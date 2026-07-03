Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin tại họp báo.

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từng được xem là một trong những công trình truyền tải điện trọng điểm nhằm tăng cường năng lực cung cấp điện cho miền Bắc. Tuy nhiên, quá trình điều tra của Bộ Công an cho thấy phía sau dự án này tồn tại hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư, đấu thầu và tài chính, dẫn đến việc 47 bị can bị khởi tố tại 13 đơn vị liên quan.

Thông tin được đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an công bố tại cuộc họp báo chiều 2/7. Theo đó, các bị can bị điều tra về năm nhóm hành vi gồm Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Sai phạm xuất hiện ở nhiều khâu của dự án

Theo kết quả điều tra bước đầu, sai phạm không chỉ xuất hiện ở một doanh nghiệp hay một hạng mục riêng lẻ mà trải rộng trong nhiều khâu từ lập dự toán xây dựng, phê duyệt hồ sơ, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu cho đến nghiệm thu và quyết toán công trình.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 cùng nhiều doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra nhận định, ngoài những vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, nhiều doanh nghiệp còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động tài chính và quản trị doanh nghiệp. Đây là căn cứ để C01 khởi tố các bị can theo nhiều tội danh khác nhau.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1 trước khi bị khởi tố.

Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện bị xử lý

Trong số các doanh nghiệp liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 có số lượng lãnh đạo bị khởi tố nhiều nhất.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc PC1, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác của PC1 là ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra.

Ngoài PC1, nhiều lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp tư vấn điện cũng bị khởi tố.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, bị điều tra về tội Tham ô tài sản.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý cùng bị khởi tố.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 có ba lãnh đạo bị bắt tạm giam gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Tổng giám đốc Lạc Thái Phước và Kế toán trưởng Phạm Hoàng Vinh.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4, bốn lãnh đạo gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Cao Quyền, Tổng giám đốc Trần Cao Hỷ, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Như Đông và Kế toán trưởng Trần Lê Thanh Bình cũng bị khởi tố.

Phong tỏa gần 1.800 tỷ đồng để thu hồi tài sản

Song song với quá trình điều tra, Bộ Công an triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD. Đồng thời, cơ quan điều tra phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng.

Quy mô tài sản bị phong tỏa cho thấy vụ án không chỉ dừng ở các vi phạm trong quá trình triển khai dự án mà còn mở rộng sang việc xác minh dòng tiền, trách nhiệm quản lý tài chính và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng bị can, xác định trách nhiệm của các tổ chức liên quan và thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.