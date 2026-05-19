Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng giữa áp lực giá năng lượng

Nền kinh tế Nhật Bản trong quý đầu tiên năm 2026, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích, nhờ vào sự cải thiện tiêu dùng và xuất khẩu mạnh mẽ.

GDP Nhật Bản tăng mạnh hơn dự báo

Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ hàng năm 2,1% trong quý đầu tiên của năm 2026, vượt mức dự báo 1,7% của các nhà phân tích do Reuters khảo sát.

Theo số liệu Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 19/5, GDP quý I tăng 0,5% so với quý trước, cao hơn mức dự báo 0,4% và cũng cao hơn mức tăng 0,3% của quý cuối năm 2025. So với cùng kỳ năm trước, nền kinh tế tăng 0,6%.

Động lực chính đến từ tiêu dùng nội địa cải thiện và xuất khẩu phục hồi mạnh. Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 11,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu thiết bị bán dẫn tăng tới 29,3%.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với nhóm sản phẩm công nghệ và hạ tầng AI vẫn duy trì ở mức cao, giúp ngành công nghiệp Nhật Bản hưởng lợi trong ngắn hạn.

Xuất khẩu chip và CNTT trở thành “điểm tựa”

Theo Oxford Economics, đà tăng của xuất khẩu liên quan lĩnh vực CNTT đang hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh môi trường bên ngoài còn nhiều bất ổn.

Ông Norihiro Yamaguchi, nhà kinh tế trưởng về Nhật Bản tại Oxford Economics, nhận định GDP quý I nhiều khả năng là giai đoạn tích cực cuối cùng trước khi nền kinh tế chịu sức ép rõ rệt hơn từ chi phí năng lượng tăng cao.

Ông cho rằng nhu cầu mạnh đối với ngành CNTT có thể tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu trong ngắn hạn, nhưng giá dầu leo thang và tâm lý bất ổn từ xung đột Trung Đông sẽ làm suy yếu tiêu dùng và đầu tư.

Dữ liệu hiện tại cũng chưa phản ánh đầy đủ tác động từ cuộc chiến Iran, vốn bắt đầu từ cuối tháng 2 và đang kéo giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

BOJ hạ dự báo tăng trưởng, nâng dự báo lạm phát

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) gần đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm tài chính 2026 xuống còn 0,5%, thay vì 1% như trước đó. Ngược lại, BOJ nâng mạnh dự báo lạm phát lõi lên 2,8%, từ mức 1,9%.

Trong thông điệp sau cuộc họp ngày 7/5, BOJ cảnh báo giá dầu tăng sẽ tiếp tục đẩy chi phí năng lượng và giá hàng hóa đi lên, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn chuyển áp lực tăng lương sang giá bán.

Theo BOJ, điều này có thể làm giảm thu nhập thực tế của các hộ gia đình Nhật Bản, vốn đang chịu sức ép kéo dài từ lạm phát.

Lạm phát tại Nhật Bản trong tháng 3 cũng tăng tốc lần đầu tiên sau 5 tháng, cho thấy áp lực giá cả đang quay trở lại rõ rệt hơn.

Sau khi dữ liệu GDP được công bố, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,68%, xuống còn 60.373 điểm. Đồng yên cũng suy yếu nhẹ so với USD, giao dịch quanh mức 158,95 yên/USD.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, phản ánh kỳ vọng BOJ có thể tiếp tục duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

Reuters cho biết Chính phủ Nhật Bản đang xem xét phát hành thêm nợ công nhằm bổ sung ngân sách hỗ trợ nền kinh tế và trợ cấp hóa đơn năng lượng cho người dân trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh.