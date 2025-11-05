Doanh nghiệp số
FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

Anh Thái

11:09 | 05/11/2025
Việc làm này khẳng định cam kết đồng hành cùng các khách hàng hàng đầu châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đây là văn phòng thứ 4 của FPT tại Đức.
Tọa lạc tại trung tâm tài chính - ngân hàng, công nghệ của Đức nói riêng và khu vực châu Âu nói chung, văn phòng mới của FPT tại Frankfurt sẽ đóng vai trò là đầu mối chiến lược cho hoạt động tư vấn và triển khai các giải pháp của FPT trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

FPT mở văn phòng mới tại Frankfurt

Văn phòng Frankfurt của FPT đặt tại địa chỉ: số 61 Mainzer Landstraße, 60329

“Văn phòng mới tại Frankfurt giúp chúng tôi tiến gần hơn tới khách hàng, thúc đẩy hợp tác và tiếp tục mang đến chất lượng vượt trội cùng cam kết lâu dài. Chiến lược mở rộng của FPT tại Đức được định hướng dựa trên lợi thế cạnh tranh của từng khu vực và khẳng định sự gắn kết bền vững của FPT tại thị trường châu Âu. Tại Essen, FPT tập trung vào lĩnh vực năng lượng. Tại Munich và Nuremberg, doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực ô tô và sản xuất, còn tại Frankfurt là lĩnh vực tài chính - ngân hàng”. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty FPT châu Âu, Tập đoàn FPT, khẳng định.

Đây cũng là không gian làm việc chung đầu tiên giữa FPT và P3 Group, tập đoàn tư vấn quản lý và công nghệ toàn cầu. Đồng thời nơi đây sẽ là sự kết hợp năng lực triển khai dịch vụ toàn cầu của FPT và kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu của P3, cũng như là cầu nối giữa đổi mới sáng tạo của Việt Nam, tinh hoa công nghệ Đức và tương lai tài chính của châu Âu.

Suốt gần hai thập kỷ hoạt động tại châu Âu, FPT đã đồng hành chuyển đổi số cho hơn 150 doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như Allianz, E.ON, RWE, Schaeffler, Viessmann, Covestro, Volvo và ebm-papst.

Hiện tại, FPT đã hiện diện tại 9 quốc gia và không ngừng mở rộng thông qua các thương vụ hợp tác và M&A, tiêu biểu như RWE IT Slovakia năm 2014, công ty tư vấn CNTT của Pháp AOSIS năm 2023, công ty tư vấn CNTT của Đức David Lamm Consulting năm 2025.

FPT khai trương văn phòng mới

