Giá vàng hôm nay 01/10/2025: SJC lập đỉnh 138 triệu, thế giới biến động mạnh

Thị trường vàng trong nước tiếp tục “gây sốc” khi lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 138 triệu đồng/lượng vào sáng 01/10.

Mở cửa phiên giao dịch 01/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức chưa từng có 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam, giá vàng miếng SJC vượt qua ngưỡng tâm lý 138 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Các thương hiệu lớn như SJC TP.HCM, DOJI Hà Nội và TP.HCM đồng loạt áp dụng mức giá 136-138 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác như PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 134,8-136,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý có sự chênh lệch lớn với mức giá mua vào chỉ 133,3 triệu đồng/lượng nhưng bán ra vẫn ở mức 136,8 triệu đồng/lượng, tạo ra khoảng cách gần 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục lập đỉnh cao mới trong phiên 1/10. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng vọt 1,2 triệu đồng/lượng lên mức 131,4-134,1 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, vàng nhẫn tròn 9999 duy trì ở mức 131-134 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 131,4-134,4 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng ở cả hai chiều so với ngày trước. Mức tăng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của vàng nhẫn đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ khi giá vàng miếng đã lên quá cao.

Giá vàng thế giới hôm nay, sáng 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay phục hồi lên 3.864 USD/ounce, tăng 51 USD/ounce so với đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá, vàng thế giới có giá gần 124,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước tới 13,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, phiên giao dịch đêm 30/9, giá vàng lao dốc mất khoảng 70 USD trong vòng hai tiếng, có lúc tụt xuống dưới ngưỡng 3.800 USD/ounce sau khi đạt đỉnh 3.870 USD/ounce trên thị trường châu Âu. Áp lực chốt lời dồn dập và hoạt động bán khống đã tạo ra cú sốc mạnh.

Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy xuất hiện ở ngưỡng 3.800 USD/ounce và kéo giá vàng hồi phục, cho thấy nhu cầu thực tế vẫn rất lớn.

Yếu tố chính đẩy giá vàng lên cao trong 40 năm qua chính là nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vào nửa đêm 1/10. Đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch tài trợ cho các hoạt động liên bang, liên tục đổ lỗi cho nhau.

Một trong những động lực mạnh nhất hỗ trợ giá vàng hiện tại là sức cầu rất lớn từ các ngân hàng trung ương các quốc gia. Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và nhiều quốc gia vẫn đẩy mạnh mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Điều này khác hoàn toàn với các đợt sốt vàng trước đây chỉ dựa vào tâm lý đầu cơ. Lần này, nhu cầu mua vàng đến từ các "tay chơi" lớn với chiến lược dài hạn, tạo đà cho xu hướng tăng giá.

Thị trường định giá 90% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 và 70% vào tháng 12, tiếp tục gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ vàng. Việc Fed cắt giảm lãi suất làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, đồng thời làm suy yếu sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời khác.

Tại thời điểm này, vị thế của USD đang suy giảm trong hệ thống tài chính toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng phát huy vai trò dự trữ giá trị.

Theo phân tích kỹ thuật, vàng đang có xu hướng tăng mạnh trong ngắn hạn với mục tiêu giá tiếp theo là đóng cửa trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ngưỡng gần nhất là 3.875 USD/ounce, trong khi ngưỡng hỗ trợ nằm ở 3.700 USD/ounce.

Với mức tăng 45,3% từ đầu năm 2025 (tương đương 1.188 USD/ounce), vàng đang khẳng định vị thế là kênh đầu tư an toàn và ưu tiên trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Các yếu tố hỗ trợ dài hạn bao gồm căng thẳng địa chính trị, chuỗi cung ứng năng lượng và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các quốc gia.

Dù vậy, với tốc độ tăng như vậy, áp lực chốt lời và điều chỉnh kỹ thuật là điều không thể tránh khỏi. Nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những phiên giao dịch chắc chắn có nhiều biến động trong thời gian tới, khi thị trường tìm kiếm điểm cân bằng mới.