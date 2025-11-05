Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Đội đua 318 - Vulcan4x4 - PNF với lái chính Phan Ngọc Mỹ và lái phụ Bùi Minh Duy

Đội đua 318 - Vulcan4x4 - PNF trở thành đội duy nhất giành chiến thắng toàn bộ các bài thi, đạt số điểm tối đa ở hạng SUV Nâng cao. Lái chính Phan Ngọc Mỹ khắc tên mình vào lịch sử giải đấu khi trở thành vận động viên thành công nhất với bốn lần vô địch PVOIL VOC qua các mùa giải. Giới off-road Việt Nam cho rằng thành tích này khó bị phá vỡ trong nhiều năm tới.

Phan Ngọc Mỹ và Bùi Minh Duy nâng Cúp vô địch hạng SUV nâng cao tại PVOIL VOC 2025

Đội 318 tại mùa giải 2025 chinh phục trọn vẹn 10 bài thi, mỗi bài đều ghi điểm tối đa. Với 100 điểm mỗi bài, họ đạt tổng số 1000 điểm tuyệt đối, một thành tích chưa từng có trong 18 năm lịch sử giải. Màn trình diễn hoàn hảo này đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bản lĩnh vượt trội của hai tay đua

Phan Ngọc Mỹ sau khi kết thúc bài thi số 6

Hành trình của Phan Ngọc Mỹ

Sinh năm 1982, Phan Ngọc Mỹ gắn bó với phong trào xe địa hình trong nước suốt nhiều năm trước khi trở thành tên tuổi tại PVOIL VOC. Lần vô địch đầu tiên vào năm 2019 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, khi cùng Bùi Minh Duy tạo nên bộ đôi ăn ý về kỹ thuật lẫn xử lý tình huống.

Năm 2024, họ tiếp tục nâng Cup lần thứ hai. Chiếc Toyota Land Cruiser 70 với động cơ 2.4L và bộ lốp 35x11.5R16 trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp họ vượt qua từng thử thách khắc nghiệt trên đường đua.

Tại PVOIL VOC 2025, Phan Ngọc Mỹ một lần nữa cho thấy tại sao anh được gọi là vận động viên thành công nhất lịch sử giải. Cùng Bùi Minh Duy, họ chinh phục 10 bài thi kỹ thuật và bài thi Adventure ban đêm, mỗi bài đều ghi điểm tối đa. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm, một đội đua hoàn thành thành tích này.

Phan Ngọc Mỹ điều khiển chiếc Land Cruiser 70 vượt qua địa hình phức tạp với những pha xử lý kỹ thuật khéo léo cùng khả năng đọc đường thi chính xác. Bùi Minh Duy luôn sẵn sàng vượt dốc, lội bùn neo tời và xử lý các tình huống bất ngờ. Kinh nghiệm nhiều năm chơi xe địa hình giúp Mỹ hiểu rõ phản ứng của xe trong mọi tình huống.

Bùi Minh Duy hỗ trợ neo tời trong thi đấu

Bùi Minh Duy, sinh năm 1993, sở hữu kinh nghiệm dày dạn. Vai trò lái phụ trong đua xe địa hình đòi hỏi phải định hướng, quan sát địa hình và đưa ra cảnh báo trong tích tắc. Sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người chính là chìa khóa giúp đội 318 giữ vững phong độ.

Chiến thắng lần thứ tư đưa Phan Ngọc Mỹ lên một đẳng cấp hoàn toàn mới trong lịch sử giải đấu, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho toàn bộ cộng đồng off-road Việt Nam. Giành bốn chức vô địch trong sáu năm chứng minh sự xuất sắc bền bỉ, không phải may mắn hay nhất thời.

Mùa giải kỷ lục và thử thách cao

PVOIL VOC 2025 được ghi nhận là mùa giải quy mô lớn nhất trong 18 năm. Ban tổ chức thiết lập 24 đường thi, gần gấp đôi so với mùa 2024, phân bố trên 250 héc ta địa hình tự nhiên tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mỗi bài thi kiểm tra khả năng vượt chướng ngại, định vị, giữ thăng bằng trên dốc nghiêng và kiểm soát mô-men xoắn trên bùn trơn, khiến nhiều đội kỳ cựu phải đối mặt với tình huống chưa từng gặp.

Phần thi Adventure ban đêm là điểm nhấn đặc biệt. Các đội phải tự định hướng, vượt quãng đường dài trong bóng tối chỉ với ánh sáng đèn xe, la bàn và kinh nghiệm. Đây là cuộc thi về bản lĩnh, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội.

Hạng SUV Nâng cao, nơi đội 318 thi đấu, được xem là đấu trường của sự linh hoạt và bền bỉ. Quy định hạng này rất chặt chẽ. Xe phải là phiên bản SUV thương mại hoàn chỉnh. Các đội được nâng cấp động cơ, giảm xóc, lốp và phụ kiện nhưng không được thay đổi chiều dài cơ sở hay cấu trúc khung xe. Xe mui trần hoặc mui bạt bắt buộc lắp khung thép bảo vệ cabin liên kết trực tiếp vào khung sườn, đảm bảo an toàn cho người lái khi va chạm hay lật xe.

Trong ba ngày thi đấu, không khí tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam luôn tràn ngập tiếng reo hò của khán giả. Mỗi khi đội 318 xuất hiện, sự chú ý của hàng trăm người hâm mộ đổ dồn về chiếc Land Cruiser 70 màu đỏ. Họ chứng kiến từng cú leo dốc dựng đứng, những pha rẽ gắt qua hố sâu và cảnh xe lội qua vũng bùn sâu tới hơn mét.

Cảm xúc đạt đỉnh điểm khi đội 318 hoàn thành bài thi cuối cùng với số điểm tuyệt đối. Tiếng reo hò vang dội khắp khu vực thi đấu, nhiều người xúc động khi chứng kiến kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” được thiết lập.

Thành tích của đội 318 tại PVOIL CUP 2025 là một trong những thành tựu hiếm có trong lịch sử đua xe địa hình Việt Nam. Giành chiến thắng tuyệt đối toàn bộ các bài thi đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng lái xuất sắc, chiến thuật thông minh, xe được chuẩn bị tỉ mỉ và không gặp sự cố kỹ thuật. Tất cả các yếu tố này phải hội tụ đúng lúc.

Ban tổ chức giải ghi nhận kỷ lục mới thiết lập trong mùa này. Đội 318 Vulcan4x4-PNF là đội đầu tiên trong lịch sử vô địch bốn lần VOC qua các mùa giải. Họ cũng là đội duy nhất đạt điểm tối đa tất cả các bài thi.

Đam mê được đền đáp xứng đáng

Chiến thắng này vượt xa một chức vô địch thông thường. Nó khẳng định vị thế của PVOIL CUP như giải đấu off-road hàng đầu khu vực, nơi những tay đua xuất sắc nhất thử sức và ghi dấu. Thành tích của Phan Ngọc Mỹ và đội 318 sánh ngang với những thành tựu lớn trong các môn thể thao khác của Việt Nam, nơi sự kiên trì và đam mê được đền đáp xứng đáng.

Nhiều tay đua trẻ cảm thấy được truyền cảm hứng sau khi theo dõi màn trình diễn của đội 318. Thành công của Phan Ngọc Mỹ chứng minh rằng với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và niềm đam mê thực sự, mọi mục tiêu đều có thể đạt được.

Phan Ngọc Mỹ (trái) và Bùi Minh Duy sau khi nhận Cup vô địch

Sau khi nhận Cup vô địch, Phan Ngọc Mỹ chia sẻ về cảm xúc của mình. Anh nói: “mỗi chức vô địch đều mang ý nghĩa riêng, nhưng lần thứ tư này đặc biệt hơn cả vì đội vượt qua thử thách khắc nghiệt nhất từ trước đến nay”. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đêm mất ngủ vì lo lắng kỹ thuật và những thử nghiệm không ngừng để điều chỉnh phương tiện đạt hiệu suất tối ưu.

Bùi Minh Duy cũng bày tỏ niềm vui khi cùng đồng đội tạo dấu ấn lịch sử. Anh khẳng định rằng sự tin tưởng lẫn nhau chính là chìa khóa thành công. Trong những tình huống khó khăn nhất, họ luôn biết rằng người kia sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Sự đồng điệu này cần nhiều năm rèn luyện và trải nghiệm cùng nhau.

Các vận động viên đánh giá cao kỹ năng lái của Phan Ngọc Mỹ và khả năng đọc địa hình, đưa ra chiến thuật phù hợp trong từng bài thi. Anh biết khi nào cần tăng tốc, khi nào phải kiên nhẫn và khi nào nên mạo hiểm. Những quyết định này là điểm phân biệt giữa một tay đua giỏi và một tay đua vô địch bền vững.

PVOIL VOC 2025 đã khép lại nhưng dư âm từ những kỷ lục được thiết lập vẫn còn vang vọng trong lòng người hâm mộ. Các thế hệ tay đua tương lai sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn chạm tới thành tích mà Phan Ngọc Mỹ và đội 318 Vulcan4x4-PNF tạo ra. Bốn chức vô địch cùng màn trình diễn với điểm số tuyệt đối là di sản khó ai sánh bằng.

Thành công của đội 318 tại PVOIL VOC 2025 cho thấy khi tài năng kết hợp với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đồng đội vững chắc và quyết tâm vượt qua mọi thử thách, không có giới hạn nào là không thể phá vỡ. Phan Ngọc Mỹ và Bùi Minh Duy đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng nhất.