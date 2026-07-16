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Kết quả World Cup 2026 ngày 16/7: Argentina tiến vào chung kết

Thành Biên

Thành Biên

10:40 | 16/07/2026
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Lionel Messi tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi kiến tạo cả hai bàn thắng, giúp Argentina đánh bại Anh 2-1 sau màn ngược dòng kịch tính để góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.
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Hiệp 1 giằng co, liên tiếp va chạm

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội chủ động tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nhằm giành quyền kiểm soát thế trận, khiến các pha va chạm xuất hiện liên tục.

Không chỉ căng thẳng trong những tình huống bóng sống, bầu không khí trên sân còn nóng lên bởi nhiều pha phạm lỗi và những màn tranh cãi giữa cầu thủ hai bên. Trọng tài nhiều lần phải can thiệp để hạ nhiệt tình hình và duy trì trật tự trên sân.

World Cup 2026: Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra kịch tính với nhiều tình huống va chạm
World Cup 2026: Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra kịch tính với nhiều tình huống va chạm

Dù thi đấu đầy quyết tâm, cả Argentina lẫn Anh đều chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trong 45 phút đầu tiên. Hàng phòng ngự của hai đội duy trì sự tập trung, hóa giải hầu hết các pha lên bóng nguy hiểm. Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, cầu thủ đôi bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, cho thấy sức nóng của màn so tài quyết định tấm vé vào chung kết.

Messi tạo khác biệt, Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi cả hai đội đều đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 55, Anh tận dụng thành công một pha phản công nhanh để mở tỷ số. Morgan Rogers thực hiện đường tạt bóng thuận lợi, tạo điều kiện để Anthony Gordon băng vào dứt điểm chính xác, đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước 1-0.

Có lợi thế, Anh chủ động kéo đội hình về phần sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, việc lùi sâu khiến đội bóng áo trắng đánh mất thế chủ động và chịu sức ép ngày càng lớn từ Argentina.

World Cup 2026: Messi tỏa sáng giúp Argentina lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Anh
World Cup 2026: Messi tỏa sáng giúp Argentina lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Anh

Trong bối cảnh đó, Lionel Messi tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một thủ lĩnh. Phút 86, đội trưởng Argentina tung đường chuyền quyết định để Enzo Fernandez dứt điểm, quân bình tỷ số 1-1 và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tinh thần hưng phấn giúp Argentina duy trì sức ép trong những phút bù giờ. Đến phút 90+2, Messi hoàn tất cú đúp kiến tạo với quả tạt chuẩn xác để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ.

Màn ngược dòng ngoạn mục giúp Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu Tây Ban Nha trong cuộc tranh chức vô địch. Với hai pha kiến tạo mang tính quyết định, Lionel Messi thêm một lần chứng minh vai trò trung tâm trong hành trình chinh phục World Cup của đội đương kim vô địch. Trong khi đó, tuyển Anh khép lại giấc mơ vô địch và sẽ bước vào trận tranh hạng ba với tuyển Pháp.

Kết quả World Cup 2026 ngày 16/7 Kết quả thi đấu World Cup 2026 lịch thi đấu World Cup 2026 Anh - Argentina World Cup 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▼3K 1,477 ▲1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▼3K 1,478 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,417 ▲1275K 1,457 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,257 ▼297K 144,257 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,636 ▼225K 109,436 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,436 ▲80472K 99,236 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,236 ▼183K 89,036 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,302 ▼175K 85,102 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,113 ▼125K 60,913 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 11:00
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Cập nhật: 16/07/2026 11:00
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Cập nhật: 16/07/2026 11:00

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