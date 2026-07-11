22–24 điểm khối D01 năm 2026: Đừng nộp nguyện vọng trước khi xem danh sách này

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,469
|14,992
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,469
|14,993
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,464
|1,494
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,464
|1,495
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,439
|1,474
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|138,941
|145,941
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|100,911
|110,711
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|90,592
|100,392
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|80,273
|90,073
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|76,293
|86,093
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|51,822
|61,622
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,469
|1,499