Từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Boeing Distribution, ông Sullivan sẽ chuyển từ Miami đến Singapore để giám sát chiến lược và hoạt động của Boeing trong khu vực. Ông thay cho vị trí của bà Penny Burtt, người đã rời Boeing để theo đuổi cơ hội mới.

Chia sẻ về nhân sự mới, ông Brendan Nelson AO, Chủ tịch Boeing Global, cho biết: “Travis là một nhà lãnh đạo tài năng với kinh nghiệm sâu rộng trong ba lĩnh vực kinh doanh của Boeing. Kinh nghiệm của ông trong hoạch định chiến lược và chính sách quốc tế sẽ góp phần định hướng tương lai choBoeing tại Đông Nam Á – một trong những thị trường tăng trưởng quan trọng của công ty.”

Trước đây, ông Sullivan từng lãnh đạo tổ chức chiến lược của Boeing và trước đó nữa là các nhóm chiến lược và phát triển kinh doanh tại Boeing Defense, Space & Security, và Boeing Commercial Airplanes.

Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong các quan hệ đối tác chiến lược quốc tế và chính sách quốc tế của Boeing.

Ông Travis Sullivan

“Tôi rất vinh dự được gia nhập đội ngũ giàu kinh nghiệm của Boeing tại Đông Nam Á và đồng hành thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty tại một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất toàn cầu. Gần 80 năm qua, Boeing đã và đang đóng vai trò quan trọng là doanh nghiệp hàng không vũ trụ hàng đầu tại Đông Nam Á. Tôi mong muốn được hợp tác cùng các đồng nghiệp, khách hàng và đối tác để góp phần thực hiện sứ mệnh của Boeing cũng như tiếp tục củng cố sự hiện diện của công ty ở khu vực quan trọng này.” Ông Travis Sullivan chia sẻ.

Trước khi gia nhập Boeing, ông Sullivan từng đảm nhiệm các vị trí về chính sách công tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Nhà Trắng, và Cơ quan Đầu tư tư nhân hải ngoại Hoa Kỳ (Overseas Private Investment Corporation). Ông cũng từng là Cố vấn Chính sách Cấp cao của Thượng nghị sĩ Maria Cantwell.

Boeing đã và đang đồng hành cùng các đối tác tại Đông Nam Á trong gần tám thập kỷ qua, góp phần phát triển năng lực hàng không vũ trụ và quốc phòng trong khu vực thông qua mạng lưới văn phòng tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Singapore là nơi đặt trụ sở khu vực Đông Nam Á của Boeing, đồng thời là trung tâm quan trọng cho các hoạt động bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không thương mại và quốc phòng, giải pháp số, đào tạo, hợp tác nghiên cứu tiên tiến, an toàn hàng không và các sáng kiến phát triển hàng không bền vững.