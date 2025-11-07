Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Tích hợp ánh sáng vào hệ thống giải trí tại gia thông qua Hộp đồng bộ HDMI với đèn nền TV dành cho TV 75- 85 inch

Được biết, Signify là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng, với nhiều giải pháp và hệ thống đèn chiếu sáng khác nhau từ dân dụng cho tới thương mại. Tại buổi workshop hôm nay, đại diện của cả Signify và Tinh tế đã cùng mang đến cái nhìn tổng quan về giải pháp đèn chiếu sáng dân dụng với bộ giải trí HDMI (HDMI Sync Box), đèn thanh (Wiz Bar Light) và đèn đứng (Wiz Floor Light)… đến từ thương hiệu WiZ. Trong đó, trung tâm của buổi trải nghiệm là khả năng tích hợp ánh sáng vào hệ thống giải trí tại gia thông qua Hộp đồng bộ HDMI với đèn nền TV dành cho TV 75- 85 inch.

Đại diện Signify đã chia sẻ các giải pháp đèn chiếu sáng hiện có

Cụ thể, các giải pháp này đã mang đến:

Sự đồng bộ về màu sắc chuẩn xác: theo đó tốc độ ánh sáng của đèn sẽ được điều chỉnh theo hình ảnh diễn ra trênmàn hình TV theo thời gian thực. Bộ giải trí HDMI Sync Box sẽ có nhiệm vụ đọc tín hiệu video trực tiếp từ đầu vào HDMI, sau đó phân tích tức thời toàn bộ màn hình để tạo ra màu sắc đồng bộ cực kỳ chính xác.

Khách tham dự cũng được khám phá cách kết nối bộ giải trí HDMI Sync Box với bất kỳ đèn WiZ nào có khả năng tạo màu (như bóng đèn, đèn dải, hoặc đèn bàn) thông qua Wi-Fi để tạo ra hiệu ứng ánh sáng bao phủ toàn bộ căn phòng.

Ngoài ra, hệ thống này còn hỗ trợ các tiêu chuẩn hình ảnh hàng đầu như 4K ở 60Hz, HDR10+, và Dolby Vision, tương thích với mọi thiết bị HDMI 2.0 bên ngoài như máy chơi game console, thiết bị phát trực tuyến (streaming stick), hoặc set-top box.

Thậm chí, ngay cả khi TV đã tắt, bộ giải trí HDMI Sync Box vẫn có thể phát hiện âm thanh thông qua micrô tích hợp, cho phép đèn nhấp nháy theo nhạc để tạo ra bầu không khí hoàn hảo cho buổi tiệc âm nhạc.

Không gian cafe Tinh tế với hệ thống đèn chiếu sáng của Signify

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự còn được hướng dẫn cách trang trí với đèn thanh Wiz Bar Light và đèn đứng Wiz Floor Light (cả hai đều có toàn bộ màu sắc), thể hiện khả năng trang trí linh hoạt. Trong đó, đèn thanh Wiz Bar Light được thiết kế mỏng, thường dùng để trưng bày đặt ngang trên kệ hoặc đồ nội thất để tạo ánh sáng điểm nhấn rực rỡ. người dùng có thể kết nối thêm thanh thứ hai để nhân đôi hiệu ứng ánh sáng. Đối với đèn đứng WiZ Floor Light, dòng sản phẩm tạo ấn tượng mạnh mẽ với góc chùm sáng rộng 110 độ, dễ dàng chiếu sáng một khu vực lớn. Điểm thú vị là mẫu đèn này sẽ cho hiệu ứng ánh sáng hai vùng (dual light zone), cho phép phần trên và phần dưới của đèn phát ra các màu sắc khác nhau.

Cả hai mẫu đèn đều cho phép người dùng lựa chọn từ hàng triệu màu sắc và các chế độ ánh sáng động được thiết kế sẵn như Fireplace (Lò sưởi) hoặc Ocean (Đại dương). Ngoài ra, người dùng có thể điều chỉnh từ ánh sáng trắng ấm dịu nhẹ đến trắng lạnh tràn đầy năng lượng, với các chế độ đặt trước như Focus (Tập trung) và Relax (Thư giãn).

Đại diện Signify và Tinh tế đã chia sẻ cách lắp đặt và kết nối đèn với hệ thống wifi

Cũng trong khuôn khổ buổi trải nghiệm, đại diện Signify cũng đã hướng dẫn khách mời cách lắp đặt cũng như cách kết nối với Wi-Fi để cung cấp tính năng thông minh ngay lập tức mà không cần cài đặt hub hoặc gateway bổ sung. Việc thử nghiệm các phương thức điều khiển linh hoạt như qua ứng dụng WiZ, qua điều khiển bằng giọng nói với trợ lý ảo Google Home, Alexa, và Siri Shortcuts… hoặc sử dụng điều khiển từ xa WiZ đã mang đến những cái nhìn vô cùng thú vị về khả năng kết nối mới của hệ thống đèn chiếu sáng.

Một số hình ảnh tại buổi workshop

Có thể bạn chưa biết, ngay tại không gian của cafe Tinh tế cũng đang sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng chuyên dụng Interact Pro của Signify. Không chỉ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mô phỏng giếng trời NatureConnect (hệ thống đèn được thiết kế nhằm tái tạo ánh sáng tự nhiên và mang lại “cảm giác có cửa sổ trời” cho những không gian kín hoặc thiếu ánh sáng mặt trời), tại cafe Tinh tế còn sử dụng ứng dụng công nghệ chiếu sáng NatureConnect để tái hiện bầu trời, ánh nắng và chuyển động mây, giúp người dùng duy trì nhịp sinh học tự nhiên, tăng cường sự tập trung, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời tạo trải nghiệm “kết nối với thiên nhiên” trong môi trường trong nhà.

Các sản phẩm đèn chiếu sáng thông minh của Signify

Việc NatureConnect có thể mô phỏng các chu trình ánh sáng tự nhiên như bình minh, hoàng hôn, bầu trời xanh và mây trôi nhằm hỗ trợ đồng bộ hoá nhịp sinh học (Circadian Rhythm), giúp con người sống trong môi trường trong nhà mà vẫn được tận hưởng cảm giác như đang ở ngoài trời. Thông qua các tấm tán sáng kích thước lớn và mặt phát quang đặc biệt, hệ thống tạo hiệu ứng chiều sâu ánh sáng trên trần, mang đến cảm giác chân thực như giếng trời thật.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ điều khiển thông minh và tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái chiếu sáng của Signify cũng có thể kết nối linh hoạt với nền tảng Interact Pro và các giải pháp IoT khác để tự động hóa hoặc điều khiển qua ứng dụng.