'Để thấy, để thêm yêu'

Phạm Anh

Phạm Anh

14:51 | 01/12/2025
Với mục đích đưa lăng kính OPPO khai phóng đến những nét đẹp văn hóa bản địa hòa quyện giữa bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, năm nay cuộc thi chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 20/12/2025, mở rộng cho mọi công dân Việt Nam.
“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”

Năm ngoái, bộ ảnh gây ấn tượng nhất đã được tác giả thực hiện tại Đầm Ô Loan, một di tích thắng cảnh cấp Quốc gia nằm ở tỉnh Phú Yên cũ. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hữu tình và hệ sinh thái nước lợ độc đáo, là nơi gắn liền với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và các lễ hội truyền thống, đồng thời cũng rất nổi tiếng với các món đặc sắc như ngao, sò huyết, hàu…

“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
Điều đáng chú ý là toàn bộ những bức ảnh này đều được chụp bởi OPPO Find X9 Series, mẫu smartphone cao cấp nhất của OPPO

Điều đáng chú ý là toàn bộ những bức ảnh này đều được chụp bởi OPPO Find X9 Series, mẫu smartphone cao cấp nhất của OPPO được nâng cấp ấn tượng với hệ thống camera, trong đó nổi bật là Camera Tele Hasselblad 200MP siêu sắc nét, cùng khả năng chụp Siêu zoom 120X.

Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu năm nay được OPPO làm với OPPO Find X9 Series như một đôi mắt mới, giúp người dùng không chỉ cảm nhận mà còn thật sự thấy rõ hơn những sợi dây gắn kết đó, khi mỗi khung hình đều có thể lưu giữ cảm xúc dành cho đất nước và con người Việt Nam, thông qua những bức ảnh sống động, nơi càng zoom, chúng ta càng có thêm lý do Để Thấy. Để Thêm Yêu Việt Nam.

“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”

OPPO cho biết, điểm nhấn trong dự án này là bộ ảnh “Làng và Nàng” kết hợp cùng Gương mặt đại diện là ca sĩ Hồ Ngọc Hà, được thực hiện tại Làng cổ Đường Lâm.

Hồ Ngọc Hà trong “Làng và Nàng” chọn lối về tĩnh lặng bên mái ngói đỏ, đình làng và những con ngõ nhỏ thân thương. Không đơn thuần là những bức ảnh đẹp, bộ ảnh là hành trình tìm về gốc rễ, nơi những giá trị truyền thống nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ hiện đại. Sự hòa quyện giữa một biểu tượng đương đại và di sản lâu đời trong bộ ảnh đã thể hiện trọn vẹn thông điệp mà OPPO Find X9 Series hướng tới. Đó là sứ mệnh dùng công nghệ nhiếp ảnh tiên tiến để soi chiếu và tôn vinh bản sắc Việt; biến mỗi khung hình trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa nhịp sống hôm nay và những giá trị trường tồn.

“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”

Hồ Ngọc Hà tĩnh lặng giữa Làng cổ Đường Lâm, tạo nên bức tranh giao hòa tuyệt đẹp giữa hiện đại và truyền thống

Cuộc thi ảnh “Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.” Sẽ mang đến nhiều giải thưởng phong phú và giá trị, với phần quà cao nhất là 01 chiếc OPPO Find X9 Pro đi kèm Bộ Ống Kính Tăng Tiêu Cự Hasselblad.

Cơ cấu giải thưởng được xây dựng với định hướng tạo ra một sân chơi nhiếp ảnh toàn diện và đa chiều. Bên cạnh việc ghi nhận những tác phẩm có chất lượng kỹ thuật và chuyên môn cao, BTC còn đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí về chiều sâu nội dung, khả năng kể chuyện thông qua hình ảnh và thông điệp tích cực lan tỏa đến cộng đồng, đồng thời đảm bảo mọi góc nhìn chân thực và những khoảnh khắc đời thường ý nghĩa đều có cơ hội được tôn vinh xứng đáng tại các hạng mục phù hợp. Chi tiết cơ cấu giải sẽ được công bố trong thể lệ chương trình.

“Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu.”
Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân sẽ giữ vai trò giám khảo chuyên môn và ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ đồng hành ở vai trò giám khảo hạng mục “Câu chuyện truyền cảm hứng”.
Cuộc thi chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/11/2025 đến hết ngày 20/12/2025, mở rộng cho mọi công dân Việt Nam. Thí sinh tham dự sử dụng điện thoại OPPO chụp ảnh theo chủ đề, đăng tải lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm câu chuyện ý nghĩa và các hashtag quy định, sau đó gửi đường dẫn bài viết vào phần bình luận của bài đăng phát động trên Fanpage OPPO Việt Nam và gắn thẻ một người bạn. Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi, với điều kiện mỗi tác phẩm đều phải tuân thủ các quy định về thiết bị, nội dung và hình thức.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết cuộc thi tại website https://zoomintovietnam.com/.

OPPO Find X9 Series "Zoom Into Vietnam – Để Thấy. Để Thêm Yêu." Hồ Ngọc Hà Cao Kỳ Nhân Zoom Into Vietnam Cuộc thi ảnh

Theo đó, bằng công nghệ hình ảnh tiên tiến từ Samsung AI TV, kết hợp nội dung thể thao đỉnh cao từ ứng dụng giải trí FPT Play, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức mọi trận đấu với chất lượng sống động, trọn vẹn ngay tại nhà.
MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào

MoMo và hành trình 15 năm đáng tự hào

Có thể nói, xuyên suốt hành trình ấy là sự kiên định của đội ngũ lãnh đạo trong việc lựa chọn: xây dựng công nghệ do người Việt làm chủ và phát triển các dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.
VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Hợp tác giữa VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội đánh dấu bước phát triển quan trọng của hai bên, cùng hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.
Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Tập đoàn Subzero Engineering khánh thành cơ sở sản xuất mới ở TP. Hồ Chí Minh, phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương với quy mô hơn 50 việc làm kỹ thuật cao.
FPT thiết lập quan hệ hợp tác với ITIDA

FPT thiết lập quan hệ hợp tác với ITIDA

Thông qua biên bản ghi nhớ này, FPT sẽ triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy đưa Ai Cập trở thành một trung tâm hàng đầu về dịch vụ công nghệ thông tin, với trọng tâm là đổi mới sáng tạo và phát triển nhân lực.
