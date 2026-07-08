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JBL tiếp tục mở bán thêm 2 mẫu tai nghe chống ồn mới

Anh Thái

Anh Thái

17:37 | 08/07/2026
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Sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, công nghệ chống ồn True ANC 2.0 cùng nhiều tính năng cá nhân hóa hiện đại, JBL Live Series mới được phát triển dành cho những người dùng mong muốn trải nghiệm âm thanh cao cấp xuyên suốt cả ngày.
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Điểm đáng chú ý của bộ đôi tai nghe này đó chính là được trang bị driver dynamic 40mm kết hợp màng loa compound diaphragm, JBL Live 780NC và JBL Live 680NC mang đến chất âm JBL Signature Sound chi tiết, mạnh mẽ và giàu cảm xúc hơn. Từ những bản nhạc yêu thích, podcast hay nội dung giải trí hằng ngày đều được tái hiện rõ ràng và sống động.

JBL Live 780NC
JBL Live series mang đến cho giới trẻ phong cách nghe đầy cá tính

Đáng chú ý nhất trên bộ đôi này chính là công nghệ True Adaptive Noise Cancelling 2.0 giúp loại bỏ tiếng ồn theo thời gian thực, mang lại khả năng chống ồn hiệu quả hơn trong nhiều môi trường khác nhau. Nhờ bộ xử lý được nâng cấp cùng hệ thống microphone chuyên dụng, người dùng có thể tập trung vào âm nhạc, công việc hoặc giải trí mà không bị làm phiền bởi những tiếng ồn xung quanh.

JBL Live 780NC
JBL Live 680NC

JBL Live 780NC và BL Live 680NC

Bên cạnh đó, JBL Spatial Sound 3.0 cũng mở rộng không gian âm thanh, mang đến cảm giác chân thực và sống động hơn khi nghe nhạc, xem phim hay chơi game.

Trong đó, JBL Live 780NC được trang bị hệ thống 6 microphone hỗ trợ chống ồn chủ động, còn JBL Live 680NC sở hữu hệ thống 4 microphone, giúp tối ưu hiệu quả chống ồn và trải nghiệm nghe trong từng tình huống sử dụng.

JBL Live 780NC
JBL Live 780NC

Một điểm nhấn đáng chú ý khác đó chính là JBL đã mang đến diện mạo hoàn toàn mới trên JBL Live Series thế hệ mới. Theo đó, thiết kế mới giúp tai nghe mỏng hơn, nhẹ hơn và hiện đại hơn. Phần bản lề kim loại chắc chắn kết hợp cùng chất liệu mềm cao cấp ở đệm tai và headband mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Cả hai sản phẩm đều có khả năng gập gọn, thuận tiện cho việc mang theo khi di chuyển, làm việc hay du lịch.

JBL Live 780NC
JBL Live 780NC
JBL Live 780NC
JBL Live 780NC

JBL Live 780 NC

Bên cạnh những sắc màu quen thuộc như Đen, Trắng và Xanh dương, JBL cũng đã bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc tươi mới như gồm Xanh lá, Tím, Cam và Beige, mang đến nhiều lựa chọn thể hiện cá tính riêng cho người dùng.

JBL Live 780NC và JBL Live 680NC cũng được trang bị 2 microphone beamforming kết hợp thuật toán khử tiếng ồn được huấn luyện bằng AI, giúp cải thiện chất lượng đàm thoại trong nhiều môi trường khác nhau.

JBL Live 680NC
JBL Live 680NC
JBL Live 680NC
JBL Live 680NC

JBL Live 680NC

Bên cạnh đó là các tính năng Call Equalizer và Sound Level Optimizer cũng được tích hợp nhằm giúp giọng nói trở nên rõ ràng và tự nhiên hơn trong các cuộc gọi thoại hoặc họp trực tuyến.

Bộ đôi JBL Live mới còn hỗ trợ Personi-Fi 3.0 cho phép cá nhân hóa âm thanh theo đặc điểm thính giác của từng người dùng, mang lại trải nghiệm nghe phù hợp hơn với sở thích cá nhân. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh các nút điều khiển, EQ và nhiều thiết lập khác thông qua ứng dụng JBL Headphones.

JBL Live 780NC và JBL Live 680NC cũng tương thích với JBL Smart Tx, giúp kết nối thuận tiện hơn với hệ thống giải trí trên máy bay và mở rộng khả năng điều khiển trực tiếp trên thiết bị.

JBL Live 680NC
JBL Live mang đến trải nghiệm hóa cá nhân

Cả hai đều có thời lượng pin ấn tượng, với 80 giờ khi tắt chống ồn và lên đến 50 giờ khi bật chống ồn chủ động. Đi cùng công nghệ sạc nhanh Speed Charge cho phép người dùng chỉ cần sạc 5 phút để có thêm 4 giờ sử dụng, giúp duy trì trải nghiệm giải trí liên tục trong mọi hành trình.

JBL Live 780NC mở bán với giá 4,390,000 đồng

JBL Live 680NC mở bán với giá 3,290,000 đồng

* Bộ đôi sản phẩm JBL Live 780NC và 680NC hiện đang được phân phối bởi Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức trên toàn quốc.

JBL JBL Live 780 NC JBL Live 680 NC bộ đôi tai nghe mới Phúc Giang Audio

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Thứ năm, 09/07/2026 00:00
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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼150K 13,500 ▼150K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼150K 13,450 ▼150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▼150K 14,200 ▼150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▼150K 14,150 ▼150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▼150K 14,130 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 ▼150K 14,690 ▼150K
Trang sức 99.99 14,000 ▼150K 14,700 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲1308K 14,852 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲1308K 14,853 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 ▼15K 1,482 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 ▼15K 1,483 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 ▼15K 1,462 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 ▼1486K 144,752 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 ▼1425K 109,811 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 ▼1320K 99,576 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 ▼1215K 89,341 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 ▼1175K 85,393 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 ▼926K 61,121 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cập nhật: 08/07/2026 20:00
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Cập nhật: 08/07/2026 20:00
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