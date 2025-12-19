Kinh tế số
Thị trường

Giá vàng giữ đỉnh lịch sử, SJC neo cao trên 156,4 triệu đồng/lượng

Đức Thuận

Đức Thuận

20:47 | 19/12/2025
Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục ghi nhận biến động mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết duy trì ở mức cao, không ghi nhận giảm đáng kể so với cuối phiên hôm qua.
Giá vàng giữ đỉnh lịch sử, SJC neo cao trên 156,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng vẫn ở mức cao do tâm lý trú ẩn an toàn của nhà đầu tư, trong khi chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế duy trì ở biên độ khá rộng.

Theo cập nhật, giá vàng miếng SJC mở cửa sáng 19/12 ở mức 154,4 triệu đồng/lượng mua vào và 156,4 triệu đồng/lượng bán ra, gần như đi ngang so với cuối ngày 18/12. Các thương hiệu lớn khác như PNJ, DOJI cũng neo quanh mức giá tương tự.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng cao. Trước đó trong phiên đêm qua, giá vàng thế giới từng vượt mốc 4.370 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử, trước khi hạ nhiệt về quanh 4.330 – 4.350 USD/ounce do áp lực chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật.

Mức chênh lệch giữa giá trong nước và giá quốc tế quy đổi tiếp tục duy trì ở mức khá lớn, gần 17 – 19 triệu đồng/lượng, phản ánh thị trường trong nước đang neo cao do yếu tố tâm lý đầu tư và nhu cầu tích trữ cuối năm.

Giá vàng nhẫn 24k và các sản phẩm trang sức cũng ghi nhận xu hướng tương tự, ổn định quanh mức cao trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục tìm đến tài sản an toàn trước những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu.

Những biến động dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng lãi suất thấp hơn trong thời gian tới tiếp tục hỗ trợ giá vàng ở ngưỡng cao, dù đà tăng có thể tạm thời điều chỉnh khi dòng tiền tìm kiếm lợi suất cao hơn ở những tài sản rủi ro hơn.

Giá vàng hôm nay giá vàng 19/12 vàng SJC giá vàng trong nước giá vàng thế giới vàng nhẫn thị trường vàng Chênh lệch giá vàng

