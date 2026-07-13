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Giá vàng hôm nay 13/7: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC lùi về 148,9 triệu đồng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

10:41 | 13/07/2026
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Giá vàng hôm nay 13/7, vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, về 148,9 triệu đồng bán ra, trong khi vàng thế giới rơi xuống 4.058 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng miếng SJC giữ quanh vùng 149,5 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng miếng SJC giữ quanh vùng 149,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 148,5 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng hôm nay 9/7: Vàng miếng SJC giữ mốc 148,5 triệu đồng mỗi lượng
Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giữ vùng 149 triệu Giá vàng hôm nay 10/7: Vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn giữ vùng 149 triệu

Thị trường kim loại quý trong nước mở đầu tuần mới trong sắc đỏ. Ghi nhận lúc 10 giờ sáng nay 13/7 trên bảng niêm yết của các doanh nghiệp lớn, giá vàng hôm nay đồng loạt lùi xuống ở cả vàng miếng và vàng nhẫn sau phiên cuối tuần đứng yên, khi thị trường quốc tế bất ngờ mất hơn 60 USD mỗi ounce ngay từ đầu giờ giao dịch châu Á.

Áp lực bán trên thị trường thế giới xuất phát từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lãi suất ở mặt bằng cao, trong lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Căng thẳng quanh eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến vai trò trú ẩn của kim loại quý mờ nhạt hơn thường lệ.

Giá vàng hôm nay trong nước giảm sâu ở cả vàng miếng và vàng nhẫn

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), bảng tra cứu ngày 13/7 cho thấy vàng miếng SJC giao dịch ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra, áp dụng thống nhất cho các khu vực Hồ Chí Minh, miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và miền Trung. So với mức chốt 146,9 triệu đồng và 149,9 triệu đồng/lượng của phiên liền trước, mỗi lượng vàng miếng mất 1 triệu đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua bán giữ nguyên 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cập nhật bảng giá lúc 9 giờ 09 phút, khu vực Hồ Chí Minh, với vàng miếng SJC 999.9 ở mức 145,9 triệu đồng và 148,9 triệu đồng/lượng, trùng khớp niêm yết của SJC. Nhẫn Trơn PNJ 999.9 lùi về 144 triệu đồng và 148 triệu đồng/lượng. Các dòng vàng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài cùng PNJ Phượng Hoàng đều giao dịch ở vùng 144 triệu đồng và 148 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 999.9 của PNJ được niêm yết 142 triệu đồng và 146 triệu đồng/lượng, vàng nữ trang 999 ở 141,85 triệu đồng và 145,85 triệu đồng/lượng. Ở nhóm tuổi vàng thấp hơn, vàng 916 loại 22K quanh 127,54 triệu đồng và 133,74 triệu đồng/lượng, còn vàng 750 loại 18K dao động từ 99,6 triệu đồng lên 109,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu khu vực Hà Nội, vàng miếng SJC được doanh nghiệp mua vào 144 triệu đồng và bán ra 148,9 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch hai chiều lên 4,9 triệu đồng/lượng, cao hơn hẳn mặt bằng chung của thị trường. Nhẫn tròn trơn cùng vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long đồng loạt ở mức 144 triệu đồng và 148 triệu đồng/lượng.

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Vàng thế giới lao dốc, SJC về 148,9 triệu đồng

Cũng tại thương hiệu trên, trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch quanh 142 triệu đồng và 147 triệu đồng/lượng, loại 99.9 ở mức 141,8 triệu đồng và 146,8 triệu đồng/lượng. Vàng thương hiệu DOJI, PNJ, Phú Quý được thu mua ở 143 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nguyên liệu 999.9 ở mức 131 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật bảng giá lúc 9 giờ 33 phút với toàn bộ sản phẩm gắn dấu hiệu giảm. Vàng miếng SJC do công ty niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng và 148,9 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở 144 triệu đồng và 147,8 triệu đồng/lượng, còn nhẫn tròn 999.9 BTMH được thu mua 143 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 24K loại 999.9 ở mức 142 triệu đồng và 147 triệu đồng/lượng, vàng nguyên liệu 999,9 quanh 131 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cập nhật lúc 10 giờ 15 phút, niêm yết vàng miếng SJC ở 145,5 triệu đồng và 148,9 triệu đồng/lượng. Vòng tròn Nhẫn Phú Quý 999.9 cùng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 999.9 giao dịch ở 144,5 triệu đồng và 148 triệu đồng/lượng, loại 99.9 ở 144,4 triệu đồng và 147,9 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 999.9 ở mức 141,5 triệu đồng và 146,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng 999.9 phi SJC có biên độ rất rộng, từ 132 triệu đồng lên 146 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm kim loại quý còn lại, giá bạc tại Phú Quý giảm 2,83%, giao dịch quanh 2,196 triệu đồng và 2,264 triệu đồng/lượng. Mặt bằng chung sáng nay cho thấy vàng nhẫn trơn của các thương hiệu lớn tập trung quanh vùng 144 triệu đồng mua vào và 148 triệu đồng bán ra, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Người mua vàng thời điểm hiện tại vẫn chịu khoản chênh lệch mua bán từ 3 triệu đồng đến gần 5 triệu đồng mỗi lượng, tùy thương hiệu. Với biên độ đó, phần rủi ro ngắn hạn nghiêng về phía người nắm giữ, bởi giá phải hồi phục tương ứng thì khoản đầu tư mới trở về điểm hòa vốn.

Giá vàng thế giới mất mốc 4.100 USD, giới phân tích chia rẽ về xu hướng

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu XAU/USD hiển thị lúc 10 giờ 15 phút sáng 13/7 theo giờ Việt Nam cho thấy giá vàng giao ngay ở mức 4.058,04 USD/ounce, giảm 61,02 USD, tương ứng 1,48%. Mức giá đó thấp hơn nhiều so với vùng đỉnh 4.202 USD/ounce từng thiết lập trong tuần trước, đồng thời tiến sát ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ngày 13/7 ở mức 26.460 đồng cho mỗi USD, chưa cộng thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng hôm nay của vàng miếng SJC bán ra đang cao hơn giá quy đổi khoảng 19,4 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch tiếp tục đứng ở vùng cao suốt nhiều tuần.

Nguyên nhân trực tiếp của phiên lao dốc đến từ diễn biến Trung Đông cuối tuần qua. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo tiến hành các đợt tập kích mới nhằm vào Iran, sau khi phía Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz cho tới khi có thông báo mới. Giá dầu Brent và WTI cùng bật tăng gần 4%, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kịch bản Fed giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn, yếu tố vốn bất lợi với tài sản không sinh lãi như vàng.

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Khảo sát hằng tuần của Kitco News cho thấy giới phân tích chưa hình thành quan điểm thống nhất. Trong 13 chuyên gia Phố Wall tham gia, 38% dự báo giá vàng tăng, 23% cho rằng giá giảm và 38% nghiêng về kịch bản đi ngang. Ở nhóm 282 nhà đầu tư cá nhân trả lời khảo sát trực tuyến, 42% kỳ vọng tăng, 38% dự báo giảm và 20% cho rằng thị trường tiếp tục tích lũy.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, giữ quan điểm trung lập. Ông Adam Button nhận định: "Thật khó để lạc quan khi các cuộc giao tranh tại Iran vẫn tiếp diễn". Theo chuyên gia của InvestingLive, rủi ro hiện nghiêng về khả năng giá dầu tăng, đồng nghĩa giá vàng có thể chịu thêm áp lực bán.

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cho rằng đồ thị kỹ thuật của vàng đang tiêu cực và dòng tiền dịch chuyển sang các thị trường khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ. Nếu vùng đáy gần nhất bị xuyên thủng, ông Daniel Pavilonis dự báo giá vàng có thể lùi về 3.800-3.600 USD/ounce trước khi tạo đáy và bước vào chu kỳ tăng mới.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, đánh giá kim loại quý vẫn thiếu động lực đi lên. Theo ông Marc Chandler, để cải thiện xu hướng, giá vàng cần vượt đường xu hướng giảm nối các đỉnh cuối tháng 5, giữa tháng 6 và đầu tháng 7, đường kháng cự hiện nằm quanh 4.126 USD/ounce. Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, bổ sung rằng vùng 4.000 USD/ounce đang giữ vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng, nếu mốc đó bị phá vỡ thì áp lực bán có thể mạnh lên.

Ở chiều hỗ trợ, khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy 45% ngân hàng trung ương dự kiến tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới, gần 90% đơn vị tham gia khảo sát tin rằng tổng dự trữ vàng chính thức toàn cầu sẽ tiếp tục đi lên. Lực mua từ khối này giúp vùng 4.000 USD/ounce trở thành ngưỡng đỡ có ý nghĩa, dù chưa đủ để đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Tuần này, thị trường hướng sự chú ý vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và hai phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Nếu CPI thấp hơn dự báo, sức ép từ lợi suất thực sẽ giảm bớt, mở đường cho giá vàng thử thách lại vùng kháng cự 4.180-4.200 USD/ounce. Ngược lại, một con số lạm phát cao có thể đẩy đồng USD lên và kéo giá vàng trong nước giảm tiếp trong các phiên sắp tới.

Giá vàng hôm nay giá vàng giá vàng nhẫn giá vàng SJC giá vàng thế giới

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼100K 13,500 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼100K 13,450 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼100K 14,300 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼100K 14,250 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼100K 14,230 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 ▼100K 14,690 ▼100K
Trang sức 99.99 14,000 ▼100K 14,700 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 ▼15K 14,842 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 ▼15K 14,843 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,444 ▼20K 1,479 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,444 ▼20K 148 ▼1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▼20K 1,459 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1486K 144,455 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼1125K 109,586 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼1020K 99,372 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼915K 89,158 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼875K 85,218 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼626K 60,996 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
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