Cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6% sau khi FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1

Đức Thuận

Đức Thuận

12:23 | 24/12/2025
Cổ phiếu của Novo Nordisk tăng hơn 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chính thức phê duyệt thuốc viên GLP-1 của hãng - một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua toàn cầu về điều trị béo phì và tiểu đường.
Novo Nordisk, nhà sản xuất thuốc giảm cân đình đám Wegovy, trở thành công ty đầu tiên đưa thành công dạng thuốc viên của GLP-1 ra thị trường Mỹ. Quyết định của FDA giúp tập đoàn dược phẩm Đan Mạch tạo ra lợi thế rõ rệt so với đối thủ lớn nhất là Eli Lilly, vốn vẫn tập trung chủ yếu vào các sản phẩm dạng tiêm.

Theo thông báo từ Novo Nordisk, liều khởi đầu của thuốc viên GLP-1 là 1,5 miligam sẽ bắt đầu được phân phối tại các hiệu thuốc cũng như thông qua một số nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa từ đầu tháng 1 tới. Giá bán ưu đãi được công bố ở mức 149 USD mỗi tháng - thấp hơn đáng kể so với nhiều liệu pháp GLP-1 hiện nay trên thị trường.

Đáng chú ý, việc đưa thuốc ra thị trường diễn ra trong bối cảnh Novo Nordisk vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về vấn đề giá thuốc. Theo đó, bệnh nhân tự chi trả bằng tiền mặt có thể mua thuốc viên GLP-1 với cùng mức giá thông qua nền tảng bán thuốc trực tiếp TrumpRx. Đây được xem là động thái mang tính chính trị – kinh tế đáng chú ý, khi giá thuốc đang trở thành vấn đề nóng tại Mỹ trong nỗ lực kiềm chế chi phí y tế đối với người tiêu dùng.

Giới phân tích cho rằng thuốc viên GLP-1 có tiềm năng mở rộng đáng kể quy mô thị trường của Novo Nordisk, nhờ tính tiện lợi so với các liệu pháp tiêm truyền thống. Điều này có thể giúp hãng củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điều trị béo phì, đồng thời duy trì đà tăng trưởng doanh thu dài hạn.

Việc FDA phê duyệt thuốc viên GLP-1 cũng khép lại một năm đầy biến động đối với Novo Nordisk. Trong năm qua, công ty đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức, từ tranh chấp nội bộ hội đồng quản trị, tình trạng thiếu hụt nguồn cung, cuộc cạnh tranh gay gắt với Pfizer cho đến những chỉ trích liên quan đến chiến lược mở rộng tại thị trường Mỹ.

Dù vậy, phản ứng tích cực của thị trường chứng khoán cho thấy giới đầu tư đang đặt nhiều kỳ vọng vào bước đi mới này, coi đây là cú hích quan trọng giúp Novo Nordisk lấy lại động lực tăng trưởng sau một giai đoạn nhiều sóng gió.

Novo Nordisk thuốc GLP-1 Wegovy FDA Mỹ cổ phiếu Novo thuốc giảm cân Eli Lilly giá thuốc Mỹ

