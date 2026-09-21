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Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Đạt Xanh

Đạt Xanh

15:20 | 21/09/2026
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Omdia dự báo công suất vận hành bình quân của các nhà máy tấm nền màn hình toàn cầu sẽ giảm 3 điểm phần trăm so với tháng trước, xuống còn 80% trong tháng 10/2026, do nhu cầu tấm nền TV dịp cuối năm giảm trong khi thị trường màn hình IT tiếp tục chậm lại.
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Theo báo cáo Display Production & Inventory Tracker mới nhất của Omdia, hai yếu tố chính khiến các dây chuyền giảm công suất là nhu cầu tấm nền TV mùa cuối năm suy giảm và nhu cầu tấm nền cho máy tính, thiết bị công nghệ thông tin tiếp tục ở mức thấp.

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Omdia cho biết giá chip nhớ tăng mạnh đang đẩy giá bán thiết bị đầu cuối lên cao, qua đó làm giảm nhu cầu tấm nền màn hình dành cho các sản phẩm IT. Riêng trong tháng 7, sản lượng tấm nền IT cao hơn nhiều so với lượng hàng xuất xưởng khi nhu cầu máy tính xách tay giảm, khiến lượng hàng tồn kho tăng và buộc các nhà sản xuất tấm nền phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Trong bối cảnh này, các chuyên gia Omdia dự báo nhà sản xuất sẽ thận trọng hơn trong việc vận hành dây chuyền, chủ động kiểm soát sản lượng nhằm hạn chế đà giảm của giá tấm nền màn hình.

Số liệu từ cơ sở dữ liệu tháng 8/2026 của Omdia cho thấy công suất nhà máy tấm nền màn hình giữ ở mức 83% trong tháng 1 và tháng 2, tăng lên 84% vào tháng 3 và tháng 4, rồi giảm xuống 82% và duy trì ở mức này trong 3 tháng từ tháng 5 đến tháng 7. Trong những tháng cuối năm, Omdia dự báo công suất đạt 82% vào tháng 8, tăng lên 83% trong tháng 9 trước khi giảm xuống 80% vào tháng 10 và duy trì mức này trong tháng 11. Với 80%, tháng 10 sẽ ghi nhận mức công suất thấp nhất trong 11 tháng được theo dõi, thấp hơn 4 điểm phần trăm so với mức cao nhất 84% vào tháng 3 và tháng 4.

Công suất vận hành nhà máy tấm nền màn hình toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11/2026, trong đó số liệu từ tháng 8 đến tháng 11 là ước tính. Nguồn: Omdia.
Công suất vận hành nhà máy tấm nền màn hình toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11/2026, trong đó số liệu từ tháng 8 đến tháng 11 là ước tính. Nguồn: Omdia.

Ông Alex Kang, chuyên gia phân tích chính thuộc nhóm nghiên cứu màn hình của Omdia, nhận định các nhà sản xuất tấm nền màn hình Trung Quốc sẽ đóng góp phần lớn vào mức giảm công suất trong tháng 10. Theo ông, BOE, China Star và HKC Display, 3 nhà sản xuất lớn của Trung Quốc, dự kiến giảm công suất bình quân 4 điểm phần trăm so với tháng trước khi cân nhắc giảm sản xuất trong kỳ nghỉ Quốc khánh tháng 10, đặc biệt trên các dây chuyền LCD chuyên sản xuất tấm nền TV.

Ông Kang cho rằng công suất bình quân của các nhà sản xuất Trung Quốc có thể tăng nhẹ trong tháng 11, nhưng những doanh nghiệp có tỷ trọng tấm nền IT cao nhiều khả năng vẫn tiếp tục giảm công suất. Hai diễn biến này sẽ bù trừ lẫn nhau, khiến Omdia dự báo công suất bình quân toàn ngành tấm nền màn hình duy trì quanh mức 80% trong tháng 11.

Chuỗi số liệu của Omdia cho thấy các nhà sản xuất tấm nền màn hình đang phải điều chỉnh công suất trước diễn biến trái chiều của thị trường. Tồn kho tấm nền IT tăng từ mùa hè trong khi nhu cầu TV cuối năm không đạt mức kỳ vọng, khiến các nhà sản xuất có thêm lý do để kiểm soát sản lượng thay vì duy trì công suất cao và chấp nhận giảm giá bán. Quyết định điều chỉnh sản xuất của các hãng lớn sẽ tác động trực tiếp đến diễn biến giá tấm nền màn hình trong những tháng cuối năm 2026.

Toàn bộ phân tích và số liệu trong bài được Omdia trích từ Display Production & Inventory Tracker, bộ công cụ theo dõi và dự báo chuỗi cung ứng màn hình của hãng nghiên cứu.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 ▼100K 14,570 ▼100K
Trang sức 99.99 13,980 ▼100K 14,580 ▼100K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
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Cập nhật: 21/09/2026 17:00

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