Khai mạc Happy Tết 2026 tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026).

Tham dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành thành phố; đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp du lịch và người dân Thủ đô.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh Bá Phúc

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Tết Nguyên đán là di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, kết tinh những giá trị tốt đẹp về đoàn viên, tri ân tổ tiên và hướng về cội nguồn. Trong chiến lược phát triển du lịch, Hà Nội xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững là nhiệm vụ trọng tâm.

Happy Tết 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch thường niên của Thủ đô, được tổ chức từ năm 2022 và đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Với quy mô hơn 7.000m², không gian Happy Tết năm nay được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của Hà Nội và các vùng miền trên cả nước. Nhiều không gian trải nghiệm đặc sắc được tổ chức như “Chợ Xuân” với hoa đào, quất, mai, sản phẩm làng nghề và quà Tết; “Hương vị Tết” tái hiện ẩm thực Tết Hà Nội xưa và Tết các vùng miền; “Xuân hội tụ” giới thiệu điểm đến du lịch, di sản văn hóa và các nghề thủ công truyền thống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mặc chương trình. Ảnh Bá Phúc

Bên cạnh đó, không gian trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng với các trò chơi truyền thống như kéo co, đánh đu, ném còn, cờ người… mang đến không khí vui tươi, đậm sắc xuân. Đặc biệt, không gian Tết thời công nghệ số ứng dụng các công nghệ mới như trải nghiệm tương tác, thực tế ảo, check-in số, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản và tăng tính tương tác với du khách, nhất là giới trẻ.

Trong suốt 5 ngày diễn ra chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như gói bánh chưng, làm mứt Tết, xin chữ đầu năm, workshop “Nếp nhà ngày Tết”, hoạt động “Lì xì 4.0 – hái lộc số” và các không gian check-in mang phong cách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình Happy Tết năm 2026, Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức hoạt động tái hiện nghi thức cổ truyền Lễ dựng Nêu vào sáng ngày 10/2/2026 (ngày 23 Tết) tại khu vực trước Đoan môn Hoàng Thành Thăng Long, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa lịch sử truyền thống Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân ngay tại không gian thiêng liêng của di sản Hoàng Thành Thăng Long với hơn 1000 năm lịch sử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh Bá Phúc

Happy Tết năm 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm các sản vật đặc trưng.

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội cũng được BTC chú trọng nhằm lan tỏa hình ảnh Happy Tết – Hà Nội, điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội, Công ty Tổ chức Văn hóa Trà và Làng nghề Truyền thống Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MASAN CONSUMER), Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Công ty Cổ phần Thương mại Southern Invest (Nhãn hàng nước tinh khiết Bluezone) và Công ty Bảo Tín Mạnh Hải.

Happy Tết năm 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm các sản vật đặc trưng, tour du lịch du xuân Bính Ngọ tới các điểm đến của Hà Nội, trong và ngoài nước, qua đó gia tăng sức hút của các hoạt động văn hóa - du lịch của Thủ đô.

Sự kiện góp phần khẳng định hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Điểm đến chất lượng, hấp dẫn, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời tạo động lực kích cầu du lịch đầu năm, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế – xã hội của Thành phố.