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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền tại Mi Hồng Bà Chiểu

Đình Tưởng

Đình Tưởng

10:41 | 22/09/2026
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 ghi nhận Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu cơ bản chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh vàng, song vẫn còn một số tồn tại về phòng, chống rửa tiền và xác định giá trị gia tăng.
Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền Quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền
Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền
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Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 vừa công bố Thông báo số 266/TB-TTRA về kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu. Trước đó, ngày 28/8/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với doanh nghiệp này.

Theo thông báo, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu có địa chỉ tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM, vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Chủ sở hữu đồng thời là Tổng giám đốc công ty là ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Vàng Mi Hồng là thương hiệu nổi tiếng ở TP.HCM. Ảnh: Báo Công Thương.
Vàng Mi Hồng là thương hiệu nổi tiếng ở TP.HCM. Ảnh: Báo Công Thương.

Kết luận thanh tra ghi nhận Mi Hồng Bà Chiểu là doanh nghiệp có hoạt động mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn. Doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc phục vụ sản xuất; duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát hàm lượng vàng trong sản phẩm.

Công ty được đánh giá đã thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm; lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng. Hoạt động thương mại, niêm yết giá, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ cũng được thực hiện theo quy định.

Đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, Thanh tra NHNN Khu vực 2 cho biết doanh nghiệp cơ bản đáp ứng các điều kiện về sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Nghị định 232/2025/NĐ-CP; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo các thông tư của NHNN.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Trong đó, doanh nghiệp chưa bảo đảm thời hạn gửi quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi tới cơ quan chức năng; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng còn trường hợp chưa thực hiện đầy đủ.

Bên cạnh đó, công ty chưa bảo đảm thời hạn gửi báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025. Thanh tra còn ghi nhận tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.

Theo thông báo, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Thông báo không nêu cụ thể mức tiền xử phạt.

Để khắc phục các tồn tại, cơ quan thanh tra đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị, yêu cầu Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật.

Mi Hồng Bà Chiểu thanh tra ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 Phòng chống rửa tiền kinh doanh vàng vàng trang sức mỹ nghệ Xử phạt vi phạm hành chính

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28°C
Hà Giang

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Thứ tư, 23/09/2026 00:00
24°C
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30°C
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34°C
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23°C
Thứ năm, 24/09/2026 21:00
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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ năm, 24/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 24/09/2026 03:00
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Chủ nhật, 27/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Cập nhật: 22/09/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,310 ▼50K 14,610 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,310 ▼50K 14,610 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,310 ▼50K 14,610 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼50K 14,610 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼50K 14,610 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼50K 14,610 ▼50K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,920 ▼50K 14,520 ▼50K
Trang sức 99.99 13,930 ▼50K 14,530 ▼50K
Cập nhật: 22/09/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,431 ▼5K 14,612 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,431 ▼5K 14,613 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,426 ▼5K 1,456 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,426 ▼5K 1,457 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,401 ▼5K 1,446 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,168 ▼495K 143,168 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,811 ▼375K 108,611 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,688 ▼340K 98,488 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,565 ▲70678K 88,365 ▲79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,466 ▼67486K 8,446 ▼76306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,654 ▼209K 60,454 ▼209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Cập nhật: 22/09/2026 12:00
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Nghị định 349/2026/NĐ-CP buộc doanh nghiệp dự thầu đổi cách làm từ báo giá đến hợp đồng

Nghị định 349/2026/NĐ-CP buộc doanh nghiệp dự thầu đổi cách làm từ báo giá đến hợp đồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

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Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp 'Tóc đẹp, Bật chất riêng'

ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

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Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội

EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

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ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

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Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026