Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Theo báo cáo Display Production & Inventory Tracker mới nhất của Omdia, hai yếu tố chính khiến các dây chuyền giảm công suất là nhu cầu tấm nền TV mùa cuối năm suy giảm và nhu cầu tấm nền cho máy tính, thiết bị công nghệ thông tin tiếp tục ở mức thấp.

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Omdia cho biết giá chip nhớ tăng mạnh đang đẩy giá bán thiết bị đầu cuối lên cao, qua đó làm giảm nhu cầu tấm nền màn hình dành cho các sản phẩm IT. Riêng trong tháng 7, sản lượng tấm nền IT cao hơn nhiều so với lượng hàng xuất xưởng khi nhu cầu máy tính xách tay giảm, khiến lượng hàng tồn kho tăng và buộc các nhà sản xuất tấm nền phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Trong bối cảnh này, các chuyên gia Omdia dự báo nhà sản xuất sẽ thận trọng hơn trong việc vận hành dây chuyền, chủ động kiểm soát sản lượng nhằm hạn chế đà giảm của giá tấm nền màn hình.

Số liệu từ cơ sở dữ liệu tháng 8/2026 của Omdia cho thấy công suất nhà máy tấm nền màn hình giữ ở mức 83% trong tháng 1 và tháng 2, tăng lên 84% vào tháng 3 và tháng 4, rồi giảm xuống 82% và duy trì ở mức này trong 3 tháng từ tháng 5 đến tháng 7. Trong những tháng cuối năm, Omdia dự báo công suất đạt 82% vào tháng 8, tăng lên 83% trong tháng 9 trước khi giảm xuống 80% vào tháng 10 và duy trì mức này trong tháng 11. Với 80%, tháng 10 sẽ ghi nhận mức công suất thấp nhất trong 11 tháng được theo dõi, thấp hơn 4 điểm phần trăm so với mức cao nhất 84% vào tháng 3 và tháng 4.

Công suất vận hành nhà máy tấm nền màn hình toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11/2026, trong đó số liệu từ tháng 8 đến tháng 11 là ước tính. Nguồn: Omdia.

Ông Alex Kang, chuyên gia phân tích chính thuộc nhóm nghiên cứu màn hình của Omdia, nhận định các nhà sản xuất tấm nền màn hình Trung Quốc sẽ đóng góp phần lớn vào mức giảm công suất trong tháng 10. Theo ông, BOE, China Star và HKC Display, 3 nhà sản xuất lớn của Trung Quốc, dự kiến giảm công suất bình quân 4 điểm phần trăm so với tháng trước khi cân nhắc giảm sản xuất trong kỳ nghỉ Quốc khánh tháng 10, đặc biệt trên các dây chuyền LCD chuyên sản xuất tấm nền TV.

Ông Kang cho rằng công suất bình quân của các nhà sản xuất Trung Quốc có thể tăng nhẹ trong tháng 11, nhưng những doanh nghiệp có tỷ trọng tấm nền IT cao nhiều khả năng vẫn tiếp tục giảm công suất. Hai diễn biến này sẽ bù trừ lẫn nhau, khiến Omdia dự báo công suất bình quân toàn ngành tấm nền màn hình duy trì quanh mức 80% trong tháng 11.

Chuỗi số liệu của Omdia cho thấy các nhà sản xuất tấm nền màn hình đang phải điều chỉnh công suất trước diễn biến trái chiều của thị trường. Tồn kho tấm nền IT tăng từ mùa hè trong khi nhu cầu TV cuối năm không đạt mức kỳ vọng, khiến các nhà sản xuất có thêm lý do để kiểm soát sản lượng thay vì duy trì công suất cao và chấp nhận giảm giá bán. Quyết định điều chỉnh sản xuất của các hãng lớn sẽ tác động trực tiếp đến diễn biến giá tấm nền màn hình trong những tháng cuối năm 2026.

Toàn bộ phân tích và số liệu trong bài được Omdia trích từ Display Production & Inventory Tracker, bộ công cụ theo dõi và dự báo chuỗi cung ứng màn hình của hãng nghiên cứu.