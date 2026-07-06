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Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

10:12 | 06/07/2026
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Ngày 6/7/2026, Fortinet đã công bố việc bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC).
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Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao Fortinet, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Ông Luca Simonelli có hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm an ninh mạng, mạng, SASE, bảo mật đám mây và các dịch vụ quản lý. Gần đây nhất, ông giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại GCX Managed Services. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã xây dựng và phát triển nhiều đội ngũ kinh doanh giỏi tại Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong các lĩnh vực an ninh mạng, mạng và dịch vụ quản lý. Trước đây, ông Luca Simonelli đã có gần 8 năm làm việc tại Fortinet, phụ trách mảng kinh doanh của công ty tại khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi).

Theo Fortinet, ông Luca Simonelli sẽ làm việc tại văn phòng Singapore, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh của Fortinet khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời phụ trách các hoạt động kinh doanh của công ty tại Nhật Bản, Bắc Á và Nam Á (bao gồm Đông Nam Á, Ấn Độ và khu vực SAARC, Úc và New Zealand). Ông sẽ chịu trách nhiệm định hướng chiến lược kinh doanh cấp khu vực, phát triển quan hệ khách hàng và đối tác cũng như thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh doanh của Fortinet trên toàn khu vực.

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm này, ông Joe Sarno, Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách Kinh doanh toàn cầu tại Fortinet cho biết: “Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những thị trường an ninh mạng năng động nhất toàn cầu trong bối cảnh các tổ chức tại đây đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trọng yếu. Với bề dày kinh nghiệm trong ngành, tư duy luôn hướng về khách hàng cùng năng lực vượt trội trong xây dựng và đào tạo các đội ngũ kinh doanh giỏi, Luca Simonelli sẽ giúp Fortinet củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của chúng tôi tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân sự trong quá trình triển khai chiến lược tăng trưởng dài hạn.”

Ông Luca Simonelli chia sẻ: "Fortinet đã xây dựng một trong những nền tảng an ninh mạng toàn diện và tích hợp ưu việt nhất trong ngành, kết hợp các giải pháp mạng, bảo mật và AI nhằm giúp các tổ chức giảm thiểu sự phức tạp, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước các mối đe dọa mạng. Khi khách hàng tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và ứng dụng AI, Fortinet sở hữu những kinh nghiệm và ưu thế đặc biệt để hỗ trợ họ an toàn trong mọi giai đoạn của hành trình chuyển đổi số. Tôi rất hào hứng khi được quay trở lại Fortinet và sát cánh cùng khách hàng, đối tác cũng như các đội ngũ kinh doanh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới mục tiêu phát huy đà tăng trưởng mạnh mẽ của công ty, đồng thời hỗ trợ thêm nhiều tổ chức tự tin và an toàn bước vào giai đoạn tiếp theo của quá trình chuyển đổi số."

Ông Luca sở hữu bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của Đại học Milan và hiện đang sinh sống, làm việc tại Singapore.

Luca Simonelli Châu Á - Thái Bình Dương Fortinet

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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AUD 17692 17965 18541
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CHF 32019 32401 33044
CNY 0 3833 3925
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HKD 0 3222 3425
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KRW 0 16 18
NZD 0 14639 15224
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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USD(1-2-5) 25,058 - -
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CAD 18151 18251 19262
CHF 32285 32315 33897
CNY 3817.2 3842.2 3978
CZK 0 1190 0
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45

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