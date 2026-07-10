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Lò vi sóng và bể cá âm thầm phá sóng wifi

Câu chuyện của Hills bắt đầu từ chính trải nghiệm ba mươi năm gắn bó với công nghệ không dây, và ông gọi những vật cản khiến wifi chập chờn là "gã trai hư của sóng radio".

Một minh chứng nổi tiếng cho điều này từng khiến giới thiên văn học Australia đau đầu suốt mười bảy năm, khi kính viễn vọng của họ liên tục bắt được những tín hiệu radio bí ẩn mà không ai lý giải nổi, có người còn nghi ngờ đó là dấu hiệu của người ngoài hành tinh. Cuối cùng, thủ phạm hóa ra chỉ là chiếc lò vi sóng trong văn phòng, phát ra xung năng lượng mỗi khi nhân viên hâm nóng bữa trưa.

Wifi cũng truyền tín hiệu qua sóng radio giống như vậy, và tần số 2,4 GHz vốn được nhiều mạng wifi cùng thiết bị Bluetooth sử dụng lại trùng khớp với tần số mà lò vi sóng dùng để làm nóng thức ăn. Các lò vi sóng hiện đại được bọc chắn khá kỹ để giữ sóng bên trong khoang nấu, nhưng Hills lưu ý một chiếc lò cũ kỹ hoặc thói quen mở cửa lò trước khi nấu xong vẫn có thể gây nhiễu sóng đáng chú ý.

Ông khẳng định đây từng là một trong những nguồn gây nhiễu được nhắc đến nhiều nhất, và tình trạng tương tự cũng xảy ra với sóng rò rỉ từ đèn huỳnh quang hay hệ thống đánh lửa ô tô. Ngày nay vấn đề đã giảm bớt nhiều nhờ lò vi sóng được sản xuất tốt hơn và wifi có thể chuyển sang băng tần 5 GHz, song với những gia đình vẫn dùng router đời cũ, bữa trưa hâm nóng đôi khi vẫn kịp làm gián đoạn cả một tập phim đang xem dở.

Ảnh minh họa BBC/ Serenity Strull/ Getty Images

Nếu nhà bạn nuôi cá cảnh, rắc rối lại đến từ một hướng khác hoàn toàn. Hills giải thích rằng tín hiệu radio tự nhiên yếu dần theo khoảng cách, nhưng đôi khi nó còn phải xuyên qua vật cản làm suy giảm sóng, hiện tượng mà giới kỹ thuật gọi là "shadowing".

Nước có đặc tính hút và làm tiêu hao năng lượng sóng radio, nên một bể cá đặt chắn giữa router và thiết bị của bạn hoàn toàn có thể tạo ra vùng chết sóng ngay trong phòng khách. Theo Hills, hiện tượng shadowing chính là rắc rối phổ biến nhất mà người dùng wifi gặp phải, không chỉ vì bể cá mà còn vì tường nhà.

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Sóng radio đi xuyên gỗ hay tấm thạch cao khá dễ dàng, nhưng gặp tường gạch hay bê tông dày thì lại là chuyện khác hẳn. Ông khuyên nên hình dung một đường thẳng nối router với thiết bị đang cần phủ sóng, bởi sóng có thể uốn lượn quanh phòng để tránh vật cản, song càng nhiều chướng ngại trên đường đi thì tín hiệu càng khó lòng trụ vững. Đặt router ở vị trí trung tâm nhà và nâng lên vị trí càng cao càng tốt là bước đơn giản đầu tiên, còn nếu vẫn chưa đủ, một bộ kích sóng wifi hoặc hệ thống mesh chia nhỏ tín hiệu ra nhiều điểm phát sẽ giúp cải thiện đáng kể mà không cần xáo trộn vị trí của bể cá.

Gương, tivi và thời tiết khắc nghiệt cũng góp phần

Ngoài chuyện bị hấp thụ hay nhiễu sóng, wifi còn phải đối mặt với hiện tượng phản xạ. Sóng radio vốn là một dạng ánh sáng, nên nó cũng dội ngược lại khi gặp bề mặt phẳng và bóng như ánh sáng gặp gương vậy.

Một chiếc tivi màn hình phẳng cũng gây ra tình trạng tương tự, và nếu tường nhà có dùng tấm kim loại trong kết cấu xây dựng thì vấn đề còn rõ rệt hơn. Khi phát hiện một góc nhà sóng yếu bất thường, hãy thử hình dung đường thẳng nối tới router rồi xem có tấm gương hay chiếc tivi lớn nào đang bẻ hướng tín hiệu hay không. Việc dịch chuyển những bề mặt phản xạ này sang vị trí khác, hoặc đơn giản là lắp thêm bộ kích sóng, đều là giải pháp Hills gợi ý cho tình huống này.

Yếu tố thời tiết lại đưa câu chuyện wifi yếu ra khỏi phạm vi bốn bức tường. Mưa thông thường không ảnh hưởng nhiều, trừ khi mạng của bạn kết nối qua khoảng không gian mở giữa các tòa nhà, nhưng khi thời tiết trở nên khắc nghiệt thì hạ tầng mạng có thể tê liệt thật sự. Tuyết rơi dày có thể làm hỏng hạ tầng phục vụ cả một ngôi nhà, khu phố hay thậm chí toàn bộ thị trấn, do giá lạnh cực đoan làm hư hại phần kim loại bên trong cáp mạng hoặc tuyết chất đống che khuất tín hiệu vệ tinh.

Nắng nóng cũng gây ra rắc rối tương tự, và ngay cả khi thời tiết không phải nguyên nhân trực tiếp, mạng vẫn có thể chậm lại khi cả nhà cùng lúc xem video trực tuyến. Nói cách khác, biến đổi khí hậu cũng có thể là một phần lý do khiến kết nối của bạn chập chờn, và bên cạnh việc góp sức bảo vệ môi trường, người dùng hoàn toàn có thể lên tiếng với nhà mạng và chính quyền địa phương để yêu cầu những biện pháp phòng ngừa chủ động hơn.

Hiện tại Hills sống tại Alaska, nơi ông dành phần lớn sự nghiệp giúp các thị trấn và bản làng hẻo lánh kết nối internet. Dịch vụ internet vệ tinh đã giúp công việc này dễ dàng hơn nhiều, nhưng nó cũng mang theo những "gã trai hư" của riêng mình. Có những hôm bão tuyết phủ kín chảo vệ tinh, và việc duy nhất Hills có thể làm là xách xẻng ra xúc tuyết.