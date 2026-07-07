Xe và phương tiện

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

Hậu Thạch

Hậu Thạch

08:23 | 07/07/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
VinFast vừa chính thức điều chỉnh giá bán niêm yết toàn bộ dải ô tô điện tại thị trường Việt Nam, từ VF 3 đến VF 9. Mức giá mới đã bao gồm ưu đãi theo chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt", trong đó mẫu SUV điện VF 9 có mức giảm cao nhất lên tới 170 triệu đồng.
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Vinfast
Vinfast điều chỉnh giá bán niêm yết toàn bộ dải ô tô điện theo chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt".

Điều chỉnh giá toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện

Theo công bố của VinFast, toàn bộ các mẫu ô tô điện đang phân phối tại Việt Nam đều được áp dụng bảng giá niêm yết mới từ ngày 5/7.

Thực chất, đây là mức giá sau khi áp dụng ưu đãi 6-10% theo chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt". Thay vì trừ ưu đãi khi khách hàng hoàn tất giao dịch, hãng đã đưa khoản hỗ trợ này vào giá niêm yết, giúp người mua dễ dàng theo dõi và so sánh chi phí ngay từ đầu.

Việc điều chỉnh giá không làm thay đổi đáng kể chi phí lăn bánh, bởi ô tô điện vẫn đang được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030 theo chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, người mua vẫn được hưởng lợi khi chi phí bảo hiểm vật chất (bảo hiểm thân vỏ) giảm theo giá trị xe, qua đó tiết kiệm thêm chi phí sử dụng.

Đáng chú ý, mức giá niêm yết mới vẫn chưa phải mức giá cuối cùng mà khách hàng phải thanh toán. Người mua tiếp tục được hưởng ưu đãi 5% nếu thuộc lực lượng công an hoặc quân đội, đồng thời có thể sử dụng voucher chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với giá trị từ 30-80 triệu đồng (tùy từng dòng xe và điều kiện áp dụng).

VF 9 giảm mạnh nhất, nhiều mẫu xe được điều chỉnh hàng chục triệu đồng

Do chính sách giảm giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán, VF 9 là mẫu xe có mức điều chỉnh lớn nhất trong đợt này.

Cụ thể, VF 9 Eco giảm 151 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 1,348 tỷ đồng, trong khi VF 9 Plus giảm 170 triệu đồng, còn 1,529 tỷ đồng.

Với mức giá mới, VF 9 Eco đã tiệm cận nhóm SUV cỡ lớn sử dụng động cơ đốt trong trên thị trường. Chẳng hạn, Hyundai Palisade hiện sau ưu đãi có giá dao động khoảng 1,26-1,36 tỷ đồng, giúp khoảng cách về giá giữa xe điện và xe xăng trong cùng phân khúc ngày càng thu hẹp.

Ở nhóm sản phẩm thế hệ mới, VF 8 phiên bản 2026 được giảm 100 triệu đồng, còn 899 triệu đồng. Hai mẫu xe mới Limo Green và VF MPV 7 cũng được điều chỉnh giảm từ 50-69 triệu đồng, gia tăng sức cạnh tranh trong các phân khúc xe gia đình và xe dịch vụ.

Theo giới quan sát, việc đưa ưu đãi vào giá niêm yết không chỉ giúp khách hàng dễ tiếp cận mức giá thực tế mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong chính sách bán hàng, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ô tô điện ngày càng sôi động.

Tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam

Song song với việc điều chỉnh giá, VinFast vẫn duy trì đà tăng trưởng doanh số trên thị trường trong nước.

Theo số liệu của hãng, tính đến hết tháng 5/2026, VinFast đã bàn giao lũy kế 97.961 xe, qua đó giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam 20 tháng liên tiếp.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các mẫu xe phổ thông như VF 3, VF 5, VF 6, cùng dòng xe dịch vụ Limo Green và VF MPV 7. Đây đều là những sản phẩm có doanh số ổn định, góp phần mở rộng thị phần ô tô điện và thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Việc điều chỉnh giá bán lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn của dải sản phẩm VinFast, đồng thời tạo thêm động lực cho thị trường ô tô điện trong nửa cuối năm 2026, khi nhu cầu tiêu dùng và cạnh tranh giữa các hãng xe ngày càng gia tăng.

Vinfast điều chỉnh giá ô tô điện phương tiện xanh chính sách bán hàng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,500 ▼60K 13,700 ▼60K
Nguyên Liệu 99.9 13,450 ▼60K 13,650 ▼60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▼160K 14,400 ▼160K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▼160K 14,350 ▼160K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▼160K 14,330 ▼160K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 15,000
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 14,890
Trang sức 99.99 14,200 14,900
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,475 ▲1327K 15,052 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,475 ▲1327K 15,053 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,474 ▼5K 1,504 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,474 ▼5K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,449 ▼10K 1,484 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,931 ▼990K 146,931 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,961 ▼750K 111,461 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,572 ▼680K 101,072 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,183 ▼610K 90,683 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,176 ▼583K 86,676 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,539 ▼417K 62,039 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
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Cập nhật: 07/07/2026 12:00
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