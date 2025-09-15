BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đoạt cú đúp danh hiệu tại Sự kiện Hàng Việt Tốt - Dịch vụ Hoàn hảo lần thứ 23. Hãng nhận đồng thời hai giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng Hàng đầu Việt Nam và Top 10 Dịch vụ Hoàn hảo 2025.

Thành tích này ghi nhận nỗ lực phát triển bền vững của thương hiệu tại thị trường trong nước. Đồng thời, hai giải thưởng khẳng định cam kết dài hạn của BYD trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng vượt trội. Hãng xe hướng tới mục tiêu đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, tự hào phát biểu: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự ghi nhận từ Hội đồng bình chọn và người tiêu dùng Việt Nam. Hai giải thưởng này là nguồn động viên to lớn để BYD Việt Nam tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tận tâm nhất, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Thành công ngày hôm nay là kết quả của sự đồng hành từ tất cả quý khách hàng, đối tác, quý nhà phân phối và tập thể nhân viên BYD tại Việt Nam. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình phát triển lâu dài tại thị trường đầy sôi động này.”

Dấu ấn của những thương hiệu tiên phong

Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường. Nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, khẳng định thương hiệu và vươn ra khu vực, thế giới. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã ra đời, tạo động lực mới, khai mở cánh cửa phát triển đột phá và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Nghị quyết khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, lực lượng tiên phong trong tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Trong bức tranh đó, diễn đàn Phát triển Kinh tế tư nhân do Viện Kinh tế & Văn hóa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức đã mang ý nghĩa đầy quan trọng, ghi nhận và khích lệ những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là nơi quy tụ đông đảo đội ngũ doanh nhân, trí thức và doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước để cùng trao đổi, học hỏi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Qua 4 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 bộ hồ sơ đăng ký từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Trải qua quá trình đánh giá công tâm, khách quan của Hội đồng bình chọn với sự tham gia của các chuyên gia uy tín, hơn 130 gương mặt doanh nhân, trí thức, thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu đã được lựa chọn để vinh danh.

Trong số đó, BYD Việt Nam nổi bật khi đồng thời được trao tặng hai giải thưởng cao quý, bao gồm Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng Hàng đầu Việt Nam và Top 10 Dịch vụ Hoàn hảo 2025. Đây là minh chứng cho uy tín và nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong hành trình phát triển tại Việt Nam.

Thương hiệu toàn cầu, dịch vụ hoàn hảo

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, BYD đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực xe năng lượng mới. Chính thức hiện diện tại Việt Nam từ tháng 7 năm 2024, BYD Việt Nam đã nhanh chóng ghi dấu ấn với 8 mẫu xe năng lượng mới, từ xe thuần điện đến xe DM-i Super Hybrid, với chất lượng hàng đầu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp nhu cầu người tiêu dùng trong nước.

Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng Hàng đầu Việt Nam là minh chứng cho sự tin tưởng ngày càng lớn của khách hàng đối với các sản phẩm BYD.

BYD Việt Nam luôn chú trọng đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, từ bán hàng đến sau bán hàng, nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Giải thưởng Top 10 Dịch vụ Hoàn hảo 2025 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực này.

Trong hơn một năm hoạt động, BYD Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng hệ thống với hơn 30 đại lý, trung tâm bán hàng và dịch vụ hậu mãi trên khắp cả nước. Đội ngũ tư vấn bán hàng và kỹ thuật viên được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng với quy trình chăm sóc khách hàng toàn diện, đã giúp thương hiệu tạo dựng uy tín và lòng tin bền vững.

Các chương trình thực tế như Ngày hội Tài xế Công nghệ, hoạt động hậu mãi cao cấp mang tên Đặc quyền tiên phong - Flying Doctor, hay BYD Việt Nam bắt đầu triển khai trên diện rộng chương trình Tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ - Customer Service Fest. Kết hợp cùng việc lắng nghe cũng như ghi nhận phản hồi kịp thời các ý kiến của khách hàng, tất cả các hoạt động liên tục của thương hiệu trong hơn một năm qua đã trở thành nền tảng để BYD Việt Nam tạo sự khác biệt và được đánh giá cao trên thị trường.

Tính đến tháng 8 năm 2025, BYD đạt doanh số hơn 2,86 triệu xe trong năm 2025, nâng tổng số lượng xe được bàn giao đến khách hàng lên mức hơn 13,4 triệu xe trên toàn cầu. Bên cạnh doanh số, BYD cũng chú trọng đến yếu tố môi trường bằng nhiều giải pháp phát triển bền vững trong quá trình sản xuất, giúp giảm hơn 110 triệu tấn CO2, tương đương gần 1,85 tỷ cây xanh được trồng. Tại Việt Nam, thương hiệu cũng đang tự tin có mặt trong danh sách Top 10* các thương hiệu xe bán chạy tại thị trường trong nước.

*Số liệu dựa trên nghiên cứu nội bộ của BYD Việt Nam tính đến tháng 8 năm 2025.