Kinh tế số
Thị trường

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực vì giá dầu, thị trường châu Á diễn biến trái chiều

Thế Kiên

Thế Kiên

12:36 | 21/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thị trường chứng khoán Mỹ mở tuần mới với diễn biến kém tích cực khi giá dầu leo thang do căng thẳng Trung Đông, trong lúc giới đầu tư chờ loạt báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ và công nghiệp lớn để đánh giá triển vọng kinh tế nửa cuối năm.
Ray Dalio: Thị trường đang ở trong vùng bong bóng nhưng không có nghĩa nên bán ngay Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall Cơn sốt AI trên Phố Wall bắt đầu hạ nhiệt? Dòng tiền âm thầm đổi hướng
Chứng khoán Mỹ chịu áp lực vì giá dầu và địa chính trị
Chứng khoán Mỹ chịu áp lực vì giá dầu và địa chính trị. Ảnh minh họa: Getty.

Giá dầu leo thang kéo Phố Wall giảm điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần giao dịch trong trạng thái thận trọng khi giá dầu tăng mạnh sau những diễn biến mới tại Trung Đông. Chỉ số Dow Jones giảm 307 điểm, tương đương 0,59%, trong khi S&P 500 mất 0,19% và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,05%.

Đến tối cùng ngày theo giờ Mỹ, hợp đồng tương lai của ba chỉ số chính gần như đi ngang. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng chưa tới 0,1%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 hầu như không biến động. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý quan sát trước hàng loạt sự kiện quan trọng trong tuần.

Áp lực lớn nhất đến từ thị trường năng lượng. Giá dầu WTI tăng lên 83,23 USD một thùng, còn dầu Brent đạt 89,22 USD một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chịu hậu quả liên quan đến cái chết của ba binh sĩ Mỹ. Cùng lúc, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố mở rộng lệnh cấm vận hàng hải đối với Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Cổ phiếu công nghệ chờ tín hiệu từ mùa báo cáo lợi nhuận

Bất chấp áp lực chung, nhóm cổ phiếu bán dẫn ghi nhận sự hồi phục nhất định sau tuần giao dịch đầy biến động trước đó. Quỹ ETF VanEck Semiconductor tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ của Micron Technology và AMD.

Tâm điểm của thị trường hiện chuyển sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát báo cáo của Alphabet, Tesla, IBM, General Motors, 3M và Chubb để đánh giá sức khỏe doanh nghiệp cũng như xu hướng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo.

Giới phân tích cho rằng các cuộc họp với nhà đầu tư sau khi công bố kết quả kinh doanh sẽ quan trọng không kém các con số lợi nhuận. Điều thị trường quan tâm là liệu ban lãnh đạo các doanh nghiệp có tiếp tục duy trì kỳ vọng tích cực cho nửa cuối năm hay bắt đầu thận trọng hơn trước những rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Callie Cox, chiến lược gia trưởng thị trường tại Ritholtz Wealth Management, nhận định tuần giao dịch này có thể chịu ảnh hưởng nhiều từ yếu tố kỹ thuật và các tin tức địa chính trị hơn là những động lực tăng trưởng mới.

Theo bà, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực nhưng khó tạo thêm động lực để đẩy giá cổ phiếu lên cao trong bối cảnh định giá thị trường đã ở mức khá cao sau ba tháng tăng liên tiếp. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tiếp tục tiến gần các mức đỉnh gần đây khiến dòng tiền phải cân nhắc giữa kênh cổ phiếu và trái phiếu.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Các thị trường châu Á, Thái Bình Dương mở cửa với diễn biến phân hóa.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng khoảng 1,7%, còn Topix tăng gần 1,8%, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong nước.

Thị trường Hàn Quốc cũng ghi nhận Kospi tăng hơn 2%, trong khi chỉ số Kosdaq biến động trái chiều.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng giữa áp lực giá năng lượng
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng giữa áp lực giá năng lượng

Ngược lại, S&P/ASX 200 của Australia giảm khoảng 0,3 đến 0,6%, còn Hang Seng của Hong Kong và CSI 300 của Trung Quốc đại lục đều giảm nhẹ.

Ngoài căng thẳng Trung Đông, nhà đầu tư khu vực còn theo dõi quyết định của chính quyền Mỹ áp thêm thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, gồm ô tô, rượu và sản phẩm sữa. Động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại mới giữa hai đối tác lớn ở Bắc Mỹ.

Sau giai đoạn tăng mạnh của chứng khoán Mỹ trong ba tháng qua, thị trường đang đứng trước phép thử quan trọng. Nếu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn đáp ứng kỳ vọng và triển vọng chi tiêu cho AI tiếp tục tích cực, tâm lý nhà đầu tư có thể được cải thiện.

Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào trong lợi nhuận doanh nghiệp hoặc căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang đều có thể làm gia tăng biến động trên các thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt khi giá dầu vẫn ở vùng cao và lợi suất trái phiếu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

phố Wall Thị trường chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thị trường chứng khoán châu Á Chứng khoán Châu Á Cổ phiếu công nghệ cổ phiếu bán dẫn

Bài liên quan

Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

Chứng khoán hôm nay 20/7: Lao dốc gần 44 điểm, cổ phiếu công nghệ giữ vai trò phòng thủ

Chứng khoán hôm nay 20/7: Lao dốc gần 44 điểm, cổ phiếu công nghệ giữ vai trò phòng thủ

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng miếng lùi về 146 triệu đồng, thế giới vượt 4.030 USD

Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng miếng lùi về 146 triệu đồng, thế giới vượt 4.030 USD

Thị trường
Giá vàng hôm nay 21/7 ghi nhận vàng miếng SJC lùi về 146 triệu đồng mỗi lượng, vàng nhẫn giảm theo, trong khi giá vàng thế giới hồi phục lên vùng 4.033 USD/ounce.
ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Công nghiệp 4.0
Từ ngày 5 đến 7/8/2026, triển lãm công nghệ công nghiệp ITWA@VIETNAM 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, quy tụ gần 500 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất thông minh và phát triển công nghiệp.
Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

Thị trường
Sau phiên giảm 43,94 điểm ngày 20/7, VN-Index bước vào phiên 21/7 với vùng hỗ trợ 1.700 điểm và kháng cự 1.750 điểm đến 1.770 điểm cần theo dõi sát.
UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

Thị trường
UNIQLO sẽ khai trương hai cửa hàng mới tại AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long vào mùa Thu Đông 2026, nâng tổng số cửa hàng tại Việt Nam lên 34, tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ sau 7 năm hiện diện trên thị trường.
Chứng khoán hôm nay 20/7: Lao dốc gần 44 điểm, cổ phiếu công nghệ giữ vai trò phòng thủ

Chứng khoán hôm nay 20/7: Lao dốc gần 44 điểm, cổ phiếu công nghệ giữ vai trò phòng thủ

Thị trường
VN-Index giảm 43,94 điểm về 1.743,51 điểm trong phiên 20/7, thủng mốc 1.750 điểm khi lực bán lan rộng ở ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thép.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 41°C
mây thưa
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Phan Thiết

34°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Quảng Bình

34°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Thừa Thiên Huế

40°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Hà Giang

37°C

Cảm giác: 41°C
mây thưa
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Khánh Hòa

39°C

Cảm giác: 41°C
mây cụm
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
39°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
41°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
38°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
38°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Nghệ An

34°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 22/07/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
36°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼137000K -142,000 ▼142000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲13650K 14,150 ▲14150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲13580K 14,130 ▲14130K
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼1000K 145,000
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼1000K 145,000
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼1000K 145,000
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼1000K 145,000
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼1000K 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼1000K 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲70K
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▲1293K 14,662 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▲1293K 14,663 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▲6K 1,456 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▲6K 1,457 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 ▲6K 1,436 ▲1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 ▲594K 142,178 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 ▲450K 107,861 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 ▲87132K 97,808 ▲96834K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 ▲366K 87,755 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 ▲350K 83,877 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 ▲250K 60,037 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17914 18188 18760
CAD 18171 18447 19063
CHF 31836 32217 32858
CNY 0 3849 3942
EUR 29418 29639 30715
GBP 34581 34974 35904
HKD 0 3225 3428
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15119 15709
SGD 19864 20146 20716
THB 698 761 814
USD (1,2) 26054 0 0
USD (5,10,20) 26095 0 0
USD (50,100) 26124 26138 26497
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,490
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 29,507 29,531 30,940
JPY 157.42 157.7 167.2
GBP 34,695 34,789 35,987
AUD 18,079 18,144 18,834
CAD 18,336 18,395 19,073
CHF 32,054 32,154 33,104
SGD 19,952 20,014 20,795
CNY - 3,811 3,957
HKD 3,287 3,297 3,434
KRW 16.39 17.09 18.59
THB 745 754.2 807.64
NZD 15,084 15,224 15,673
SEK - 2,670 2,764
DKK - 3,947 4,086
NOK - 2,673 2,768
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,009.36 - 6,785.05
TWD 734.93 - 890.24
SAR - 6,884 7,250.55
KWD - 83,192 88,508
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,090 26,110 26,490
EUR 29,463 29,581 30,773
GBP 34,706 34,845 35,878
HKD 3,286 3,299 3,417
CHF 31,909 32,037 32,965
JPY 157.78 158.41 166.31
AUD 18,073 18,146 18,743
SGD 20,025 20,105 20,694
THB 762 765 800
CAD 18,352 18,426 19,004
NZD 15,173 15,719
KRW 17.01 18.85
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26135 26135 26495
AUD 18078 18178 19109
CAD 18340 18440 19451
CHF 32056 32086 33668
CNY 3828 3853 3988.4
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29581 29611 31336
GBP 34849 34899 36667
HKD 0 3355 0
JPY 158.46 158.96 169.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15231 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 20008 20138 20864
THB 0 727 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14300000 14300000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Cập nhật: 21/07/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,136 26,186 26,490
USD20 26,136 26,186 26,490
USD1 26,136 26,186 26,490
AUD 18,130 18,230 19,345
EUR 29,373 29,473 31,132
CAD 18,285 18,385 19,692
SGD 20,076 20,226 20,785
JPY 158.88 160.38 165.91
GBP 34,737 34,887 35,951
XAU 14,298,000 0 14,602,000
CNY 0 3,738 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/07/2026 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Thông tư 94/2026/TT-BTC: Hiện đại hóa quản lý thuế bằng dữ liệu và AI

Thông tư 94/2026/TT-BTC: Hiện đại hóa quản lý thuế bằng dữ liệu và AI

xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
VietOffice 2026 quy tụ 130 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn phòng

VietOffice 2026 quy tụ 130 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn phòng

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Dòng Oppo Find X10 mới lộ diện, Pro Max có thể là mẫu cao cấp nhất

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Giặt sấy công nghiệp, tiềm năng mới của thị trường Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

WAIC 2026: Trung Quốc cùng 29 quốc gia thúc đẩy liên minh AI toàn cầu

WAIC 2026: Trung Quốc cùng 29 quốc gia thúc đẩy liên minh AI toàn cầu

Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

'Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới'

Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

Chính phủ ưu tiên sản phẩm văn hóa số do doanh nghiệp Việt phát triển

Chính phủ ưu tiên sản phẩm văn hóa số do doanh nghiệp Việt phát triển

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Kết quả thi đấu bán kết EWC 2026: T1 và Gen.G cùng dừng bước

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian