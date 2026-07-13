Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia

Công ty Cổ phần Vì Người Việt (VNV) vừa tổ chức buổi lễ phát động Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 tại Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội (số 1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội). Sự kiện có sự tham dự của các đại diện của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, cùng các doanh nghiệp công nghệ uy tín như VNPT, Teky, KDI Education, Pythaverse và Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình.

Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 có chủ đề: “Synapse City”. “Synapse City” là một bài toán thực tế về quản trị đô thị. Thí sinh phải dùng robot lập trình để xử lý dữ liệu, điều phối giao thông và môi trường trong không gian đô thị thông minh.

Thông qua AIROC 2026, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twin, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống.

Đặc biệt, AIROC 2026 cũng là cơ sở tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2026.

AIROC 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai khu vực thi đấu Vòng Chung kết Quốc gia: Khu vực miền Bắc và Khu vực miền Nam. Sau Vòng Chung kết Quốc gia, những đội tuyển xuất sắc sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/11/2026.

Ông Nguyễn Thế Trung - Chủ tịch Pythaverse, thành viên Tổ Công tác giúp việc cho Ủy ban quốc gia về Chính phủ số phát biểu tại sự kiện.

Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh có niềm đam mê khoa học kỹ thuật trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi trên phạm vi toàn quốc, được chia làm 4 cấp độ thi đấu: Cấp độ Sơ cấp (6–9 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/ Python; Cấp độ Trung cấp (9–12 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python; Cấp độ Cao cấp (11–15 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot Nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python; Cấp độ Ưu tú (15–18 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot Nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python.

Các đội thi sẽ tranh tài trực tiếp (offline) trên hệ thống sa bàn thực tế, sử dụng robot vật lý Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT, kết hợp môi trường lập trình Blockly, Python hoặc C++ cùng hệ sinh thái mô phỏng Digital Twin/Pythaverse.

Sa bàn mô phỏng một đô thị quy hoạch dạng lưới. Robot được lập trình để tự động thực hiện ba nhiệm vụ chính: Nhiệm vụ 1 - Khoanh vùng (Containment): tìm kiếm, di chuyển và khoanh vùng các khu vực ô nhiễm; Nhiệm vụ 2 - Trung hòa (Neutralization): vận chuyển các khối trung hòa từ khu lưu trữ đến khu vực ô nhiễm để xử lý; Nhiệm vụ 3 - Phân tích (Analysis): thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm (CRL) để tiến hành phân tích.

Thông qua các thử thách này, học sinh được rèn luyện tư duy thuật toán, lập trình, điều khiển robot tự động, xử lý dữ liệu và làm việc nhóm trong môi trường thi đấu thực tế.

Toàn bộ thí sinh tham gia AIROC 2026 sử dụng hệ sinh thái robot giáo dục Leanbot kết hợp nền tảng Digital Twin và không gian mô phỏng Pythaverse. Việc kết hợp giữa robot vật lý với môi trường mô phỏng giúp học sinh có thể luyện tập, kiểm thử thuật toán, tối ưu chương trình trước khi triển khai trên sa bàn thực tế, đồng thời tiếp cận các công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng trong công nghiệp và đô thị thông minh.

Vòng Chung kết Quốc gia diễn ra tại miền Bắc (từ 17-18/10/2026), miền Nam (từ 24-25/10/2026; Vòng Chung kết Quốc tế thi đấu vào ngày 29/11/2026. Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng ở mỗi bảng thi đấu, Giải Vô địch cao nhất trị giá 20 triệu đồng tiền mặt, Cúp Vô địch, Huy chương Vàng, quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc tế cùng giấy khen, học bổng và quà tặng.

Theo đại diện của Công ty VNV (đơn vị phân phối độc quyền robot Leanbot và các sản phẩm khác của Pythaverse tại Việt Nam), AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi Robotics mà còn là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ.

Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận sớm với AI, IoT, Robotics và công nghệ tự động hóa; phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm. Việc tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội cũng khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong việc kết nối cộng đồng Robotics khu vực và quốc tế, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho học sinh Việt Nam với bạn bè thế giới.