Công bố kết quả Cuộc thi Sáng tác truyện tranh 2025

Cuộc thi sáng tác truyện tranh diễn ra từ ngày 15/1 đến hết ngày 30/6, thu hút hơn 100 bài dự thi, trong đó có 95 bài thi hợp lệ.

Sau hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Ban Giám khảo gồm các họa sĩ uy tín tên tuổi của Pháp, Bỉ và Việt Nam (Clément Baloup, Emilie Gleason, Daniel (Dany) Henrotin, Tạ Huy Long, Nguyễn Thành Phong) đã tìm ra các tác phẩm xuất sắc nhất.

Tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh (Bút danh: Nhum) đã được trao giải Nhất với tác phẩm “Be Happier”.

Hai giải nhì thuộc về các tác giả Phạm Thị Đào (bút danh Mục Chi) với “Tác phẩm nhất mộng Trường Xuân” và tác giả Lê Trung Tiến (bút danh Phan) với tác phẩm “Hôm nay là bữa lương thần”.

Một giải ba được trao cho tác giả Nguyễn Thị Thu Hoài (bút danh Monarch) với tác phẩm “Tôi và chồng tôi”.

Giải Khuyến khích thuộc về tác giả Nguyễn Phát Tài (Bút danh Avril Trente) với tác phẩm “Lụa”.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Nhì, Ba, Khuyến khích sẽ được nhận phần thưởng trị giá tương ứng 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng cùng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Đặc biệt, tác giả đoạt Giải Nhất sẽ được đài thọ tham dự Liên hoan Truyện tranh Angoulême – sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn nhất dành cho truyện tranh tại Pháp vào đầu năm 2026. Đây là một cơ hội vô cùng quý báu để các tác giả, hoạ sĩ Việt Nam được tiếp cận với các nhà xuất bản, những nghệ sĩ làm truyện tranh hàng đầu thế giới.

Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các tác giả, họa sĩ truyện tranh thể hiện tài năng, mà còn đóng góp xây dựng cộng đồng sáng tác truyện tranh và phát triển dòng sách nghệ thuật này tại Việt Nam.

Ban Tổ chức cho biết: Các tác phẩm dự thi đa dạng về chủ đề, phong cách, thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của các tác giả ở nhiều lứa tuổi, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho thị trường truyện tranh trong nước.

Cùng với sự hỗ trợ của Viện Pháp tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tiến hành xuất bản các tác phẩm đoạt giải, giới thiệu đến đông đảo bạn đọc.