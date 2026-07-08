Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

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Bentley Torcal chính thức lộ diện, khép lại nhiều năm chờ đợi

Bentley Torcal chính thức trở thành cái tên đánh dấu bước ngoặt của hãng xe sang nước Anh, khi Bentley xác nhận sẽ bổ sung xe điện vào danh mục sản phẩm sau nhiều năm trì hoãn. Hãng xe hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen công bố hình ảnh teaser đầu tiên của mẫu xe mới và khẳng định Torcal sẽ ra mắt toàn cầu tại London vào ngày 23/9 tới đây.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Bentley, ông Frank-Steffen Walliser, chia sẻ trong thông cáo rằng Torcal đặt ra những chuẩn mực phi thường ở mọi khía cạnh quan trọng, và có thể trở thành chiếc xe được chăm chút kỹ lưỡng nhất trong lịch sử hãng.

Torcal gia nhập đội hình cùng ba mẫu xe Bentayga, Bacalar và Batur, những cái tên vốn quen thuộc với giới chơi xe sang toàn cầu. Giống các mẫu xe đàn anh, Torcal mang tên một địa danh thiên nhiên nổi tiếng tại Tây Ban Nha, khối đá El Torcal de Antequera, đồng thời gợi liên tưởng đến từ gốc Latin mang nghĩa lực xoắn, ám chỉ sức mạnh mô men xoắn đặc trưng của động cơ điện.

Hành trình dài chờ đợi xe điện đầu tiên của Bentley

Bentley từng công bố kế hoạch sản xuất một mẫu SUV điện từ năm 2021, nhưng phải mất nhiều năm chuẩn bị, Torcal mới chính thức thành hình. Đầu năm nay, nguyên mẫu của xe xuất hiện trong quá trình thử nghiệm tại vòng Bắc Cực, hé lộ dáng xe kiểu fastback lấy cảm hứng một phần từ mẫu concept EXP 15 ra mắt năm ngoái.

Ngoài ra, chiếc xe còn xuất hiện tại trường đua Nurburgring của Đức trong lớp ngụy trang bắt mắt nhằm che giấu thiết kế thật. Những bức ảnh chụp lén tại đây hé lộ một phần nội thất với chất liệu da đỏ phối cùng Alcantara đen, màn hình cong kích thước lớn và cụm nút bấm cơ học mang tính thao tác vật lý.

Bentley cho biết trong những tuần tới, hãng sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin về Torcal trước thềm sự kiện ngày 23/9. Trong thông cáo, Bentley khẳng định Torcal tuy mới về khái niệm nhưng vẫn giữ trọn tinh thần Bentley, kế thừa tay nghề chế tác và hiệu năng vốn định hình thương hiệu này từ năm 1919.