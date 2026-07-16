Kết quả World Cup 2026 ngày 16/7: Argentina tiến vào chung kết

Hiệp 1 giằng co, liên tiếp va chạm

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội chủ động tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nhằm giành quyền kiểm soát thế trận, khiến các pha va chạm xuất hiện liên tục.

Không chỉ căng thẳng trong những tình huống bóng sống, bầu không khí trên sân còn nóng lên bởi nhiều pha phạm lỗi và những màn tranh cãi giữa cầu thủ hai bên. Trọng tài nhiều lần phải can thiệp để hạ nhiệt tình hình và duy trì trật tự trên sân.

World Cup 2026: Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra kịch tính với nhiều tình huống va chạm

Dù thi đấu đầy quyết tâm, cả Argentina lẫn Anh đều chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trong 45 phút đầu tiên. Hàng phòng ngự của hai đội duy trì sự tập trung, hóa giải hầu hết các pha lên bóng nguy hiểm. Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, cầu thủ đôi bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, cho thấy sức nóng của màn so tài quyết định tấm vé vào chung kết.

Messi tạo khác biệt, Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 55, Anh tận dụng thành công một pha phản công nhanh để mở tỷ số. Morgan Rogers thực hiện đường tạt bóng thuận lợi, tạo điều kiện để Anthony Gordon băng vào dứt điểm chính xác, đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước 1-0.

Có lợi thế, Anh chủ động kéo đội hình về phần sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, việc lùi sâu khiến đội bóng áo trắng đánh mất thế chủ động và chịu sức ép ngày càng lớn từ Argentina.

World Cup 2026: Messi tỏa sáng giúp Argentina lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Anh

Trong bối cảnh đó, Lionel Messi tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một thủ lĩnh. Phút 86, đội trưởng Argentina tung đường chuyền quyết định để Enzo Fernandez dứt điểm, quân bình tỷ số 1-1 và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tinh thần hưng phấn giúp Argentina duy trì sức ép trong những phút bù giờ. Đến phút 90+2, Messi hoàn tất cú đúp kiến tạo với quả tạt chuẩn xác để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ.

Màn ngược dòng ngoạn mục giúp Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu Tây Ban Nha trong cuộc tranh chức vô địch. Với hai pha kiến tạo mang tính quyết định, Lionel Messi thêm một lần chứng minh vai trò trung tâm trong hành trình chinh phục World Cup của đội đương kim vô địch. Trong khi đó, tuyển Anh khép lại giấc mơ vô địch và sẽ bước vào trận tranh hạng ba với tuyển Pháp.