'F THE BEST' - Kiệt tác manga của Fujiko F Fujio ra mắt bạn đọc Việt

20:47 | 19/12/2025
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh họa sĩ manga huyền thoại Fujiko F Fujio, NXB Kim Đồng chính thức phát hành bản tiếng Việt tuyển tập đặc biệt “Tuyển tập kiệt tác Fujiko F Fujio: F THE BEST”, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của ông.
Suốt nhiều thập kỷ, Fujiko F Fujio đã trở thành biểu tượng không thể thay thế trong lòng nhiều thế hệ độc giả yêu truyện tranh. Với sức sáng tạo bền bỉ và phong cách kể chuyện độc đáo, ông được xem là một trong những họa sĩ manga có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất lịch sử truyện tranh Nhật Bản.

NXB Kim Đồng phát hành tuyển tập “F THE BEST” – Tinh hoa manga Fujiko F Fujio đến với độc giả Việt.

Tại Nhật Bản, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh Fujiko F Fujio (1933–2023), tuyển tập đặc biệt “F THE BEST” ra đời như một “viện bảo tàng manga thu nhỏ”, lưu giữ trọn vẹn tinh hoa sáng tác của ông. Tiếp nối thành công đó, NXB Kim Đồng chính thức giới thiệu bản tiếng Việt của tuyển tập tới độc giả Việt Nam, phát hành từ ngày 12/12/2025.

Với độ dày lên tới 680 trang, cuốn sách tuyển chọn 40 mẩu truyện xuất sắc nhất từ 14 tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp đồ sộ của cố họa sĩ Fujiko F Fujio. Từ những tên tuổi gắn bó với tuổi thơ bao thế hệ như Doraemon, Perman - Cậu bé siêu nhân, Siêu nhân Mami, Cuốn từ điển kì bí, Chuột Chinpui, cho tới loạt manga giả tưởng cuốn hút như Con ma Qtaro trở lại, 21Emon, Mojako, Điện hạ Umeboshi, Kurobee đến từ rừng xanh, Nhóc Bakeru, Chú mèo Poko, Đội tuần tra thời gian T・P BON, cùng tuyển tập Truyện ngắn viễn tưởng.

Mỗi tác phẩm đều được lựa chọn những truyện ngắn đặc sắc và tiêu biểu nhất, giúp độc giả dễ dàng bước vào thế giới sáng tác phong phú của ông “F” - nơi đan xen giữa sự nhẹ nhàng, hài hước và những suy tư sắc sảo đã làm nên một di sản mang dấu ấn bất hủ.

Bên cạnh đó, “F THE BEST” còn sở hữu những chuyên mục vô cùng giá trị như:

“F The History” - Nhật kí hình ảnh tái hiện hành trình sáng tác đồ sộ của ông “F”, hé lộ những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, được trình bày theo dòng thời gian trực quan, các bản vẽ tay, bản nháp truyện gốc, loạt tư liệu, ảnh chụp tại văn phòng và các sự kiện lớn... Giúp độc giả có dịp “gặp gỡ” và cảm nhận sâu hơn tình cảm, tâm huyết ông đã dành cho Manga.

Kế đến là “F The Essay” - Loạt bài viết tự sự, nơi họa sĩ Fujiko F Fujio trải lòng về quãng đời niên thiếu và những ước mơ thuở ban đầu, cho đến nguồn cảm hứng, những bước tiến, thay đổi và cả khó khăn trong sự nghiệp… Có thể nói đây chính là nơi ông “F” tạm gác lại vai trò họa sĩ để trở thành một người kể chuyện chân thành. Từng dòng chia sẻ gần gũi khiến người đọc thấy được phía sau các trang truyện là một vị họa sĩ giàu tình cảm và đầy trăn trở...!

Về hình thức, “F THE BEST” được đầu tư chỉn chu: In khổ lớn như bản gốc, trên chất liệu giấy cao cấp, chi tiết trên bìa được ép nhũ vàng sang trọng. Tất cả tạo nên một ấn bản không chỉ phục vụ việc đọc, mà còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sưu tập và lưu trữ. Sách còn được tặng kèm một phần quà nhỏ thú vị bên trong, tất cả nhằm mang tới những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho bạn đọc.

Có thể khẳng định, “F THE BEST” chính là cánh cổng mở ra thế giới của Fujiko F Fujio - nơi ta gặp lại những người bạn tuổi thơ và bước chân vào những không gian mới mẻ, kì thú chưa từng biết đến. Dù là người đã gắn bó với Mèo Ú Doraemon từ thuở bé hay đang tìm hiểu về kho tàng manga đồ sộ của Nhật Bản, thì đây chắc chắn là một tuyển tập không thể thiếu trên giá sách của các Fan yêu truyện tranh và văn hóa Nhật Bản.

F THE BEST họa sĩ Fujiko F Fujio truyện tranh NXB Kim Đồng

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

