Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

“Vui Giáng Sinh, Mừng Năm Mới, Cùng Ford Đi Tới” mang đến cơ hội cho khách hàng may mắn nhất là 1 chuyến du lịch Bắc Âu trị giá 250 triệu đồng

Chương trình có nhiều giải thưởng hấp dẫn với gần 4.000 quà tặng giá trị. Trong đó, giải đặc biệt là một chuyến du lịch Bắc Âu trị giá 250 triệu đồng đến Na Uy và Phần Lan trải nghiệm chiêm ngưỡng Cực Quang, thăm Làng Ông Già Noel, lái xe trượt tuyết chó husky và lưu trú tại lều băng.

Bên cạnh đó là 50 giải iPhone 17 Pro Max, cùng hàng trăm phần quà gia dụng cao cấp như máy lọc không khí hai tầng LG PuriCare, TV LG 65 inch 4K, robot hút bụi Xiaomi, máy làm sạch thực phẩm Hurom,.... và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Ford Mustang Mach-E

Bên cạnh đó, Ford Việt Nam sẽ tiếp tục nối dài chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng giá trị áp dụng từ ngày 1/12 đến 31/12/2025. Tất cả khách hàng mua xe trong thời gian này sẽ nhận được mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cùng nhiều phần quà kèm theo.

Cụ thể, Ford Ranger được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS và hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản XL.

Ford Everest

Đối với dòng xe Ford Everest Titanium 4x4, khách hàng sẽ nhận được gói quà tặng đặc quyền gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 với tổng trị giá lên đến 34 triệu đồng hoặc khuyến mại giảm giá 25 triệu đồng.

Với dòng xe Ford Everest Titanium 4x2, khách hàng cũng sẽ nhận được gói quà tặng đặc quyền gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3 với tổng trị giá lên đến 30 triệu đồng hoặc khuyến mại giảm giá 20 triệu đồng.

Đối với các phiên bản Everest Ambient, Sport và Sport Special Edition, khách hàng sẽ nhận được gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced trị giá 10 triệu đồng sẽ được tặng kèm cho khách hàng.

Ford Transit

Cùng với đó, các phiên bản Ford Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên mức lệ phí trước bạ 6% (xe bán tải) hoặc 2% (xe du lịch) được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Chi tiết về chương trình “Vui Giáng Sinh, Mừng Năm Mới, Cùng Ford Đi Tới” tại: LINK

Ford Territory

Chương trình “Vui Giáng Sinh, Mừng Năm Mới, Cùng Ford Đi Tới” không chỉ là lời khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nỗ lực mang đến những ưu đãi thiết thực và trải nghiệm ý nghĩa, mà còn là một hoạt động tri ân dành cho những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu, mà còn là lời chào mừng cho một chặng đường mới, được xây dựng trên niềm tin, sự gắn bó và phát triển bền vững. Ford Việt Nam kỳ vọng chương trình sẽ mở ra một hành trình đầy cảm hứng, nơi khách hàng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng Ford.