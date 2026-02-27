Khai Xuân Bính Ngọ: Tái hiện không gian nghi lễ cung đình trang nghiêm giữa lòng Thủ đô

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện mừng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng thời là nghi lễ văn hóa – tâm linh thường niên mang ý nghĩa thiêng liêng, tái hiện không gian lễ nghi cung đình xưa trong sự kết hợp hài hòa với sắc thái hội xuân dân gian truyền thống.

Tái hiện nghi lễ tại trung tâm quyền lực kinh đô xưa

Điện Kính Thiên là trung tâm quyền lực của kinh đô Thăng Long xưa, nơi hội tụ linh khí đất trời, biểu tượng cho quốc thống và chính mạch vương triều suốt nhiều thế kỷ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Việc tổ chức Lễ Khai Xuân tại không gian linh thiêng này không chỉ mang giá trị nghi lễ đầu năm, mà còn khẳng định tinh thần kế thừa, tôn vinh truyền thống lịch sử, tri ân tiên tổ và hun đúc niềm tự hào dân tộc.

Lễ dâng hương Khai Xuân Bính Ngọ 2026 được thể hiện theo nghi thức cung đình kết hợp yếu tố lễ hội dân gian truyền thống, đảm bảo tính chuẩn mực, trang nghiêm, giàu bản sắc và giá trị giáo dục lịch sử – văn hóa sâu sắc

Nghi thức tế lễ chuẩn hóa, trang trọng

Chương trình gồm hai phần chính: Phần Lễ và Phần Hội.

Ở phần lễ, các nghi thức được thực hiện theo trình tự truyền thống: tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu; diễn văn chúc mừng năm mới; nghi thức khai lễ; hành lễ Tế Nam quan; đại biểu và nhân dân dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tổ tiên và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Màn trống hội trong chương trình.

Nghi thức tế lễ do Ban Tế Nam và Ban Tế Nữ thuộc Hội Di sản văn hóa Thăng Long thực hiện, với sự tham gia của các cụ cao niên am hiểu lễ nghi cổ truyền. Từng động tác, bước đi, lời xướng, nhịp trống đều được chuẩn hóa theo đúng nghi thức xưa, bảo đảm tính tôn nghiêm và chính thống.

Ba hồi trống hội – chín tiếng trống ngân vang mở đầu năm mới tượng trưng cho thiên – địa – nhân hòa hợp, cầu chúc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn sự hanh thông.

Sau phần nghi lễ trang trọng là không khí hội xuân rộn ràng với nhiều hoạt động đặc sắc như: trống hội ba hồi chín tiếng, múa trống hội, rồng uốn lượn hai bên bậc thềm lên sân Rồng Điện Kính Thiên, múa cờ ngũ hành; cùng hoạt động dâng hương, cầu chúc năm mới bình an, thịnh đạt của đông đảo nhân dân và du khách.

Lễ khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long không chỉ là hoạt động lễ hội đầu năm mà còn là nghi thức khởi đầu cho một chu kỳ vận hành mới của đất trời và lòng người. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc tổ chức lễ theo đúng chuẩn mực truyền thống góp phần khẳng định bản lĩnh văn hóa, gìn giữ hồn cốt dân tộc và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, ngàn năm văn hiến tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Sự kiện đồng thời tạo điểm nhấn cho hoạt động tham quan, du lịch văn hóa đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long, góp phần lan tỏa giá trị di sản tới cộng đồng.