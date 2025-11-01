Chuyển động số
Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Thành Biên

Thành Biên

17:31 | 01/11/2025
PVOIL VOC 2025 mang đến những cung đường địa hình đầy thử thách bên cạnh nhiều điều đặc biệt khác.

Ngày 1/11/2025, giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025 đã chính thức khai mạc, giải đua xe quy tụ 70 đội đua với 140 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ô tô địa hình trên cả nước. PVOIL VOC 2025 là giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam và là ngày hội của những câu chuyện nhỏ, nhưng đủ sức neo giữ cảm xúc của hàng nghìn khán giả.

Bé gái và niềm đam mê với xe địa hình

Giải đua xe PVOIL VOC 2025 là nơi quy tụ những con người mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với xe địa hình và những cung đường đầy thách thức. Niềm đam mê đó không phân biệt độ tuổi, giới tính.

Giữa khói bụi mịt mù và tiếng động cơ gầm vang của trường đua PVOIL VOC 2025 tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây), xuất hiện một em bé gái với chiếc áo xanh nổi bật. Bé gái Lê Minh Hương (8 tuổi), tay nắm chặt tay bố, đôi mắt tròn xoe theo dõi và cổ vũ cho các tay đua trong hành trình chinh phục các cung đường đầy thách thức.

Bé Hương hào hứng chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em cùng bố đến theo dõi giải đua xe địa hình, giải đua có rất nhiều điều thú vị, em thích ngắm nhìn những chiếc xe vượt qua các chặng đường nhiều thử thách”.

Em thấy giải đua có rất nhiều xe, mỗi xe lại có vẻ ngoài khác nhau, nhưng đều có rất đẹp. Em luôn muốn được xem nhiều giải đua nữa sau này”, Bé Hương nói thêm. Bố của bé, anh Lê Hoài Thanh cũng tỏ ra rất vui khi con gái hiểu và luôn đồng hành cùng anh trên hành trình theo đuổi đam mê.

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng động cơ, tiếng reo hò và những cơn mưa tại trường đua, Lê Minh Hương đã thể hiện rõ nhất tinh thần PVOIL VOC 2025: đam mê không giới hạn tuổi tác, giới tính hay khoảng cách.

Gian hàng gây quỹ của Ford Everest Team Vietnam+

Bên cạnh những nhân vật đặc biệt, PVOIL VOC 2025 còn tạo nên các khu vực để lại ấn tượng, tiêu biểu là gian hàng gây quỹ từ thiện của Ford Everest Team Vietnam+ (FE+).

Ford Everest Team Vietnam+ là một trong những cộng đồng xe lớn nhất Việt Nam với 13.000 thành viên trên khắp mọi miền Tổ quốc. các thành viên thuộc cộng đồng cũng nhau chia sẻ niềm yêu thích dành cho xe cộ. Ngoài ra, FE+ còn tham gia vào các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, điển hình là khánh thành điểm trường bản Hua Nạ trị giá gần 900 triệu đồng.

Tại PVOIL VOC 2025, Ford Everest Team Vietnam+ đồng hành cùng giải đấu, khơi dậy niềm đam mê bất tận dành cho những cung đường thử thách và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội.

Chia sẻ về gian hàng, chị Bùi Phương Hoa, đại diện Ford Everest Team Vietnam+ cho biết: “Gian hàng thiện nguyện là một hoạt động thường niên của FE+ tại giải đua PVOIL VOC”.

Toàn bộ số tiền nhóm có được từ gian hàng thiện nguyện này đều được sử dụng với mục đích gây quỹ nhằm xây trường học cho các trẻ em vùng cao, bên cạnh đó, còn nhằm hỗ trợ kinh phí các chuyến cứu trợ lũ lụt”. Chị Hoa nói thêm.

Chị Hoa tâm sự: “Gian hàng này do ban tổ chức PVOIL VOC 2025 cho mượn hoàn toàn miễn phí, tất cả các dụng cụ đều do các thành viên tự nguyện hỗ trợ. Mọi người đến từ nhiều nơi, nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng đều sắp xếp thời gian, đến giúp đỡ, duy trì gian hàng. Nhờ đó mà tạo được một cộng đồng đam mê xe ô tô thực sự gắn kết”.

Dù chỉ bán những món ăn giản dị như bánh mì, nước uống, bánh kẹo, gian hàng vẫn thu hút hàng dài người xếp hàng. “Mỗi chiếc bánh mì không chỉ là bữa ăn, mà là tình cảm của cả cộng đồng, và chính điều đó làm nên thành công”, chị Hoa nhấn mạnh.

Giữa khói bụi trường đua, gian hàng FE+ xuất hiện như một điểm dừng chân bình thường. Nhưng đây chính là cầu nối giữa đam mê Ofroad và lòng nhân ái. Khi tiếng động cơ dần tắt, những món quà có được từ giải đua vẫn tiếp tục hành trình, đến với những lớp học mới, những mái ấm mới ở vùng cao

PVOIL VOC 2025 gồm 24 cung đường, 70 đội đua và 140 tay lái chuyên nghiệp. Bên cạnh những con số ấn tượng, giải đua trở thành biểu tượng văn hóa off-road Việt Nam nhờ vào những câu chuyện riêng tạo nên bản sắc độc đáo.

