22–24 điểm khối D01 năm 2026: Đừng nộp nguyện vọng trước khi xem danh sách này

Mức 22-24 điểm khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) được xem là khoảng điểm "vàng", giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học tại Hà Nội. Từ nhóm trường kỹ thuật, kinh tế, tài chính đến luật, công nghệ thông tin hay ngôn ngữ, nhiều ngành học có điểm chuẩn trong ngưỡng này. Dưới đây là những trường và ngành đào tạo đáng cân nhắc để thí sinh xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng hiệu quả trong mùa tuyển sinh năm 2026.