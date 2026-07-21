Chứng khoán Mỹ chịu áp lực vì giá dầu, thị trường châu Á diễn biến trái chiều

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực vì giá dầu và địa chính trị. Ảnh minh họa: Getty.

Giá dầu leo thang kéo Phố Wall giảm điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần giao dịch trong trạng thái thận trọng khi giá dầu tăng mạnh sau những diễn biến mới tại Trung Đông. Chỉ số Dow Jones giảm 307 điểm, tương đương 0,59%, trong khi S&P 500 mất 0,19% và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,05%.

Đến tối cùng ngày theo giờ Mỹ, hợp đồng tương lai của ba chỉ số chính gần như đi ngang. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng chưa tới 0,1%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 hầu như không biến động. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý quan sát trước hàng loạt sự kiện quan trọng trong tuần.

Áp lực lớn nhất đến từ thị trường năng lượng. Giá dầu WTI tăng lên 83,23 USD một thùng, còn dầu Brent đạt 89,22 USD một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chịu hậu quả liên quan đến cái chết của ba binh sĩ Mỹ. Cùng lúc, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố mở rộng lệnh cấm vận hàng hải đối với Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Cổ phiếu công nghệ chờ tín hiệu từ mùa báo cáo lợi nhuận

Bất chấp áp lực chung, nhóm cổ phiếu bán dẫn ghi nhận sự hồi phục nhất định sau tuần giao dịch đầy biến động trước đó. Quỹ ETF VanEck Semiconductor tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ của Micron Technology và AMD.

Tâm điểm của thị trường hiện chuyển sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát báo cáo của Alphabet, Tesla, IBM, General Motors, 3M và Chubb để đánh giá sức khỏe doanh nghiệp cũng như xu hướng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo.

Giới phân tích cho rằng các cuộc họp với nhà đầu tư sau khi công bố kết quả kinh doanh sẽ quan trọng không kém các con số lợi nhuận. Điều thị trường quan tâm là liệu ban lãnh đạo các doanh nghiệp có tiếp tục duy trì kỳ vọng tích cực cho nửa cuối năm hay bắt đầu thận trọng hơn trước những rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Callie Cox, chiến lược gia trưởng thị trường tại Ritholtz Wealth Management, nhận định tuần giao dịch này có thể chịu ảnh hưởng nhiều từ yếu tố kỹ thuật và các tin tức địa chính trị hơn là những động lực tăng trưởng mới.

Theo bà, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực nhưng khó tạo thêm động lực để đẩy giá cổ phiếu lên cao trong bối cảnh định giá thị trường đã ở mức khá cao sau ba tháng tăng liên tiếp. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tiếp tục tiến gần các mức đỉnh gần đây khiến dòng tiền phải cân nhắc giữa kênh cổ phiếu và trái phiếu.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Các thị trường châu Á, Thái Bình Dương mở cửa với diễn biến phân hóa.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng khoảng 1,7%, còn Topix tăng gần 1,8%, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong nước.

Thị trường Hàn Quốc cũng ghi nhận Kospi tăng hơn 2%, trong khi chỉ số Kosdaq biến động trái chiều.

Ngược lại, S&P/ASX 200 của Australia giảm khoảng 0,3 đến 0,6%, còn Hang Seng của Hong Kong và CSI 300 của Trung Quốc đại lục đều giảm nhẹ.

Ngoài căng thẳng Trung Đông, nhà đầu tư khu vực còn theo dõi quyết định của chính quyền Mỹ áp thêm thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, gồm ô tô, rượu và sản phẩm sữa. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại mới giữa hai đối tác lớn ở Bắc Mỹ.

Sau giai đoạn tăng mạnh của chứng khoán Mỹ trong ba tháng qua, thị trường đang đứng trước phép thử quan trọng. Nếu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn đáp ứng kỳ vọng và triển vọng chi tiêu cho AI tiếp tục tích cực, tâm lý nhà đầu tư có thể được cải thiện.

Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào trong lợi nhuận doanh nghiệp hoặc căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang đều có thể làm gia tăng biến động trên các thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt khi giá dầu vẫn ở vùng cao và lợi suất trái phiếu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.