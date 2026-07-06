Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao Fortinet, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Ông Luca Simonelli có hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm an ninh mạng, mạng, SASE, bảo mật đám mây và các dịch vụ quản lý. Gần đây nhất, ông giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại GCX Managed Services. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã xây dựng và phát triển nhiều đội ngũ kinh doanh giỏi tại Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong các lĩnh vực an ninh mạng, mạng và dịch vụ quản lý. Trước đây, ông Luca Simonelli đã có gần 8 năm làm việc tại Fortinet, phụ trách mảng kinh doanh của công ty tại khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi).

Theo Fortinet, ông Luca Simonelli sẽ làm việc tại văn phòng Singapore, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh của Fortinet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời phụ trách các hoạt động kinh doanh của công ty tại Nhật Bản, Bắc Á và Nam Á (bao gồm Đông Nam Á, Ấn Độ và khu vực SAARC, Úc và New Zealand). Ông sẽ chịu trách nhiệm định hướng chiến lược kinh doanh cấp khu vực, phát triển quan hệ khách hàng và đối tác cũng như thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh doanh của Fortinet trên toàn khu vực.

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm này, ông Joe Sarno, Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách Kinh doanh toàn cầu tại Fortinet cho biết: “Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những thị trường an ninh mạng năng động nhất toàn cầu trong bối cảnh các tổ chức tại đây đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trọng yếu. Với bề dày kinh nghiệm trong ngành, tư duy luôn hướng về khách hàng cùng năng lực vượt trội trong xây dựng và đào tạo các đội ngũ kinh doanh giỏi, Luca Simonelli sẽ giúp Fortinet củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của chúng tôi tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân sự trong quá trình triển khai chiến lược tăng trưởng dài hạn.”

Ông Luca Simonelli chia sẻ: "Fortinet đã xây dựng một trong những nền tảng an ninh mạng toàn diện và tích hợp ưu việt nhất trong ngành, kết hợp các giải pháp mạng, bảo mật và AI nhằm giúp các tổ chức giảm thiểu sự phức tạp, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng. Khi khách hàng tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và ứng dụng AI, Fortinet sở hữu những kinh nghiệm và ưu thế đặc biệt để hỗ trợ họ an toàn trong mọi giai đoạn của hành trình chuyển đổi số. Tôi rất hào hứng khi được quay trở lại Fortinet và sát cánh cùng khách hàng, đối tác cũng như các đội ngũ kinh doanh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới mục tiêu phát huy đà tăng trưởng mạnh mẽ của công ty, đồng thời hỗ trợ thêm nhiều tổ chức tự tin và an toàn bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển đổi số."

Ông Luca sở hữu bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của Đại học Milan và hiện đang sinh sống, làm việc tại Singapore.