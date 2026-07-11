Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Toàn cảnh Hội thảo.

Thông tin được Bộ KH&CN công bố tại Hội thảo triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) ngày 10/7. Theo phương án xây dựng, chính sách sẽ được thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi tổng kết, đánh giá để triển khai rộng rãi.

Tháo gỡ điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp

Đổi mới công nghệ được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn khi đầu tư dây chuyền, thiết bị hay công nghệ mới do chi phí lớn và khả năng tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, việc xây dựng một cơ chế hỗ trợ tài chính dành riêng cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu này.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh, doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà nước có vai trò kiến tạo thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hạ tầng dùng chung, từ đó giảm chi phí đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Theo Bộ trưởng, chương trình hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF không chỉ hướng tới các doanh nghiệp khoa học và công nghệ mà còn mở rộng cho những doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư ứng dụng, chuyển giao hoặc đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Được hỗ trợ tối đa 6%/năm trong thời gian 5 năm

Theo ông Bùi Quang Minh, Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), cơ chế hỗ trợ được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Các tổ chức tín dụng vẫn chịu trách nhiệm thẩm định dự án, quyết định cho vay và quản lý rủi ro theo quy định. Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay sau khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình.

Theo phương án đề xuất, doanh nghiệp thực hiện các dự án ứng dụng, chuyển giao hoặc đổi mới công nghệ sẽ được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả kinh tế, tính khả thi, năng lực công nghệ và hồ sơ pháp lý.

Đáng chú ý, chính sách ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và các công nghệ chiến lược. Những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất và có sức lan tỏa đối với nền kinh tế cũng sẽ được ưu tiên xem xét.

Nếu được thông qua, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 6%/năm, với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm. Đây được đánh giá là mức hỗ trợ đáng kể đối với các dự án đầu tư công nghệ có chu kỳ thu hồi vốn dài.

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Ông Bùi Quang Minh, Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF).

Thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng

Để bảo đảm tính khả thi, Bộ KH&CN đề xuất triển khai thí điểm chương trình đối với 20 doanh nghiệp. Giai đoạn thí điểm dự kiến kéo dài đến hết tháng 9/2026 nhằm kiểm chứng quy trình phối hợp giữa Quỹ, ngân hàng và doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của chính sách trước khi mở rộng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, điều kiện hỗ trợ, cơ chế kiểm soát rủi ro và phương thức triển khai nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Nếu được triển khai hiệu quả, cơ chế hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF không chỉ góp phần giảm áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất, tăng năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp công nghệ có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.