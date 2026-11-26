Đặc biệt nhờ được kết hợp công nghệ bảo vệ thị lực EyeComfort, đèn âm trần Philips Meson UltraBright và đèn ốp nổi tràn viền Meson Trimless Surface sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chiếu sáng đa năng của các gia đình hiện đại.

Ông Sonak Kouy, Giám đốc kênh Chiếu sáng Dân dụng, Signify Việt Nam

Được biết, dựa trên kết quả từ các nghiên cứu chuyên sâu về thói quen sinh hoạt của người tiêu dùng, Signify đã nhận thấy rằng rất nhiều hộ gia đình mong muốn có một không gian sáng rõ vượt trội để phục vụ các hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao, nhưng ánh sáng vẫn phải êm dịu, không gây chói lóa hay mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Giải pháp Philips Meson UltraBright ra đời như một lời giải toàn diện, cân bằng giữa cường độ chiếu sáng mạnh mẽ, tính thẩm mỹ tinh gọn và hiệu quả tiết kiệm điện năng.

Chia sẻ về giải pháp Philips Meson UltraBright, ông Sonak Kouy, Giám đốc kênh Chiếu sáng Dân dụng, Signify Việt Nam, cho biết: "Tại Signify, mọi cải tiến công nghệ đều bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế và mong muốn nâng cao chất lượng sống của người dùng. Với dòng đèn Philips Meson UltraBright sáng hơn 40% cùng tuổi thọ bền bỉ lên đến 30.000 giờ, chúng tôi mong muốn mang đến cho các gia đình Việt một giải pháp chiếu sáng tối ưu – vừa đủ sáng rõ cho mọi hoạt động sinh hoạt trong nhà, vừa dịu êm cho đôi mắt và tiết kiệm điện năng.”

Philips Meson UltraBright tích hợp công nghệ EyeComfort độc quyền

Chi tiết hơn về bộ đôi sản phẩm mới, đại diện Signify Việt Nam cho biết. Philips Meson UltraBright là dòng sản phẩm mới sở hữu hiệu suất phát quang cao trong danh mục chiếu sáng dân dụng Philips. Theo đó, Philips Meson UltraBright mang lại nguồn sáng sáng hơn 40% so với các dòng đèn LED thông thường (tính trên hiệu suất quang thông mỗi watt). Nhờ khả năng phân bổ ánh sáng đồng đều, sản phẩm giúp tối ưu tầm nhìn, hỗ trợ đắc lực cho các công việc cần độ chính xác cao.

Dù sở hữu cường độ sáng mạnh mẽ, Philips Meson UltraBright vẫn tích hợp trọn vẹn công nghệ EyeComfort độc quyền, đảm bảo ánh sáng không nhấp nháy, giảm thiểu độ chói và đạt các tiêu chuẩn antoàn quang sinh học, giúp đôi mắt thư thái dù học tập hay làm việc suốt nhiều giờ liền.

Bên cạnh dòng UltraBright, Signify Việt Nam cũng ra mắt dòng đèn ốp nổi với thiết kế tràn viền (không viền) Philips Meson Trimless Surface mang đến vẻ ngoài tinh tế, liền mạch trên trần nhà. Sản phẩm lắp đặt dễ dàng nhờ cấu trúc trượt, đồng thời giữ ánh sáng phân bổ đều, thoải mái cho mắt và tuổi thọ lên đến 30.000 giờ.

Khách hàng trải nghiệm Philips Meson UltraBright tại buổi ra mắt sản phẩm

Bộ đôi sản phẩm mới được thiết kế phù hợp với nhiều không gian và kiến trúc nhà ở Việt Nam. Trong đó, đèn âm trần (Downlight) có kiểu dáng phẳng, gọn, phù hợp với trần thạch cao, còn đèn ốp nổi (Surface) thuận tiện lắp đặt tại những khu vực sử dụng trần bê tông như hành lang và ban công. Cả hai dòng sản phẩm đạt hiệu suất phát quang lên đến 125 lm/W, giúp giảm điện năng tiêu thụ trong khi vẫn duy trì độ sáng cần thiết. Tuổi thọ sản phẩm lên đến 30.000 giờ, gấp ba lần mức 10.000 giờ của các dòng đèn LED tiêu chuẩn theo thông tin từ nhà sản xuất. Signify cũng áp dụng chính sách bảo hành chính hãng cho bộ đôi sản phẩm.

Kế thừa di sản 135 năm tiên phong đổi mới ngành chiếu sáng toàn cầu, sự ra mắt của Philips Meson tiếp tục khẳng định cam kết của Signify Việt Nam trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng kiến tạo không gian sống khỏe mạnh, tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.