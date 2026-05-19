PC1 phản hồi vụ khởi tố lãnh đạo, hoạt động vẫn ổn định

PC1 phản hồi vụ khởi tố lãnh đạo, nhấn mạnh hoạt động vẫn ổn định.

Tập đoàn PC1 vừa phát đi thông cáo báo chí phản hồi liên quan Quyết định khởi tố đối với một số cá nhân là lãnh đạo của doanh nghiệp theo Công văn số 1606/VPCQCSĐT-P3 ngày 15/5/2026.

Trong thông cáo, PC1 cho biết doanh nghiệp “tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng”, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định, liên tục và đúng quy định pháp luật.

Theo doanh nghiệp, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để tập đoàn thực hiện cơ chế ủy quyền toàn bộ công tác quản trị, vận hành từ các cá nhân vi phạm sang đội ngũ nhân sự chủ chốt nhằm tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh. PC1 dẫn tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị như một cơ sở tác động trực tiếp tới việc duy trì hoạt động doanh nghiệp trong quá trình xử lý vụ việc.

PC1 nhấn mạnh mô hình quản trị của tập đoàn được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp, độc lập giữa các mảng kinh doanh cốt lõi nên chưa ghi nhận ảnh hưởng tới hoạt động vận hành. Các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy cùng các dự án trong nước và quốc tế vẫn triển khai bình thường.

Doanh nghiệp cho biết hệ thống nhà máy, công trình và dự án của tập đoàn hiện duy trì trạng thái hoạt động an toàn, ổn định. Các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động tiếp tục được thực hiện theo cam kết.

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Trong bối cảnh thông tin khởi tố lãnh đạo có thể tạo áp lực lên tâm lý thị trường và cổ đông, PC1 cho biết ban lãnh đạo cùng đội ngũ quản lý đang triển khai các giải pháp nhằm duy trì tính liên tục trong điều hành, kiểm soát rủi ro và ổn định nội bộ doanh nghiệp.

Thông cáo của PC1 cũng nhấn mạnh yếu tố văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trong hơn 60 năm hoạt động. Theo doanh nghiệp, đây là nền tảng để tập đoàn duy trì vận hành và bảo vệ uy tín thương hiệu trong giai đoạn khó khăn.

PC1 hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, năng lượng tái tạo, bất động sản công nghiệp và vận hành hạ tầng năng lượng. Doanh nghiệp là một trong những đơn vị tư nhân tham gia mạnh vào các dự án điện gió, thủy điện và truyền tải điện tại Việt Nam.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát các diễn biến liên quan vụ việc, đặc biệt là khả năng tác động tới hoạt động tài chính, triển khai dự án và niềm tin cổ đông đối với doanh nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo thông điệp từ PC1, doanh nghiệp đang ưu tiên mục tiêu duy trì ổn định vận hành và bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với đối tác, khách hàng và người lao động.