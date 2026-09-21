Ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - được giới thiệu bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: tuoitre.vn)

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Minh Huy Vũ được giới thiệu để Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức vụ này.

Hiện ông Trương Minh Huy Vũ là Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ Tiến sĩ kinh tế và chính trị quốc tế tại Đại học Bonn (Cộng hòa Liên bang Đức), Thạc sĩ khoa học xã hội về toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, Cử nhân khoa học xã hội về nghiên cứu châu Âu; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2018, ông công tác tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt đảm nhiệm các vị trí giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế.

Trong thời gian này, ông từng là học giả khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) và nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Trường Chính sách công và Môi trường, Đại học Indiana (Hoa Kỳ).

Từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2020, ông công tác tại Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trải qua các vị trí Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Quan hệ đối ngoại và Phát triển dự án, Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2022, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 10 và Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 12/2022, ông chuyển công tác về Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng. Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Tháng 12/2025, ông được giao giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3/2026, ông là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh góp phần kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền Thành phố, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.