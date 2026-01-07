LG Innotek mang 31 giải pháp xe tự lái thông minh đến CES 2026

Mô hình xe tự lái của LG Innotek tại triển lãm công nghệ CES 2026. Ảnh: LG Innotek

Cụ thể, LG Innotek giới thiệu 31 giải pháp cho xe tự hành và xe điện tại CES 2026 diễn ra ở Las Vegas. Hãng linh kiện Hàn Quốc lần đầu cung cấp trọn gói phần cứng, phần mềm và hệ thống tích hợp thay vì chỉ bán chi tiết riêng lẻ như những năm trước.

CEO Moon Hyuk-soo nhận định CES 2026 là cơ hội quan trọng để giành hợp đồng kinh doanh mới. Ông muốn LG Innotek trở thành nhà cung cấp giải pháp đổi mới thay vì đơn thuần bán linh kiện cho các hãng xe, từ đó tạo giá trị khác biệt và nâng cao lợi nhuận cho công ty.

Trong 16 giải pháp tự hành, LG Innotek giới thiệu camera làm sạch chủ động xóa độ ẩm và mảnh vỡ khỏi ống kính trong một giây nhờ phần mềm tự phát triển. Công nghệ này giải quyết bài toán tầm nhìn bị cản trở khi xe chạy trên đường ướt hoặc bụi bẩn, vốn là điểm yếu của hệ thống camera thông thường. Camera có thêm hệ thống sưởi ấm loại bỏ tuyết và sương giá, giúp xe hoạt động ổn định ở vùng khí hậu lạnh.

Hãng hợp tác với công ty lidar Mỹ Aeva phát triển cảm biến nhỏ gọn phát hiện vật thể cách xa 200 mét, ra mắt lần đầu tại triển lãm năm nay. Du khách trải nghiệm hệ thống tích hợp camera, lidar và radar qua lái thử mô phỏng, với dữ liệu cảm biến thời gian thực hiển thị trên màn hình phía trước. LG Innotek còn giới thiệu camera dưới màn hình dùng trí tuệ nhân tạo khôi phục hình ảnh để nhận diện khuôn mặt người lái, cùng radar băng tần rộng phát hiện trẻ em còn ở trong xe sau khi đỗ.

Mô hình thứ hai tập trung 15 giải pháp xe điện, nổi bật là hệ thống quản lý pin không dây 800 volt sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Giải pháp B-Link tích hợp pin với hộp đấu nối thành một khối giúp hãng xe đơn giản hóa quy trình lắp ráp, giảm thời gian sản xuất rồi hạ chi phí bảo trì sau này. Cách thiết kế này còn giảm trọng lượng tổng thể, kéo dài quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc.

LG Innotek đặt gian trưng bày rộng 330 mét vuông tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas, trong đó dựng hai mô hình xe cỡ thật để khách tham quan trải nghiệm trực tiếp các công nghệ. Cách trình diễn này giúp hãng tiếp cận các nhà sản xuất ô tô đang tìm kiếm đối tác cung cấp giải pháp tích hợp, thay vì phải tự mua linh kiện từ nhiều nhà cung cấp rồi tích hợp lại.