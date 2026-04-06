Ông Vũ Minh Châu bị khởi tố trong vụ sai phạm kế toán tại Bảo Tín Minh Châu

Ông Vũ Minh Châu là người đặt nền móng cho Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989. Doanh nghiệp sau đó phát triển thành một trong những thương hiệu vàng bạc đá quý có tiếng tại Hà Nội. Trong nhiều năm, ông Châu giữ vai trò Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Hiện nay, vị trí này do bà Phạm Lan Anh đảm nhiệm.

Cùng bị khởi tố còn có ông Vũ Minh Tú, Trưởng Ban Trợ lý độc lập của công ty, cùng hai nhân viên kế toán. Theo cơ quan điều tra, các cá nhân này bị cáo buộc có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện các sai phạm trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

Ông Vũ Minh Châu người sáng lập thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu

Thông tin ban đầu cho thấy, từ nửa cuối năm 2024, nhằm né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu được cho là đã chỉ đạo cấp dưới xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm quản lý chuyên ngành Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Sau đó, công ty chuyển sang sử dụng bảng tính Excel kết hợp với phần mềm bán hàng Fox AI để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Dữ liệu sau khi được xử lý nội bộ sẽ được chọn lọc, tổng hợp lại trước khi đưa vào phần mềm kế toán Misa để kê khai thuế. Cơ quan điều tra nhận định quy trình này có dấu hiệu làm sai lệch số liệu kế toán nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Từ việc trích xuất dữ liệu trên hệ thống cũ trong giai đoạn 2020-2023, cơ quan chức năng bước đầu xác định doanh thu thực tế của công ty vào khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế thấp hơn đáng kể, với mức chênh lệch ước tính khoảng 9.700 tỷ đồng. Số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước được xác định khoảng 150 tỷ đồng.

Khởi tố Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Bộ Công an

Trước khi bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu đã nhiều lần bị cơ quan quản lý xử lý vi phạm hành chính. Giữa năm 2025, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động của doanh nghiệp. Các vi phạm bao gồm hạch toán sai chi phí nhằm làm giảm thuế giá trị gia tăng, không tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và thiếu quy trình phân loại rủi ro khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phản ánh về việc bán vàng cao hơn giá niêm yết, không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng, cũng như cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng trên website.

Với các vi phạm này, doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính tổng cộng hàng tỷ đồng và buộc phải cải chính thông tin. Do phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán và nghĩa vụ thuế, hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan điều tra.

Cuối tháng 3/2026, lực lượng công an đã tiến hành làm việc tại một số cơ sở của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Một số cửa hàng tạm thời dừng giao dịch để phục vụ công tác kiểm tra, trước khi hoạt động trở lại sau đó.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan và toàn bộ sai phạm trong hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những vụ việc đáng chú ý gần đây trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.