PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Phạm Anh

Phạm Anh

19:17 | 08/10/2025
Ban tổ chức giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025 khẳng định dù số lượng đường thi tăng gần gấp đôi so với năm trước nhưng sự thay đổi lớn nằm ở quy mô và hệ thống vận hành của giải đấu.
Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) diễn ra trong 03 ngày từ 31/10 đến hết 2/11

Theo Ban tổ chức, mặc dù số đường thi tại giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025 tăng từ 14 lên 24 đường nhưng phương pháp chấm điểm giữ nguyên như các mùa trước.

Quy mô kỷ lục, thách thức chưa từng có

Giải đua xe việt dã Việt Nam PVOIL Cup 2025 lập kỷ lục về quy mô khi số đường thi tăng từ 14 lên 24. Lần đầu tiên trong 18 năm tổ chức, cả bốn hạng đua gồm Chuyên nghiệp (tên gọi mới của Hạng Mở rộng), SUV Nâng cao, Bán tải Nâng cao và Cơ bản phải thi đấu xuyên suốt 3 ngày từ 8h đến 17h.

24 đường thi đặt ra thử thách gấp bội cho vận động viên. Gần 700 lượt xuất phát của 70 đội, 140 tay lái trong ba ngày liên tục tạo áp lực cực lớn cho Ban tổ chức. Trọng tài, an ninh, cứu hộ, cứu hỏa, y tế và hậu cần hoạt động hết công suất từ sáng đến hết giờ thi đấu.

Ông Ngô Việt Hưng: Mỗi đường thi được thiết kế để không chỉ thử thách kỹ năng lái xe, mà còn đòi hỏi bản lĩnh và sự phối hợp hoàn hảo giữa các thành viên trong đội

Tăng số đường thi, phương pháp tính điểm vẫn như cũ

Ông Ngô Việt Hưng, Trưởng Ban Thiết kế và Thi công đường đua, chia sẻ: Ban tổ chức giữ nguyên công thức tính điểm các năm qua. Ba hình thức thi đấu chính vẫn là các bài chạy tự động dùng hệ thống laser, bài thi tốc độ dùng cổng bắt giờ và hạng Adventure cho đội thi nhóm.

Điều thay đổi nằm ở quy mô và cách vận hành thay vì quy chế chấm điểm.

Hạng Chuyên nghiệp phải chạy 17 bài thay vì 9 bài năm ngoái. Hạng SUV Nâng cao tăng từ 8 lên 13 bài. Hạng Bán tải Nâng cao tăng từ 8 lên 12 bài. Hạng Cơ bản leo từ 7 lên 10 bài.

Ban tổ chức chia 24 đường thi thành 6 khu vực độc lập để đảm bảo giám sát chặt chẽ, chấm điểm chính xác và phát sóng trực tuyến trơn tru. Mỗi khu vực hoạt động với đội ngũ trọng tài, kỹ thuật viên và nhân sự riêng.

Ban tổ chức: Những thay đổi lớn nằm ở hệ thống vận hành và quy mô, chứ không phải điều lệ tính điểm

Quy mô gấp đôi, tay đua cần lưu tâm điều gì?

Việc tăng quy mô gấp 1.5-2 lần khiến PVOIL VOC 2025 trở thành hành trình khắc nghiệt chưa từng có. Ban tổ chức cho biết đây là mong muốn của chính các vận động viên chuyên nghiệp, những người luôn mong muốn được thách thức nhiều hơn.

Tuy nhiên, với áp lực thời gian và thể lực tăng cao, Ban tổ chức nhấn mạnh yêu cầu vận động viên phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật lẫn xe đua.

Các đội phải báo danh trong vòng 30 phút giữa các bài thi để giữ nhịp độ cuộc đua. "Đội nào yêu cầu lùi thời gian thi đấu, trọng tài sẽ thay ngay bằng đội khác", ông Hưng nhấn mạnh. Đội chưa chạy khi đóng đường sẽ nhận điểm DNS (Did Not Start - chưa xuất phát) để tránh ảnh hưởng tiến độ chung.

Ban tổ chức và điều hành giải sẽ làm việc liên tục từ sáng đến chiều không nghỉ trưa. Đội ngũ trọng tài, cứu hộ, cứu hỏa, y tế và hậu cần vận hành với cường độ cao nhất. Nhiệm vụ nặng nhất là đảm bảo tất cả tay đua chạy hết các cung trong khung giờ giới hạn.

Toàn cảnh khu vực tổ chức Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025)

Không gian trải nghiệm mở rộng khắp địa điểm thi

PVOIL VOC 2025 vượt ra ngoài khuôn khổ đường đua để trở thành lễ hội thể thao. Không gian trải nghiệm lan rộng khắp khu vực với các gian hàng của PVOIL, Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam và Visa Việt Nam.

Khán giả theo dõi trực tiếp từng màn đua kịch tính qua hệ thống phát sóng trực tuyến. Những người đam mê cầm lái thử sức với xe việt dã tại các khu vực Ford và Toyota bố trí. Ban tổ chức thiết kế đường chạy thử mô phỏng một phần bài thi vận động viên, mang cảm giác chinh phục dưới sự dẫn dắt của kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Giải đấu khẳng định vị thế sân chơi xe việt dã lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam. Đây là năm thứ 18 Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL đồng hành cùng tinh thần chinh phục, đoàn kết và đam mê của cộng đồng tay lái.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) PVOIL VOC 2025 giải đua xe PVOIL đường đua mạo hiểm hạng Adventure đua xe bán tải giải off-road Việt Nam giải đua ô tô địa hình

