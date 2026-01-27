Phúc Thanh Audio trở thành Nhà phân phối toàn quốc của OHM Manchester tại Việt Nam

Được biết, OHM Manchester là thương hiệu âm thanh danh tiếng toàn cầu, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ chất âm chuẩn UK, triết lý thiết kế bền bỉ, hiệu suất ổn định và khả năng vận hành dài hạn. Các sản phẩm của OHM hiện diện rộng rãi trong các hệ thống Bar, Club, Karaoke, Lounge và không gian giải trí thương mại cao cấp tại nhiều quốc gia.

Hợp tác 3 bên giữa Phúc Thanh Audio, OHM Manchester và Công ty Hanoi Sound

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Chánh Thanh, Chủ tịch Công ty Phúc Thanh Audio đã chính thức ký kết thỏa thuận bổ nhiệm Công ty Hanoi Sound, do ông Nguyễn Trọng Thi, Tổng Giám đốc, giữ vai trò Nhà phân phối độc quyền toàn quốc dòng sản phẩm OHM LM Series.

Đây là dòng loa chiến lược của OHM Manchester, được phát triển chuyên biệt cho phân khúc Bar và Karaoke chuyên nghiệp, đáp ứng đồng thời yêu cầu về chất lượng âm thanh, độ ổn định và hiệu quả đầu tư.

Đây là dòng loa chiến lược của OHM Manchester, được phát triển chuyên biệt cho phân khúc Bar và Karaoke chuyên nghiệp,

Việc thiết lập mô hình phân phối ba bên OHM Manchester - Phúc Thanh Audio và Hanoi Sound thể hiện định hướng phát triển bền vững, minh bạch và chuyên nghiệp, nhằm đưa các giải pháp âm thanh quốc tế đạt chuẩn cao nhất đến thị trường Việt Nam, đi kèm hệ thống kỹ thuật, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm người dùng đồng bộ theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Phúc Thanh Audio và Hanoi Sound tại lễ ký kết

Sự kiện này không chỉ là cột mốc hợp tác thương mại, mà còn là cam kết dài hạn trong việc nâng tầm tiêu chuẩn âm thanh chuyên nghiệp tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành giải trí và dịch vụ cao cấp trong nước.