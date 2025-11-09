Chuyển động số
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lê Giang

22:28 | 09/11/2025
Ngày 8/11/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho các thành tích xuất sắc của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp vào hội nhập quốc tế của đất nước.

Trường ĐH Ngoại ngữ
Trường ĐH Ngoại ngữ

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán và nhiều đối tác của nhà trường.

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thanh Trường và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải, cùng các nguyên lãnh đạo ULIS. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội có Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy, cô phó hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng/phó hiệu trưởng nhà trường và các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ khẳng định, từ một cơ sở đào tạo ngoại ngữ ban đầu vào năm 1955, ULIS đã trở thành trung tâm đào tạo ngoại ngữ hàng đầu cả nước, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Trường ĐH Ngoại ngữ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Hiện nay, trường giảng dạy 13 ngoại ngữ với 16 chương trình đào tạo trình độ đại học, 2 chương trình đào tạo liên kết quốc tế, 12 chương trình đào tạo thạc sĩ và 8 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Trường đã thể hiện vai trò tiên phong trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ; tham vấn, tư vấn và hoạch định chính sách để giảng dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong những năm qua, nhà trường đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 1991, Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 1997, Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2001, Huân chương Độc lập hạng Nhì vào năm 2005 và Huân chương Độc lập hạng Nhất vào năm 2014 cùng với đó là nhiều phần thưởng cao quý với chất lượng giảng dạy, đào tạo cùng thương hiệu ULIS ngày càng vững chắc và vươn cao, vươn xa.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định tầm nhìn đến năm 2045 trở thành một trường đại học hàng đầu, có uy tín cao trong nước, trong khu vực và trên thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học,...

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
TS. Nguyễn Xuân Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thanh Trường , Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá cao vai trò tiên phong của Trường Đại học Ngoại ngữ trong đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ ULIS triển khai ba định hướng chiến lược gồm:

Thứ nhất, rà soát sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường. Chuyển đổi chiến lược để Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn dắt, tiên phong trong Đại học Quốc gia Hà Nội và là hệ thống giáo dục đáp ứng sự yêu cầu, thay đổi của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục đào tạo.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực tự học, tư duy độc lập, sáng tạo gắn liền với nghiên cứu thực tiễn và áp dụng các hình thức đánh giá khách quan, trung thực. Đẩy mạnh tích hợp công nghệ tiên tiến, năng lực số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học và hoạt động trải nghiệm, giúp người học sớm hình thành tư duy công nghệ, sáng tạo.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thứ ba, xây dựng môi trường học tập hiện đại, quốc tế hóa, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Đồng thời, mở rộng các ngôn ngữ để tăng cường giao lưu quốc tế; phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý trình độ cao, đủ năng lực ứng dụng công nghệ và làm chủ xu thế giáo dục toàn cầu.

Hướng tới dịp lễ, ULIS đã triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập với chủ đề “Tự hào truyền thống - Kiến tạo tương lai” với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên và nguyên cán bộ, cựu người học trong và ngoài nước.

Một trong những điểm nhấn là Cuộc thi Thiết kế Logo Kỷ niệm 70 năm, thu hút 86 bài dự thi từ 63 nhóm tác giả, thể hiện tinh thần đổi mới - sáng tạo - phát triển bền vững. Logo được lựa chọn chính thức sử dụng trong toàn bộ hoạt động truyền thông của ULIS trong năm 2025.

Trường ĐH Ngoại ngữ
Các đại biểu tham gia buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm.

Tiếp đó là hàng loạt chương trình mang dấu ấn tri ân, kết nối và lan tỏa như: Cuộc thi học sinh sinh viên thanh lịch - “Tỏa sáng vẻ đẹp Ngoại ngữ”; Giải chạy “ULIS & Friends - Together we run”; Cuộc thi “Viết tiếp câu chuyện 70 năm”; Giải bóng đá nam và bóng đá nữ (dành cho cán bộ và sinh viên); Hội xuân quốc tế ULIS 2025; Cuộc thi “Giai điệu tự hào ULIS - 70 năm một chặng đường”; Cuộc thi Dance TikTok Challenge “ULIS trong tôi là…”; Chuỗi hơn 10 hội thảo khoa học quốc gia/quốc tế; Ngày hội Chất lượng ULIS 2025; 2 số chuyên san đặc biệt của Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài dành cho Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc; Phòng truyền thống ảo; Hội nghị Tổng kết Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2020-2025; Bộ sản phẩm truyền thông về chương trình; Video giới thiệu trường; Phóng sự “Dòng chảy ULIS”; Lược sử Đảng bộ; Chuyên san 5 năm tiếp nối chặng đường phát triển; Bộ sticker kỷ niệm thành lập trường;…

Chuỗi hoạt động đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc ULIS, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cống hiến trong cộng đồng ULIS-er ở khắp mọi nơi.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ULIS. Đây là lần thứ hai nhà trường vinh dự được nhận Huân chương này.

Trường Đại học Ngoại ngữ huân chương lao động hạng nhất

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

