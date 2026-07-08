Xe và phương tiện

Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

Hải Nguyên

Hải Nguyên

17:31 | 08/07/2026
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Hãng xe sang Bentley chính thức xác nhận mẫu xe điện đầu tiên mang tên Bentley Torcal, hé lộ hình ảnh teaser đầu tiên và ấn định ngày ra mắt toàn cầu vào 23/9 tại London.
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Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London
Ảnh: Bentley

Bentley Torcal chính thức lộ diện, khép lại nhiều năm chờ đợi

Bentley Torcal chính thức trở thành cái tên đánh dấu bước ngoặt của hãng xe sang nước Anh, khi Bentley xác nhận sẽ bổ sung xe điện vào danh mục sản phẩm sau nhiều năm trì hoãn. Hãng xe hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen công bố hình ảnh teaser đầu tiên của mẫu xe mới và khẳng định Torcal sẽ ra mắt toàn cầu tại London vào ngày 23/9 tới đây.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Bentley, ông Frank-Steffen Walliser, chia sẻ trong thông cáo rằng Torcal đặt ra những chuẩn mực phi thường ở mọi khía cạnh quan trọng, và có thể trở thành chiếc xe được chăm chút kỹ lưỡng nhất trong lịch sử hãng.

Torcal gia nhập đội hình cùng ba mẫu xe Bentayga, Bacalar và Batur, những cái tên vốn quen thuộc với giới chơi xe sang toàn cầu. Giống các mẫu xe đàn anh, Torcal mang tên một địa danh thiên nhiên nổi tiếng tại Tây Ban Nha, khối đá El Torcal de Antequera, đồng thời gợi liên tưởng đến từ gốc Latin mang nghĩa lực xoắn, ám chỉ sức mạnh mô men xoắn đặc trưng của động cơ điện.

Hành trình dài chờ đợi xe điện đầu tiên của Bentley

Bentley từng công bố kế hoạch sản xuất một mẫu SUV điện từ năm 2021, nhưng phải mất nhiều năm chuẩn bị, Torcal mới chính thức thành hình. Đầu năm nay, nguyên mẫu của xe xuất hiện trong quá trình thử nghiệm tại vòng Bắc Cực, hé lộ dáng xe kiểu fastback lấy cảm hứng một phần từ mẫu concept EXP 15 ra mắt năm ngoái.

Ngoài ra, chiếc xe còn xuất hiện tại trường đua Nurburgring của Đức trong lớp ngụy trang bắt mắt nhằm che giấu thiết kế thật. Những bức ảnh chụp lén tại đây hé lộ một phần nội thất với chất liệu da đỏ phối cùng Alcantara đen, màn hình cong kích thước lớn và cụm nút bấm cơ học mang tính thao tác vật lý.

Bentley cho biết trong những tuần tới, hãng sẽ tiếp tục công bố thêm thông tin về Torcal trước thềm sự kiện ngày 23/9. Trong thông cáo, Bentley khẳng định Torcal tuy mới về khái niệm nhưng vẫn giữ trọn tinh thần Bentley, kế thừa tay nghề chế tác và hiệu năng vốn định hình thương hiệu này từ năm 1919.

https://www.engadget.com/2208295/bentley-teases-the-torcal-its-first-electric-vehicle/
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Quảng Bình

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25°C
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25°C
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29°C
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31°C
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Thừa Thiên Huế

29°C

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Hà Giang

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Thứ hai, 13/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼150K 13,500 ▼150K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼150K 13,450 ▼150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▼150K 14,200 ▼150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▼150K 14,150 ▼150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▼150K 14,130 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,200 ▼1300K 148,200 ▼1300K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▼150K 14,850 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 ▼100K 14,800 ▼150K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 13,990 ▼150K 14,690 ▼150K
Trang sức 99.99 14,000 ▼150K 14,700 ▼150K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲1308K 14,852 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲1308K 14,853 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 ▼15K 1,482 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 ▼15K 1,483 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 ▼15K 1,462 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 ▼1486K 144,752 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 ▼1425K 109,811 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 ▼1320K 99,576 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 ▼1215K 89,341 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 ▼1175K 85,393 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 ▼926K 61,121 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲1308K 1,485 ▲1335K
Cập nhật: 08/07/2026 18:00
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AUD 17656 17929 18508
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Cập nhật: 08/07/2026 18:00
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Cập nhật: 08/07/2026 18:00
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CHF 32146 32176 33754
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Cập nhật: 08/07/2026 18:00

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