OPPO Find X9 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 22,9 triệu đồng

Theo đại diện OPPO: "Find X9 Series là bước tiến tiếp theo trên hành trình nâng tầm nhiếp ảnh di động của OPPO. Với hệ thống camera đỉnh cao, sản phẩm mang đến khả năng ghi lại thế giới với độ chân thực, sắc nét và đầy cảm xúc, dù là giữa thiên nhiên hùng vĩ hay trong không khí bùng nổ của những đêm concert. Bên cạnh sức mạnh nhiếp ảnh, Find X9 Series còn mang đến hiệu năng bền bỉ, thời lượng pin dài và hệ điều hành ColorOS 16 mượt mà, thông minh, giúp người dùng tự tin thể hiện sáng tạo ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.”

OPPO Find X9 Series có giá bán từ 22,900,000 đồng

Tiên phong nhiếp ảnh di động với hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp

Tiếp tục với triết lý không ngừng phá vỡ những giới hạn, OPPO một lần nữa tiên phong trong hành trình nâng tầm nhiếp ảnh di động bằng chuẩn mực mới cả về camera, hiệu năng và trải nghiệm thông minh, xứng danh “The King of Mobile Photography” trên dòng Find X9 Series.

Hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp với bộ ba camera sau 50MP mạnh mẽ

Cụ thể, Find X9 Series được trang bị hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp với bộ ba camera sau 50MP mạnh mẽ: camera chính 50MP tích hợp Chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 50MP hỗ trợ chụp macro cận cảnh, và camera tele Hasselblad 50MP chuyên dụng cho những bức ảnh chân dung xóa phông ở nhiều tiêu cự khác nhau. Trong đó, camera Tele Hasselblad 200MP giúp ghi lại khoảnh khắc trọn vẹn đến từng điểm ảnh.

Hệ thống camera còn được được tăng cường Thuật toán hình ảnh LUMO để mang lại khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét, chính xác và nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng. Qua đó, thiên nhiên, cảnh vật ngoài trời đến điều kiện ánh sáng phức tạp đều được Find X9 Series bảo đảm chất lượng hình ảnh vượt trội với độ chi tiết cao, sắc màu trung thực và khả năng kiểm soát dải tương phản ánh sáng ấn tượng.

Đáng chú ý, trên phiên bản cao cấp hơn, Find X9 Pro, OPPO đã trang bị cảm biến tele Hasselblad độ phân giải 200MP, mang đến khả năng tái hiện hình ảnh siêu chi tiết với độ rõ nét vượt trội, ngay cả trong điều kiện ánh sáng sân khấu phức tạp.

Khả năng quay video của dòng Find X9 Series cũng được nâng cấp

Hướng tới những khung hình trọn vẹn dù ở khoảng cách gần hay xa, OPPO đã hỗ trợ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad với hiệu ứng phóng đại 3.28x, mang đến cho Find X9 Pro ‘con mắt thứ 2’ có khả năng zoom quang học tương đương 10x ở tiêu cự 230mm, giúp dễ dàng ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc tại các đêm concert với trải nghiệm hình ảnh như được ghi hình tại hàng ghế đầu, bất kể họ đang ở tại vị trí nào.

OPPO đã hỗ trợ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad với hiệu ứng phóng đại 3.28x

Khả năng quay video của dòng Find X9 Series cũng được nâng cấp lên một bậc khi khả năng quay video 4K với tốc độ lên tới 120 khung hình/giây và chuẩn màu Dolby Vision HDR đã được trang bị. Chế độ Log 10‑bit cũng được tích hợp để người dùng có thể thực hiện hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên thiết bị.

Việc hệ thống ổn định hình ảnh kết hợp chống rung quang học, cảm biến chuyển động và thuật toán xử lý khung hình của OPPO cũng sẽ đảm bảo mỗi video thu được luôn mượt mà và sắc nét. Đi cùng với hệ thống bốn micro có độ nhạy cao thu âm định hướng theo mức zoom, tách rõ giọng nói của chủ thể khỏi tiếng ồn nền, mang lại chất lượng như được quay trong studio.

OPPO Find X9 Series được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 trên tiến trình 3nm

Mạnh mẽ với bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500

Sức mạnh của Find X9 Series đến từ bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 trên tiến trình 3nm. Kiến trúc CPU đa nhân hiệu năng cao thế hệ thứ ba bao gồm một nhân siêu hiệu năng xung nhịp lên đến 4.21 GHz, cùng các nhân hiệu suất tối ưu. Thiết kế này không chỉ mang lại hiệu suất cải thiện đáng kể (tăng tới 32% hiệu năng đơn nhân và 17% hiệu năng đa nhân so với thế hệ trước), mà còn giúp giảm mức tiêu thụ điện năng đỉnh tối đa tới 55%.

Nhờ được tích hợp với thuật toán Trinity Engine 2.0 mà Find X9 Series có thể duy trì hiệu năng mạnh mẽ liên tục trong thời gian dài, đáp ứng hoàn hảo các tác vụ nặng như chơi game và chỉnh sửa video, mà vẫn đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Sắc màu thời thượng

Thời thượng với sắc màu cổ điển mà cá tính

Và để đánh dấu sự thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế, OPPO đã mang đến ba tùy chọn màu sắc rất cổ điển nhưng cũng cực kỳ ấn tượng cho Find X9 đó là Đỏ, Đen và Titan, cùng màn hình 6,59 inch gọn gàng, trong khi Find X9 Pro có hai tùy chọn: Trắng và Xám, với kích thước màn hình 6,78 inch lớn hơn.

Cùng màn hình AMOLED cao cấp với viền siêu mỏng

Cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình phẳng AMOLED cao cấp với viền siêu mỏng ấn tượng, chỉ khoảng 1,15mm ở cả bốn cạnh, cho phép tỷ lệ màn hình đạt trên 95%. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng cục bộ tối đa 3600 nit, cùng các chuẩn hiển thị HDR cao cấp như HDR10+. Trong khi hệ thống điều khiển ánh sáng thông minh có thể hạ độ sáng xuống mức 1 nit khi sử dụng ban đêm, giúp giảm thiểu cảm giác mỏi mắt và mang lại trải nghiệm xem thoải mái xuyên suốt.

OPPO Find X9 Pro sở hữu viên pin khủng 7.500mAh cùng công nghệ sạc siêu nhanh SUPERVOOC™ 80W và sạc từ tính AIRVOOC™ 50W

Cùng nhiều điểm cộng ấn tượng

Nói đến Find X9 Series cũng không thể không nói đến viên pin lớn 7025 mAh trên Find X9 và 7500mAh trên Find X9 Pro, bên cạnh công nghệ sạc siêu nhanh SUPERVOOC™ 80W và sạc từ tính AIRVOOC™ 50W. Với viên pin dung lượng lớn cùng công nghệ sạc tiên tiến này cho phép Find X9 Series dễ dàng tái nạp năng lượng tối ưu mà vẫn duy trì được một thiết kế mỏng nhẹ.

Chưa kể, hệ điều hành ColorOS 16 cũng được xem là một niềm tự hào của OPPO khi mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Từ công nghệ Chuyển cảnh song song ở phiên bản ColorOS 16 với hiệu ứng liền mạch mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng và trải nghiệm nhờ hàng loạt công nghệ lõi mới, được OPPO thiết kế lại từ kiến trúc hệ thống đến cơ chế xử lý hoạt ảnh. Hay thuật toán đồ họa siêu mượt 2.0 sử dụng kỹ thuật dựng hình song song đa lớp, giúp loại bỏ tình trạng đứt khung hình giữa các chuyển động. Qua đó mà mọi thao tác từ vuốt chạm, mở ứng dụng đến chuyển đổi cửa sổ đều diễn ra liền mạch, mượt mà và trực quan hơn.

ColorOS 16 còn mang đến bộ công cụ AI mạnh mẽ

Để tối ưu hiệu năng, ColorOS 16 còn mang đến bộ công cụ AI mạnh mẽ để hỗ trợ khả năng sáng tạo nội dung. Ví dụ như tính năng cân chỉnh ánh sáng chân dung AI giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng, tự động cân bằng ánh sáng và tông màu da chỉ bằng một chạm. Hay Không gian tinh thần kết hợp cùng phím cứng Snap Key cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng chỉ với một lần nhấn.

Hệ thống sẽ tự động nhận diện và ghi lại nội dung trên màn hình như hình ảnh, văn bản dài hoặc âm thanh, sau đó sắp xếp và phân loại thành các bộ sưu tập thông minh giúp dễ dàng tìm lại khi cần.

ColorOS 16 cũng mở rộng trải nghiệm của người dùng với các tính năng AI mới nhất như khả năng kết nối liên nền tảng cho phép quản lý tệp giữa điện thoại và máy tính Mac hoặc Windows, thậm chí điều khiển máy tính từ xa ngay trên điện thoại bằng tính năng O+ Connect cực kỳ tiện lợi.

Tính năng trình chiếu màn hình cũng cho phép phản chiếu nhiều ứng dụng cùng lúc và điều khiển bằng chuột và bàn phím, hỗ trợ học tập, làm việc hay thuyết trình khi người dùng không tiện cầm điện thoại liên tục.

OPPO Find X9 Series đã có màn ra mắt ấn tượng tại Việt Nam

Có thể nói, với giá bán từ 22,990,000 đồng cho phiên bản thấp nhất Find X9 với RAM 12GB+ bộ nhớ 256GB, cho đến giá bán 32,990,000 cho phiên bản cao cấp nhất Find X9 Pro với RAM 16GB + bộ nhớ trong 512GB, OPPO đã một lần nữa hiện thực hóa dòng smartphone cao cấp, mang đến cơ hội trải nghiệm nhiếp ảnh di động đến với số đông người dùng hơn.