Trung Quốc đăng cai Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới 2027

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) vừa thông báo Đại hội Thông tin Vô tuyến (RA-27) và Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới (WRC-27) sẽ diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 11/10 đến 12/11/2027.

Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới họp bốn năm một lần nhằm rà soát và điều chỉnh Quy định Vô tuyến của ITU, hiệp ước quốc tế chi phối việc sử dụng phổ tần số vô tuyến và quỹ đạo vệ tinh liên quan. Lần này, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đăng cai tổ chức sự kiện thu hút hơn 4.000 đại biểu đến từ 194 nước thành viên.

Một góc Thượng Hải, Trung Quốc

Ông Lý Lạc Thành, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, khẳng định: "Chúng tôi mong đợi sự kiện thành công rực rỡ. Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chủ nhà theo quy định của ITU, cung cấp dịch vụ toàn diện cho hội nghị và phối hợp cùng các quốc gia thành viên mang đến một sự kiện viễn thông hợp tác đôi bên cùng có lợi với thành quả phong phú".

Trong bốn tuần, các quốc gia thành viên ITU sẽ xem xét kết quả nghiên cứu kỹ thuật và thông qua các quyết định định hình cách sử dụng phổ tần trong tương lai. Phạm vi ảnh hưởng trải dài từ dịch vụ di động, vệ tinh, định vị vô tuyến, thiên văn vô tuyến đến nghiên cứu không gian hỗ trợ truyền thông mặt trăng.

Tổng thư ký ITU, Doreen Bogdan-Martin nhận định: "WRC-27 sẽ là thời điểm quyết định biến kết nối phổ cập có ý nghĩa thành hiện thực. Hội nghị đưa ra những quyết định then chốt về chia sẻ phổ tần và tài nguyên quỹ đạo vệ tinh một cách hiệu quả và công bằng, cả trên Trái Đất lẫn ngoài không gian, theo hướng mang lại lợi ích cho toàn nhân loại".

Quá trình chuẩn bị WRC trải qua chu kỳ nghiên cứu bốn năm với các cuộc thảo luận kỹ thuật sâu rộng giữa chính phủ, cơ quan quản lý, nhà sản xuất thiết bị, nhà khai thác viễn thông và diễn đàn ngành ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Ông Mario Maniewicz, Giám đốc Cục Thông tin Vô tuyến ITU, giải thích: "Hội nghị Thông tin Vô tuyến Thế giới đóng vai trò thiết yếu trong việc định hình tương lai truyền thông toàn cầu. WRC-27 tại Thượng Hải sẽ dẫn dắt sự phát triển của các dịch vụ thông tin vô tuyến trên Trái Đất và ngoài không gian - từ kết nối băng rộng, an toàn sinh mạng đến quan sát không gian và Trái Đất. Đây là nơi cộng đồng quốc tế hội tụ để đảm bảo các quy định về phổ tần theo kịp đổi mới công nghệ nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu toàn cầu, khu vực cũng như quốc gia".

WRC áp dụng phương pháp tiếp cận bao trùm và hợp tác để xây dựng đồng thuận giữa tất cả bên liên quan. Phương pháp đó sẽ giúp Quy định Vô tuyến giữ được tính ổn định, khả năng dự đoán và áp dụng phổ quát. Các quốc gia thành viên nhờ đó có môi trường không nhiễu sóng, tạo điều kiện đầu tư liên tục vào dịch vụ thông tin vô tuyến

Bên cạnh 194 quốc gia thành viên ITU, các đại diện từ các cơ quan Liên Hợp Quốc , tổ chức viễn thông khu vực và thành viên Bộ phận Thông tin Vô tuyến ITU sẽ tham gia với tư cách quan sát viên.

WRC-27 sẽ định hình lại ngành viễn thông thế giới thông qua những quyết sách chi phối việc phân chia tài nguyên vô tuyến giữa 194 quốc gia trong kỷ nguyên số.