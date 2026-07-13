Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thuộc đảng Cộng hòa bang Nam Carolina, đã đột ngột qua đời sau một “cơn bệnh ngắn và đột ngột”, theo thông báo từ văn phòng của ông. Ông Graham, 71 tuổi, vừa trở về sau chuyến đi đến Ukraine. Ảnh: Getty.

Lindsey Graham qua đời sau cơn bệnh đột ngột

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đại diện bang Nam Carolina thuộc đảng Cộng hòa, đã qua đời vào tối 11/7 sau một cơn bệnh diễn biến nhanh. Văn phòng của ông xác nhận thông tin hôm 12/7, cho biết gia đình mong muốn được giữ sự riêng tư trong thời điểm khó khăn.

Theo kết luận sơ bộ từ Văn phòng Giám định Y khoa Quận Columbia, nguyên nhân tử vong là chứng phình động mạch chủ liên quan bệnh tim mạch xơ vữa. Giấy chứng tử chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất các xét nghiệm chuyên môn.

Các chuyên gia y khoa nhận định tách động mạch chủ là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong rất cao ngay cả khi được điều trị kịp thời.

Đồng minh quan trọng của ông Trump

Ông Graham hưởng thọ 71 tuổi, phục vụ tại Thượng viện Mỹ từ năm 2003 sau khi đắc cử lần đầu năm 2002. Trước đó, ông có nhiều năm là nghị sĩ Hạ viện và từng phục vụ trong Không quân Mỹ với quân hàm Đại tá dự bị.

Trong sự nghiệp chính trị, Graham từng trải qua nhiều giai đoạn đối đầu rồi hòa giải với Tổng thống Donald Trump.

Ở cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông từng công khai chỉ trích ông Trump và cho rằng ứng viên này "không đủ tư cách làm tổng thống". Tuy nhiên, sau khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, hai người dần trở thành những đồng minh thân cận nhất trong đảng Cộng hòa.

Trong nhiệm kỳ gần đây, Graham thường xuyên bảo vệ các chính sách của ông Trump tại Thượng viện, đồng thời trở thành một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất về quốc phòng, đối ngoại và ngân sách.

Trước khi qua đời, Graham vừa kết thúc chuyến thăm Ukraine.

Ông đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tại Kyiv để trao đổi về việc tăng cường hệ thống phòng không và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

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Thời gian gần đây, Graham cũng phối hợp với nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng nhằm sửa đổi luật trừng phạt Nga, thể hiện vai trò nổi bật trong các vấn đề an ninh quốc tế.

Ngay sau khi ông qua đời, Tổng thống Zelenskyy bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, cho biết Graham nhiều lần đến Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát và luôn ủng hộ Kiev trong những thời điểm khó khăn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng gửi lời chia buồn, gọi Graham là người luôn kiên định bảo vệ quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Israel.

Khoảng trống tại Thượng viện Mỹ

Sự ra đi của Graham tạo ra khoảng trống đáng kể trong Thượng viện Mỹ.

Trước thời điểm ông qua đời, đảng Cộng hòa nắm 53 ghế, trong khi đảng Dân chủ và các nghị sĩ độc lập có 47 ghế.

Việc mất thêm một phiếu bầu trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đang nghỉ dài ngày vì lý do sức khỏe có thể khiến nhiều chương trình nghị sự của Tổng thống Trump gặp khó khăn hơn.

Trong số đó có Đạo luật SAVE America, dự luật yêu cầu người đăng ký bỏ phiếu phải chứng minh quốc tịch và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Graham là một trong những người đồng bảo trợ tích cực nhất của dự luật này.

Theo quy định của bang Nam Carolina, Thống đốc Henry McMaster sẽ bổ nhiệm người thay thế tạm thời cho đến khi cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức.

Di sản của một chính trị gia nhiều ảnh hưởng

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động chính trị và quân đội, Graham được xem là một trong những gương mặt có tiếng nói lớn nhất của đảng Cộng hòa về quốc phòng, đối ngoại và ngân sách liên bang.

Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các ủy ban Ngân sách, Phân bổ ngân sách, Tư pháp và Môi trường của Thượng viện.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nhận định Graham là người luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới và dành cả sự nghiệp để bảo vệ quan điểm đó.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump gọi Graham là "một trong những thượng nghị sĩ vĩ đại nhất" mà ông từng biết và khẳng định người bạn lâu năm sẽ luôn được ghi nhớ vì tinh thần cống hiến cho nước Mỹ.

Sự ra đi đột ngột của Lindsey Graham không chỉ khép lại sự nghiệp của một chính trị gia kỳ cựu mà còn mở ra giai đoạn điều chỉnh mới đối với cán cân quyền lực tại Thượng viện Mỹ, trong bối cảnh Washington đang bước vào chu kỳ chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.