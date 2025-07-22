Chuyển động số
Khám phá 4 bước đơn giản giúp tăng tốc WiFi hiệu quả. Hướng dẫn chi tiết từng bước để cải thiện kết nối internet. Áp dụng ngay!

Hướng dẫn tối ưu hóa tốc độ truy cập internet mới nhất

18:09 | 22/07/2025
Internet đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được trải nghiệm internet mượt mà. Đã bao giờ bạn cảm thấy bức bối khi không biết cách nào để cải thiện tốc độ Wi-Fi của mình chưa? Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết 4 bước đơn giản để tăng cường kết nối internet.
Hướng dẫn tối ưu hóa tốc độ truy cập internet
Tối ưu hóa tốc độ truy cập internet

1. Thực hiện bài kiểm tra tốc độ internet

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, bước đầu tiên và quan trọng nhất là đánh giá tình hình hiện tại của kết nối internet của bạn bằng cách thực hiện một bài kiểm tra tốc độ.

Một trong những công cụ phổ biến và được tin dùng nhất là Ookla Speedtest. Hãy truy cập https://www.speedtest.net hoặc https://speedtest.vn để kiểm tra tốc độ internet hiện tại và so sánh với tốc độ cam kết của các nhà mạng bạn đang sử dụng.

Đo tốc độ truy cập Internet

Ví dụ về speedtest.net đối với mạng internet VNPT

Bài kiểm tra tốc độ sẽ cung cấp cho bạn các chỉ số quan trọng như tốc độ tải xuống (download), tốc độ tải lên (upload) và độ trễ (ping). Đối với nhiều người dùng internet thì tốc độ tải xuống là chỉ số quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duyệt web, xem video trực tuyến và tải xuống các tệp. Tốc độ tải lên thực sự quan trọng đối với các hoạt động như gửi files, video, tải ảnh lên mạng xã hội hoặc gửi email có tệp đính kèm lớn.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, đôi khi tốc độ thực tế nhận được có thể thấp hơn nhiều so với tốc độ mà gói cước của nhà mạng hứa hẹn.

Biểu đồ tốc độ truy cập internet

Biểu đồ tốc độ truy cập internet của các nhà mạng

Để có cái nhìn toàn diện hơn về hiệu suất internet nơi bạn đang sử dụng bạn nên thực hiện các bài kiểm tra tốc độ ở nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là ở những khu vực thường xuyên gặp sự cố internet. Chẳng hạn, khi kiểm tra ở tầng hầm - nơi tín hiệu thường yếu hơn do khoảng cách xa bộ định tuyến - tốc độ tải xuống có thể giảm đáng kể xuống chỉ còn 30 Mbps và tốc độ tải lên là 10 Mbps. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ trải nghiệm internet của bạn so với khuyến nghị của các nhà mạng với tốc độ băng thông rộng tối thiểu từ 64 đến 100 Mbps tải xuống và 20 Mbps tải lên.

2. Di chuyển bộ định tuyến hoặc không gian làm việc của bạn

Sau khi đã xác định được tốc độ internet hiện tại của mình, bước tiếp theo là tối ưu hóa vị trí của bộ định tuyến hoặc không gian làm việc của bạn. Việc di chuyển toàn bộ không gian làm việc có thể không khả thi đối với nhiều người, nhưng việc điều chỉnh vị trí bộ định tuyến thường đơn giản hơn và có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

Vị trí lý tưởng cho bộ định tuyến thường nên được đặt ở vị trí trung tâm trong không gian làm việc không nên đặt không quá xa. Điều này giúp đảm bảo tín hiệu Wi-Fi được phân phối đều khắp các phòng. Nếu không gian làm việc của bạn ở một góc nhà hoặc tầng hầm, việc di chuyển bộ định tuyến đến gần hơn có thể cải thiện đáng kể tốc độ kết nối tại khu vực đó.

Ngoài ra, việc nâng bộ định tuyến lên cao, chẳng hạn như gắn nó lên tường, cũng có thể giúp cải thiện phạm vi phủ sóng của tín hiệu. Tín hiệu Wi-Fi có thể bị cản trở bởi các vật liệu như tường dày, đồ nội thất và thậm chí cả một số vật liệu xây dựng nhất định. Đặt bộ định tuyến ở vị trí cao hơn có thể giúp tín hiệu vượt qua các vật cản này dễ dàng hơn.

Trong một số trường hợp, việc sử dụng cáp mạng (Ethernet) có thể rất hữu ích, đặc biệt nếu vị trí mới của bộ định tuyến ở xa modem. Cáp Ethernet cung cấp kết nối có dây trực tiếp, ổn định hơn và thường nhanh hơn nhiều so với Wi-Fi. Mặc dù không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng đây vẫn là một lựa chọn tốt để đảm bảo tốc độ tối đa cho các thiết bị quan trọng như máy tính để bàn hoặc TV thông minh.

3. Thêm bộ mở rộng Wi-Fi

Nếu việc di chuyển bộ định tuyến không cải thiện đáng kể tốc độ internet, hoặc nếu bạn có một ngôi nhà lớn với nhiều "điểm Wi-Fi chết", việc thêm bộ mở rộng Wi-Fi (Wi-Fi extender) là một giải pháp hiệu quả. Bộ mở rộng Wi-Fi hoạt động bằng cách nhận tín hiệu Wi-Fi hiện có từ bộ định tuyến và phát lại nó, mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng.

Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của mình để được hỗ trợ thêm thiết bị. Nhiều ISP có thể cung cấp bộ mở rộng Wi-Fi đi kèm với gói cước mà không tính thêm chi phí vào hóa đơn dịch vụ hàng tháng.

Bộ kích sóng wifi mest Viettel

Thiết bị Wifi Mesh của nhà mạng Viettel

Bộ kích sóng wifi mest FPT

Thiết bị kích sóng của nhà mạng FPT

Bộ kích sóng wifi mest VNPT

Thiết bị kích sóng của nhà mạng VNPT

Nếu ISP của bạn không cung cung cấp hoặc bạn muốn có nhiều lựa chọn hơn, thì trên thị trường cũng có rất nhiều bộ mở rộng Wi-Fi Extender chất lượng cao. Nhiều trong số đó còn hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 mới nhất. VD: TP-Link RE605X là bộ mở rộng Wi-Fi tốt nhất với giá cả phải chăng và các nút điều khiển dễ sử dụng, hay Aruba Instant On AP17, Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender AC1200, Tenda A18.., tùy thuộc nhu cầu và giá cả bạn lựa chọn.

Quá trình cài đặt bộ mở rộng Wi-Fi thường khá đơn giản. Hầu hết các bộ mở rộng đều đi kèm với hướng dẫn thiết lập cơ bản, bao gồm các bước như xác nhận kết nối internet, cắm điện, ghép nối với bộ định tuyến và di chuyển bộ mở rộng đến vị trí mong muốn trong không gian phủ song. Bạn có thể ghép nối bộ mở rộng với bộ định tuyến bằng cáp Ethernet để cung cấp kết nối có dây nhanh hơn.

Điều quan trọng nhất sau khi ghép nối là đặt bộ mở rộng ở một vị trí trung tâm. Nếu đặt quá xa bộ định tuyến, bộ mở rộng có thể không nhận được tín hiệu đủ mạnh để phát lại hiệu quả, dẫn đến tín hiệu yếu hoặc mất kết nối.

Sau khi lắp đặt thành công bộ mở rộng, hãy thực hiện một bài kiểm tra tốc độ khác ở khu vực trước đây có tín hiệu yếu. Bạn sẽ thấy tốc độ kết nối internet tăng đáng kể, mang lại trải nghiệm internet nhanh hơn và mượt mà hơn rất nhiều.

4. Ưu tiên lưu lượng truy cập của bạn

Sau khi cài đặt bộ mở rộng và thấy tốc độ internet đã ổn định, bạn có thể không cần thực hiện thêm ở bước 4 này nữa. Tuy nhiên, nếu bạn không thể mua bộ mở rộng Wi-Fi hoặc muốn tối ưu hóa hơn nữa mạng của mình thì việc quản lý lưu lượng băng thông bạn sử dụng thông qua cài đặt bộ định tuyến là một giải pháp hữu ích nhất trong bài biết này đây cũng là bí quyết kỹ thuật ít người biết đến.

Nhiều bộ định tuyến hiện đại cho phép bạn ưu tiên lưu lượng truy cập cho các ứng dụng hoặc thiết bị cụ thể. Tính năng này, thường được gọi là Quality of Service (QoS), cho phép bạn ưu tiên băng thông cho các hoạt động quan trọng như tải video, chơi game trực tuyến hoặc phát trực tuyến 4K, đảm bảo rằng chúng nhận được đủ băng thông để hoạt động mượt mà ngay cả khi mạng đang bị các thiết bị khác sử dụng quá nhiều.

Việc ưu tiên lưu lượng truy cập đặc biệt hữu ích khi nhiều người đang sử dụng internet cùng lúc cho các hoạt động đòi hỏi nhiều băng thông. Bằng cách thiết lập QoS, bạn có thể đảm bảo rằng các cuộc họp Zoom của bạn không bị gián đoạn do ai đó đang xem phim trực tuyến ở độ phân giải cao hoặc tải xuống tệp lớn.

Trước tiên bạn cần phân bổ tốc độ bao nhiêu cho từng loại ứng dụng đang dùng. Sau đây có thể là một trong những thông số cơ bản được phân bổ tốc độ phù hợp cho các ứng dụng được kết nối thông qua internet:

  • Gửi email: 1 Mbps
  • Duyệt web: 5 đến 10 Mbps
  • Sử dụng mạng xã hội: 10 Mbps
  • Phát trực tuyến ở chế độ HD: 10 đến 20 Mbps (hoặc 35 Mbps ở 4K)
  • Chơi game trực tuyến: 25 đến 35 Mbps

B1. Truy cập giao diện quản trị modem:

  • Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của modem (thường là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1).
  • Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của modem (thông tin này thường có trên nhãn dán ở mặt sau của modem hoặc trong tài liệu hướng dẫn).

B2. Tìm đến phần QoS:

  • Sau khi đăng nhập, tìm đến mục "QoS" hoặc "Quality of Service" trong giao diện quản trị. Vị trí của mục này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại modem VNPT bạn đang sử dụng, nhưng thường nằm trong các mục như "Advanced Settings", "Network Settings", hoặc "Traffic Management".

B3. Kích hoạt QoS:

  • Nếu QoS chưa được kích hoạt, hãy bật nó lên.

B4. Thiết lập QoS:

  • Chọn chế độ QoS: Một số modem có thể có các chế độ QoS như "Auto", "Manual", hoặc "Prioritize". Chọn chế độ phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Thêm quy tắc QoS: Thêm các quy tắc để ưu tiên băng thông cho các ứng dụng hoặc thiết bị cụ thể. Ví dụ:
    • Ưu tiên theo ứng dụng: Chọn ứng dụng (ví dụ: game, xem phim, cuộc gọi video) và gán mức độ ưu tiên cao hơn cho chúng.
    • Ưu tiên theo thiết bị: Chọn thiết bị (ví dụ: máy tính, điện thoại) và gán mức độ ưu tiên cao hơn cho chúng.
    • Ưu tiên theo giao thức: Chọn giao thức (ví dụ: TCP, UDP) và gán mức độ ưu tiên cao hơn cho chúng.
  • Đặt mức độ ưu tiên: Mỗi quy tắc thường có một mức độ ưu tiên, thường được đánh số từ thấp đến cao (ví dụ: 1-8 hoặc 1-10). Mức độ ưu tiên cao hơn sẽ được ưu tiên hơn khi chia sẻ băng thông.
  • Lưu cấu hình: Sau khi thiết lập xong, hãy lưu cấu hình lại để các thay đổi có hiệu lực.

B5. Kiểm tra:

  • Khởi động lại modem để các thay đổi có hiệu lực.
  • Kiểm tra xem các ứng dụng hoặc thiết bị được ưu tiên có hoạt động ổn định hơn không.

Kết luận

Sau khi trải qua các bước cải thiện internet, bạn sẽ thấy kết nối của mình thay đổi đáng kể. Bạn có thể xem chương trình trực tuyến mà không gặp vấn đề gì, và các cuộc gọi Zoom cũng sẽ mượt mà hơn bao giờ hết. Dưới đây là những điểm chính cần ghi nhớ để tối ưu hóa tốc độ internet cho không gian làm việc.

  • Vị trí đặt bộ định tuyến và bộ mở rộng Wi-Fi là yếu tố then chốt: Vị trí đặt bộ định tuyến và bộ mở rộng tỷ lệ thuận với việc tối ưu hóa tốc độ. Hãy thử đặt bộ mở rộng ở nhiều khu vực khác nhau trong nhà, đảm bảo không đặt quá xa hoặc quá gần bộ định tuyến.
  • Thực hiện một loạt các bài kiểm tra tốc độ sau mỗi bước: Điều này giúp bạn theo dõi mọi thay đổi trong kết nối internet của mình và xác định hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện.
  • Cân nhắc mua bộ mở rộng Wi-Fi: Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của bạn có thể khuyến nghị sử dụng thiết bị của họ, nhưng nhiều bộ mở rộng Wi-Fi hỗ trợ Wi-Fi 6 trên thị trường có thể đáp ứng được yêu cầu này.
  • Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được hỗ trợ và thảo luận về các lựa chọn: Nếu còn băn khoăn hoặc các biện pháp tự khắc phục không hiệu quả, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ ISP của bạn. Bạn cũng có thể thử thương lượng với nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), đây có thể là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn nâng cấp gói cước.

Cải thiện tốc độ truy cập internet là một hành trình có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho bạn. Từ việc thực hiện bài kiểm tra tốc độ để hiểu rõ tình hình hiện tại, đến việc tối ưu hóa vị trí bộ định tuyến, thêm bộ mở rộng Wi-Fi và ưu tiên lưu lượng truy cập, mỗi bước đều góp phần tạo nên một kết nối ổn định và nhanh chóng hơn. Với những lời khuyên này, bạn hoàn toàn có thể biến trải nghiệm internet của mình từ chỗ bực bội thành mượt mà và hiệu quả.

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

