JBL tiếp tục mở bán thêm 2 mẫu tai nghe chống ồn mới

Điểm đáng chú ý của bộ đôi tai nghe này đó chính là được trang bị driver dynamic 40mm kết hợp màng loa compound diaphragm, JBL Live 780NC và JBL Live 680NC mang đến chất âm JBL Signature Sound chi tiết, mạnh mẽ và giàu cảm xúc hơn. Từ những bản nhạc yêu thích, podcast hay nội dung giải trí hằng ngày đều được tái hiện rõ ràng và sống động.

JBL Live series mang đến cho giới trẻ phong cách nghe đầy cá tính

Đáng chú ý nhất trên bộ đôi này chính là công nghệ True Adaptive Noise Cancelling 2.0 giúp loại bỏ tiếng ồn theo thời gian thực, mang lại khả năng chống ồn hiệu quả hơn trong nhiều môi trường khác nhau. Nhờ bộ xử lý được nâng cấp cùng hệ thống microphone chuyên dụng, người dùng có thể tập trung vào âm nhạc, công việc hoặc giải trí mà không bị làm phiền bởi những tiếng ồn xung quanh.

JBL Live 780NC và BL Live 680NC

Bên cạnh đó, JBL Spatial Sound 3.0 cũng mở rộng không gian âm thanh, mang đến cảm giác chân thực và sống động hơn khi nghe nhạc, xem phim hay chơi game.

Trong đó, JBL Live 780NC được trang bị hệ thống 6 microphone hỗ trợ chống ồn chủ động, còn JBL Live 680NC sở hữu hệ thống 4 microphone, giúp tối ưu hiệu quả chống ồn và trải nghiệm nghe trong từng tình huống sử dụng.

JBL Live 780NC

Một điểm nhấn đáng chú ý khác đó chính là JBL đã mang đến diện mạo hoàn toàn mới trên JBL Live Series thế hệ mới. Theo đó, thiết kế mới giúp tai nghe mỏng hơn, nhẹ hơn và hiện đại hơn. Phần bản lề kim loại chắc chắn kết hợp cùng chất liệu mềm cao cấp ở đệm tai và headband mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Cả hai sản phẩm đều có khả năng gập gọn, thuận tiện cho việc mang theo khi di chuyển, làm việc hay du lịch.

JBL Live 780 NC

Bên cạnh những sắc màu quen thuộc như Đen, Trắng và Xanh dương, JBL cũng đã bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc tươi mới như gồm Xanh lá, Tím, Cam và Beige, mang đến nhiều lựa chọn thể hiện cá tính riêng cho người dùng.

JBL Live 780NC và JBL Live 680NC cũng được trang bị 2 microphone beamforming kết hợp thuật toán khử tiếng ồn được huấn luyện bằng AI, giúp cải thiện chất lượng đàm thoại trong nhiều môi trường khác nhau.

JBL Live 680NC

Bên cạnh đó là các tính năng Call Equalizer và Sound Level Optimizer cũng được tích hợp nhằm giúp giọng nói trở nên rõ ràng và tự nhiên hơn trong các cuộc gọi thoại hoặc họp trực tuyến.

Bộ đôi JBL Live mới còn hỗ trợ Personi-Fi 3.0 cho phép cá nhân hóa âm thanh theo đặc điểm thính giác của từng người dùng, mang lại trải nghiệm nghe phù hợp hơn với sở thích cá nhân. Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh các nút điều khiển, EQ và nhiều thiết lập khác thông qua ứng dụng JBL Headphones.

JBL Live 780NC và JBL Live 680NC cũng tương thích với JBL Smart Tx, giúp kết nối thuận tiện hơn với hệ thống giải trí trên máy bay và mở rộng khả năng điều khiển trực tiếp trên thiết bị.

JBL Live mang đến trải nghiệm hóa cá nhân

Cả hai đều có thời lượng pin ấn tượng, với 80 giờ khi tắt chống ồn và lên đến 50 giờ khi bật chống ồn chủ động. Đi cùng công nghệ sạc nhanh Speed Charge cho phép người dùng chỉ cần sạc 5 phút để có thêm 4 giờ sử dụng, giúp duy trì trải nghiệm giải trí liên tục trong mọi hành trình.

JBL Live 780NC mở bán với giá 4,390,000 đồng

JBL Live 680NC mở bán với giá 3,290,000 đồng

* Bộ đôi sản phẩm JBL Live 780NC và 680NC hiện đang được phân phối bởi Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức trên toàn quốc.