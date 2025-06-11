Keysight và NIO tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh thế hệ mới

Theo đó, NIO ứng dụng công nghệ mô phỏng mạng của Keysight để xác thực hệ thống vô tuyến trên xe điện thông minh. Nhờ đó, hiện nay xe do NIO sản xuất đã tuân thủ các tiêu chuẩn 3GPP và IEEE 802.11, cải tiến khả năng kết nối và hiệu năng để hỗ trợ phát triển thế hệ xe điện tiếp theo.

Trong bối cảnh các phương tiện vận chuyển được tăng cường kết nối, cần giải quyết một số thách thức bao gồm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn đang phát triển như 3GPP và IEEE 802.11 để đảm bảo kết nối đáng tin cậy. Tăng cường hiệu năng kết nối là thành phần trọng yếu của các tính năng như xe tự lái, tự tìm đường và giải trí trên xe.

Việc tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và vận hành của phương tiện vận tải thông minh cần các công nghệ tự động hóa tiên tiến, tích hợp AI và khả năng tương tác dữ liệu mạnh mẽ. Cần thường xuyên đổi mới sáng tạo và thích ứng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tuân thủ quy định, cũng như duy trì lợi thế cạnh tranh trước việc thị trường thay đổi nhanh chóng.

Các giải pháp giả lập mạng của Keysight giải quyết thách thức này bằng cách cung cấp khả năng đo kiểm các tiêu chuẩn 3GPP và IEEE 802.11 cho Wi-Fi 7, 4G và 5G, cũng như đo kiểm tần số vô tuyến cho các tiêu chuẩn 5G New Radio (NR), Long-Term Evolution (LTE), vehicle-to-everything (V2X) và internet vạn vật (IoT).

Năng lực giả lập của Keysight cho phép NIO đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phương tiện di chuyển thông minh, đồng thời vẫn đảm bảo tính an toàn, tuân thủ và độ tin cậy. Những lợi ích chính:

Hiệu năng cao và độ tin cậy cải thiện: đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn 3GPP và IEEE mới nhất, các giải pháp của NIO đạt hiệu năng và độ tin cậy cao, giúp thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo.

Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường: nhờ quy trình đo kiểm toàn diện và hợp lý, NIO có thể xác định mọi thách thức tiềm ẩn từ khi bắt đầu quá trình phát triển để tăng tốc quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Hiệu suất tối ưu: nhờ khả năng xác định và giải quyết nhanh chóng các vấn đề về hiệu năng tần số vô tuyến RF, NIO có thể linh hoạt đưa ra các giải pháp mới.

Thomas Goetzl, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận Giải pháp năng lượng và ô tô của Keysight

Thomas Goetzl, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận Giải pháp năng lượng và ô tô của Keysight, cho biết: “Dự án hợp tác giữa Keysight với NIO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo kiểm và xác nhận nghiêm ngặt trong sản xuất các loại phương tiện vận tải hiệu năng cao, hướng đến tương lai. Chúng tôi cam kết thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ, đồng hành cùng các đối tác để cung cấp công cụ và giải pháp tối ưu, đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp, đồng thời phát triển các loại xe an toàn, hiệu quả và có trải nghiệm người dùng tốt nhất.”