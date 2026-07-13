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Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia

La Giang

La Giang

10:35 | 13/07/2026
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Kế thừa hành trình 19 năm đầy tự hào của Giải đấu Robothon, Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 được đánh giá là bước chuyển mình mang tính lịch sử khi nâng tầm bài toán công nghệ.
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Công ty Cổ phần Vì Người Việt (VNV) vừa tổ chức buổi lễ phát động Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 tại Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội (số 1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội). Sự kiện có sự tham dự của các đại diện của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, cùng các doanh nghiệp công nghệ uy tín như VNPT, Teky, KDI Education, Pythaverse và Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình.

Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 có chủ đề: “Synapse City”. “Synapse City” là một bài toán thực tế về quản trị đô thị. Thí sinh phải dùng robot lập trình để xử lý dữ liệu, điều phối giao thông và môi trường trong không gian đô thị thông minh.

Thông qua AIROC 2026, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twin, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống.

Đặc biệt, AIROC 2026 cũng là cơ sở tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2026.

AIROC 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai khu vực thi đấu Vòng Chung kết Quốc gia: Khu vực miền Bắc và Khu vực miền Nam. Sau Vòng Chung kết Quốc gia, những đội tuyển xuất sắc sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/11/2026.

Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia

Ông Nguyễn Thế Trung - Chủ tịch Pythaverse, thành viên Tổ Công tác giúp việc cho Ủy ban quốc gia về Chính phủ số phát biểu tại sự kiện.

Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh có niềm đam mê khoa học kỹ thuật trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi trên phạm vi toàn quốc, được chia làm 4 cấp độ thi đấu: Cấp độ Sơ cấp (6–9 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/ Python; Cấp độ Trung cấp (9–12 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python; Cấp độ Cao cấp (11–15 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot Nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python; Cấp độ Ưu tú (15–18 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot Nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python.

Các đội thi sẽ tranh tài trực tiếp (offline) trên hệ thống sa bàn thực tế, sử dụng robot vật lý Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT, kết hợp môi trường lập trình Blockly, Python hoặc C++ cùng hệ sinh thái mô phỏng Digital Twin/Pythaverse.

Sa bàn mô phỏng một đô thị quy hoạch dạng lưới. Robot được lập trình để tự động thực hiện ba nhiệm vụ chính: Nhiệm vụ 1 - Khoanh vùng (Containment): tìm kiếm, di chuyển và khoanh vùng các khu vực ô nhiễm; Nhiệm vụ 2 - Trung hòa (Neutralization): vận chuyển các khối trung hòa từ khu lưu trữ đến khu vực ô nhiễm để xử lý; Nhiệm vụ 3 - Phân tích (Analysis): thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm (CRL) để tiến hành phân tích.

Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia

Thông qua các thử thách này, học sinh được rèn luyện tư duy thuật toán, lập trình, điều khiển robot tự động, xử lý dữ liệu và làm việc nhóm trong môi trường thi đấu thực tế.

Toàn bộ thí sinh tham gia AIROC 2026 sử dụng hệ sinh thái robot giáo dục Leanbot kết hợp nền tảng Digital Twin và không gian mô phỏng Pythaverse. Việc kết hợp giữa robot vật lý với môi trường mô phỏng giúp học sinh có thể luyện tập, kiểm thử thuật toán, tối ưu chương trình trước khi triển khai trên sa bàn thực tế, đồng thời tiếp cận các công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng trong công nghiệp và đô thị thông minh.

Vòng Chung kết Quốc gia diễn ra tại miền Bắc (từ 17-18/10/2026), miền Nam (từ 24-25/10/2026; Vòng Chung kết Quốc tế thi đấu vào ngày 29/11/2026. Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng ở mỗi bảng thi đấu, Giải Vô địch cao nhất trị giá 20 triệu đồng tiền mặt, Cúp Vô địch, Huy chương Vàng, quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc tế cùng giấy khen, học bổng và quà tặng.

Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia

Theo đại diện của Công ty VNV (đơn vị phân phối độc quyền robot Leanbot và các sản phẩm khác của Pythaverse tại Việt Nam), AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi Robotics mà còn là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ.

Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận sớm với AI, IoT, Robotics và công nghệ tự động hóa; phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm. Việc tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội cũng khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong việc kết nối cộng đồng Robotics khu vực và quốc tế, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho học sinh Việt Nam với bạn bè thế giới.

Robotics Quốc tế AIROC 2026

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼100K 13,500 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼100K 13,450 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼100K 14,300 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼100K 14,250 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼100K 14,230 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 ▼100K 14,690 ▼100K
Trang sức 99.99 14,000 ▼100K 14,700 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 ▼15K 14,842 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 ▼15K 14,843 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,444 ▼20K 1,479 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,444 ▼20K 148 ▼1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▼20K 1,459 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1486K 144,455 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼1125K 109,586 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼1020K 99,372 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼915K 89,158 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼875K 85,218 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼626K 60,996 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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