Robot hình người Sprout - Bước đi khác biệt trong cuộc đua công nghệ

Sản phẩm đầu tay của công ty, robot hình người Sprout nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ nhờ thiết kế mềm mại, lấy cảm hứng từ các nhân vật robot trong các phim khoa học viễn tưởng như WALL·E, Baymax hay Rosie trong The Jetsons.

Sprout được lấy cảm hứng từ các nhân vật robot trong các phim hoạt hình như WALL·E, Baymax,…

Thiết kế ưu tiên sự an toàn và gần gũi

Sprout cao khoảng 1,05 mét, sở hữu thân hình nhỏ gọn, bề mặt bo tròn và lớp vỏ bọc mềm bằng vật liệu xốp. Phần đầu lớn với đôi lông mày cơ học giúp robot thể hiện các biểu cảm cơ bản, tạo cảm giác thân thiện khi tương tác. Theo Fauna Robotics, triết lý thiết kế của Sprout đi ngược lại với xu hướng robot “nặng, cứng và tiềm ẩn nguy hiểm” vốn chiếm ưu thế trong ngành suốt nhiều năm qua.

Robot được chế tạo để có thể hoạt động cùng con người: vận hành êm, không có cạnh sắc, không tạo lực lớn và không có các điểm kẹp nguy hiểm. Đội ngũ phần cứng của Fauna Robotics cho biết mục tiêu là tạo ra một robot mà con người “muốn ở gần”, thay vì phải dè chừng hay né tránh, đặc biệt trong môi trường gia đình, trường học hoặc không gian công cộng.

Sprout có vẻ ngoài thân thiện, tạo cảm giác an toàn và gần gũi

Sprout được trang bị hệ thống định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM), kết hợp camera và dữ liệu từ nhiều cảm biến để nhận thức môi trường xung quanh. Robot có thể tự di chuyển trong không gian văn phòng, tránh chướng ngại vật, thay đổi lộ trình khi có người chắn đường và tự cân bằng khi bị va chạm nhẹ hoặc trượt chân.

Trong các buổi trình diễn, Sprout cho thấy khả năng đi bộ liên tục trong không gian đông người, dừng lại khi cần thiết, tự đứng dậy sau khi ngồi, thực hiện các động tác nhảy đơn giản và nhặt những vật nhẹ như đồ chơi hay thú bông.

Robot không được thiết kế để nâng vật nặng hay làm việc trong nhà kho; thay vào đó, trọng tâm là tương tác an toàn và tự nhiên với con người.

Với tay chân linh hoạt và bàn tay dạng kẹp, Sprout có thể đảm nhiệm một số tác vụ đơn giản như dọn dẹp nhẹ hoặc hỗ trợ trong môi trường thử nghiệm. Tuy nhiên, theo Fauna Robotics, những chức năng này mang tính minh họa cho tiềm năng phát triển hơn là mục tiêu thương mại trước mắt.

Sprout có cấu trúc linh hoạt

Ẩn sau hình dáng hoạt hình thân thiện của Spourt là một công trình nghiên cứu nghiêm túc. Giám đốc công nghệ Josh Merel từng làm việc tại DeepMind (Google) và là đồng tác giả của một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature về mô phỏng điều khiển vận động bằng học tăng cường. Fauna Robotics áp dụng phương pháp huấn luyện robot trong môi trường vật lý ảo trước khi triển khai ra thế giới thật, giúp Sprout hình thành khả năng cảm nhận chuyển động, không gian và cân bằng tốt hơn.

Trước đó, Merel và Cochran từng hợp tác tại CTRL-labs, startup công nghệ thần kinh sau này được Facebook mua lại. Kinh nghiệm này được cho là nền tảng quan trọng giúp Fauna Robotics xây dựng Sprout như một “bộ khung” robot hình người hoàn chỉnh, sẵn sàng cho các nhà phát triển tiếp tục mở rộng.

Định hướng của Fauna Robotics dành cho Sprout

Fauna Robotics không định hướng Sprout là sản phẩm tiêu dùng đại chúng. Với mức giá khoảng 50.000 USD mỗi robot, Sprout được xác định là nền tảng dành cho nhà phát triển robot, phòng thí nghiệm, trường đại học và các nhóm nghiên cứu; đây là những đơn vị không đủ nguồn lực để tự xây dựng một robot hình người từ đầu.

Sprout là không phải là sản phẩm tiêu dùng đại chúng

Theo công ty, Sprout đã được tích hợp sẵn các năng lực nền tảng như chuyển động, nhận thức, điều hướng và biểu cảm. Nhờ đó, người dùng có thể tập trung phát triển ứng dụng chuyên biệt thay vì phải huấn luyện robot từ những kỹ năng cơ bản như đi lại hay giữ thăng bằng.

Những khách hàng đầu tiên của Fauna Robotics bao gồm Disney và Boston Dynamics, hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực robot và trình diễn công nghệ. Đại diện Boston Dynamics cho biết Sprout có thể sử dụng gần như ngay khi mở hộp, đồng thời việc sửa chữa và bảo trì cũng đơn giản, ít tốn kém hơn so với các robot hình người tiên tiến hiện nay.

Với Sprout, Fauna Robotics không chỉ giới thiệu một sản phẩm mới, mà còn đưa ra một quan điểm khác về tương lai robot hình người: thay vì tập trung vào sức mạnh và hiệu suất công nghiệp, robot có thể bắt đầu từ sự thân thiện, an toàn và khả năng chung sống cùng con người.

Với định hướng là nền tảng mở cho nhà phát triển, Sprout mở ra cơ hội phát triển robot hình người thân thiện, sẵn sàng cho nhiều ứng dụng nghiên cứu và thực tiễn trong tương lai.

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