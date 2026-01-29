Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng tập thể nhà trường. Buổi lế đồng thời có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP. Hà Nội, chính quyền địa phương.

Danh hiệu Anh hùng Lao động được Đảng và Nhà nước phong tặng cho Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội là phần thưởng cao quý, ghi nhận hành trình hơn ba thập kỷ bền bỉ, tiên phong và nhân văn của Nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường nhấn mạnh: Danh hiệu Anh hùng Lao động là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể thầy và trò Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, đồng thời là kết tinh của niềm tin, sự đồng hành bền bỉ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, sáng tạo, kiên định theo đuổi triết lý giáo dục nhân văn, vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường đã sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong giảng dạy, học tập, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục giá trị sống, cùng thành tích của học sinh tại các sân chơi học thuật, nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế.

Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao của nhà trường.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Nhân nịp này, nhà trường phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1997- 2027) với chủ đề “Rạng rỡ danh hiệu Anh hùng - Tự hào tiếp bước tương lai”. Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục là những người gieo mầm xanh bằng trí tuệ, tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm; mỗi học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của một ngôi trường Anh hùng.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội là trường ngoài công lập, thành lập ngày 7/5/1997. Trường tiên phong thực hiện mô hình trường chất lượng cao với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; nhiều thầy cô đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, có năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin vững vàng.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, trường liên tục dẫn đầu ngành Giáo dục Thủ đô về đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển đổi số, giáo dục kỹ năng sống và hội nhập quốc tê. Trường cũng là đơn vị triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học chất lượng cao.