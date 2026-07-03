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Năng lượng

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Thế Kiên

Thế Kiên

09:00 | 03/07/2026
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Từ một dự án trọng điểm quốc gia nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, đường dây 500kV mạch 3 nay trở thành tâm điểm của một đại án kinh tế. Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can, làm rõ hàng loạt sai phạm trong đấu thầu, kế toán, nghiệm thu và quyết toán dự án, đồng thời phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 1.756 tỷ đồng để phục vụ điều tra.
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Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin tại họp báo.

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từng được xem là một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm nhằm tăng cường năng lực cung cấp điện cho miền Bắc. Tuy nhiên, quá trình điều tra của Bộ Công an cho thấy phía sau dự án này tồn tại hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư, đấu thầu và tài chính, dẫn đến việc 47 bị can bị khởi tố tại 13 đơn vị liên quan.

Thông tin được đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an công bố tại cuộc họp báo chiều 2/7. Theo đó, các bị can bị điều tra về năm nhóm hành vi gồm Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Sai phạm xuất hiện ở nhiều khâu của dự án

Theo kết quả điều tra bước đầu, sai phạm không chỉ xuất hiện ở một doanh nghiệp hay một hạng mục riêng lẻ mà trải rộng trong nhiều khâu từ lập dự toán xây dựng, phê duyệt hồ sơ, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu cho đến nghiệm thu và quyết toán công trình.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cùng nhiều doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra nhận định, ngoài những vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, nhiều doanh nghiệp còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động tài chính và quản trị doanh nghiệp. Đây là căn cứ để C01 khởi tố các bị can theo nhiều tội danh khác nhau.

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1 trước khi bị khởi tố.

Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện bị xử lý

Trong số các doanh nghiệp liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 có số lượng lãnh đạo bị khởi tố nhiều nhất.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

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Ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác của PC1 là ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra.

Ngoài PC1, nhiều lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp tư vấn điện cũng bị khởi tố.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bị điều tra về tội Tham ô tài sản.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý cùng bị khởi tố.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 có ba lãnh đạo bị bắt tạm giam gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc Lạc Thái Phước và Kế toán trưởng Phạm Hoàng Vinh.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4, bốn lãnh đạo gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Cao Quyền, Tổng giám đốc Trần Cao Hỷ, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Như Đông và Kế toán trưởng Trần Lê Thanh Bình cũng bị khởi tố.

Phong tỏa gần 1.800 tỷ đồng để thu hồi tài sản

Song song với quá trình điều tra, Bộ Công an triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD. Đồng thời, cơ quan điều tra phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng.

Quy mô tài sản bị phong tỏa cho thấy vụ án không chỉ dừng ở các vi phạm trong quá trình triển khai dự án mà còn mở rộng sang việc xác minh dòng tiền, trách nhiệm quản lý tài chính và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng bị can, xác định trách nhiệm của các tổ chức liên quan và thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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KRW 0 16 18
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XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/07/2026 02:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

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Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

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Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

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Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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