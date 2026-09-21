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Trà Cổ đón thêm tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ven biển

La Giang

La Giang

07:00 | 21/09/2026
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Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort chính thức vận hành với 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị 500 khách, bổ sung lựa chọn trải nghiệm cho du khách tại vùng biển Đông Bắc.
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Chiều 19/9, Lễ ra mắt Khu đô thị Trà Cổ Long Beach Luxury & Lễ khai trương Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort đã diễn ra tại số 36 đường gom Tràng Vĩ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort chính thức vận hành, đánh dấu việc hoàn thiện Khu du lịch Trà Cổ Long Beach Luxury sau hơn một thập kỷ đầu tư và kiến tạo. Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao có 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đa dạng, bổ sung thêm một điểm đến mới bên bờ biển Trà Cổ.

Hoàn thiện diện mạo quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch ven biển tại Trà Cổ

Tọa lạc tại số 36 đường gom Tràng Vĩ, Khu đô thị Trà Cổ Long Beach Luxury, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort được xây dựng trên tổng diện tích dự án 21.422 m², gồm 11 tầng, 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách, cùng hệ thống tiện ích gồm bãi biển riêng, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, khu Massage & Spa, sân pickleball, khu tập GYM…

Trà Cổ đón thêm tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ven biển

Ông Nguyễn Khắc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung Chính, phát biểu tại sự kiện.

Ra mắt từ tháng 8/2026 và khai trương trong tháng 9/2026, khách sạn hướng tới cung cấp không gian nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách khi đến Trà Cổ.

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort chính thức đi vào vận hành, trở thành hạng mục cuối cùng được đưa vào khai thác trong Khu du lịch Trà Cổ Long Beach Luxury. Sự vận hành của khách sạn đồng thời hoàn thiện diện mạo của một quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch ven biển tại Trà Cổ.

Với 170 phòng nghỉ, khách sạn được định hướng phục vụ nhiều nhóm khách, từ khách gia đình, khách đoàn, khách công vụ đến các chương trình MICE và sự kiện.

Theo mô hình “Đa tiện ích - Đa trải nghiệm”, các không gian nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi, giải trí và tổ chức sự kiện được kết nối trong cùng một điểm đến. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng, trải nghiệm các bữa tiệc ngoài trời tại vườn nướng hoặc thư giãn tại bar & lounge. Với các gia đình, hệ thống bể bơi, khu vui chơi trẻ em, khu cắm trại và bãi biển riêng mang đến thêm nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ, từ vui chơi, thư giãn đến những khoảng thời gian gắn kết cùng người thân.

Đối với khách đoàn và doanh nghiệp, hệ thống không gian hội thảo, hội nghị, tiệc và sự kiện đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Trong đó, trung tâm hội nghị có sức chứa lên tới 500 khách, phù hợp với các chương trình gặp gỡ, giao lưu, đào tạo, hội họp và tổ chức sự kiện.

Trà Cổ đón thêm tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ven biển

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort.

Bên cạnh đó, hệ thống mua sắm, giải trí và các khu chức năng được quy hoạch đồng bộ trong toàn khu, góp phần tạo sự thuận tiện cho du khách trong thời gian lưu trú.

Việc khách sạn chính thức vận hành bổ sung một mắt xích quan trọng vào hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Trà Cổ Long Beach Luxury, đồng thời mở thêm lựa chọn lưu trú và trải nghiệm cho du khách khi đến với vùng biển địa đầu Đông Bắc.

Từ vùng biển giàu tiềm năng đến khu đô thị và du lịch cao cấp

Nằm tại thành phố Móng Cái, vùng địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, Trà Cổ từ lâu được biết đến với bãi biển dài, cát trắng, hàng phi lao và cảnh quan thiên nhiên mang nét đặc trưng riêng. Không chỉ sở hữu lợi thế về cảnh quan, Trà Cổ còn nằm trong không gian giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và các tuyến kết nối quan trọng của khu vực Đông Bắc.

Trên nền tảng những lợi thế đó, năm 2010, Công ty Cổ phần Trung Chính bắt đầu hành trình đầu tư và kiến tạo Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ, với định hướng hình thành một không gian đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ đồng bộ bên biển.

Trà Cổ đón thêm tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ven biển
Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort.

Đến tháng 1/2020, dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt là Dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, với diện tích 20,47 hecta.

Theo quy hoạch, dự án gồm 268 căn đất ở đô thị, trong đó có căn hộ liền kề, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập; 66 căn biệt thự nghỉ dưỡng, gồm biệt thự biển Bungalow và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp; cùng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao.

Dự án được định hướng trở thành một không gian đón du khách đến Trà Cổ nghỉ ngơi, trải nghiệm và khám phá vùng đất địa đầu.

Quá trình triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động. Khi công trình bước vào giai đoạn xây dựng cũng là lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, kéo theo những khó khăn về nhân lực, di chuyển, tổ chức thi công và tiến độ.

Cùng với đó, dự án phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng biển, những mùa giông bão và những biến động của kinh tế, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều thách thức.

Dù vậy, quá trình đầu tư và xây dựng vẫn được duy trì. Từ một vùng đất còn nhiều nét hoang sơ, từng công trình, tuyến đường và không gian tiện ích lần lượt được hình thành, từng bước tạo nên diện mạo mới cho khu vực.

Một dấu mốc đáng chú ý là Quảng trường Đồng hồ được khởi công ngày 8/8/2020, hoàn thiện và khánh thành ngày 25/12/2020, trở thành một điểm nhấn trong khu đô thị.

Đến tháng 11/2022, sau hai năm triển khai, 20 căn nhà đầu tiên được Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Trung Chính - tổ chức bàn giao cho khách hàng.

Cùng với quá trình hình thành các khu nhà ở và biệt thự, hệ thống cây xanh, vui chơi, thể thao, bể bơi và các tiện ích nghỉ dưỡng cũng từng bước được hoàn thiện, tạo nên một quần thể ngày càng đồng bộ.

Mảnh ghép cuối cùng của Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ

Năm 2023 đánh dấu một bước phát triển mới khi Công ty Cổ phần Trung Chính hợp tác cùng Công ty Cổ phần Khách sạn Trà Cổ Longbeach để phát triển dự án khách sạn 5 sao tại khu đô thị.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý bất động sản, Công ty Cổ phần Khách sạn Trà Cổ Longbeach - đồng chủ đầu tư - cùng đơn vị tư vấn Australia đã chỉnh sửa lại toàn bộ thiết kế trên cơ sở tư vấn kỹ thuật của thương hiệu Dusit (Thái Lan).

Quá trình hoàn thiện khách sạn được thực hiện qua nhiều giai đoạn, từ điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện các hạng mục xây dựng đến phát triển hệ thống tiện ích và không gian phục vụ du khách.

Sự vận hành của Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort vì thế không chỉ mang ý nghĩa đưa vào khai thác một khách sạn mới, mà còn đánh dấu việc hoàn thiện hạng mục cuối cùng trong quá trình đầu tư Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ - Trà Cổ Long Beach Luxury.

Từ những công trình riêng lẻ, một quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và du lịch ven biển đã từng bước được kết nối; từ những nét vẽ trên bản quy hoạch, một không gian sống và trải nghiệm dần hiện hữu bên bờ biển Trà Cổ.

Hướng tới điểm đến nghỉ dưỡng mới tại vùng địa đầu

Sự xuất hiện của những không gian nghỉ dưỡng mới diễn ra trong bối cảnh Móng Cái đang ngày càng được kết nối thuận lợi hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và khu vực.

Các tuyến cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, Vân Đồn - Móng Cái, cùng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn góp phần tăng cường kết nối Móng Cái với các vùng miền của Việt Nam, ASEAN và thị trường Trung Quốc.

Trà Cổ đón thêm tổ hợp nghỉ dưỡng, lưu trú và dịch vụ ven biển

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort góp thêm sản phẩm nghỉ dưỡng cho vùng biển địa đầu.

Trong bối cảnh đó, Trà Cổ Long Beach Luxury được kỳ vọng bổ sung thêm một không gian đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ bên biển, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại Trà Cổ.

Không chỉ hướng tới một điểm dừng chân, mô hình nghỉ dưỡng tại đây được phát triển theo hướng để du khách có thể lưu trú lâu hơn, kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi, khám phá, gặp gỡ và trải nghiệm trong cùng một quần thể.

Việc Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort đi vào vận hành cũng đánh dấu sự chuyển tiếp từ giai đoạn đầu tư, xây dựng sang giai đoạn khai thác và phát triển các giá trị của toàn khu.

Từ những công trình được hình thành trên vùng đất ven biển, Trà Cổ Long Beach Luxury hướng tới xây dựng một không gian sống và nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan Trà Cổ; đồng thời góp phần tạo thêm sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách và cư dân tại khu vực.

Trong chặng đường tiếp theo, dự án hướng tới một không gian phát triển bền vững hơn, trong đó cảnh quan biển được gìn giữ, hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, các giá trị văn hóa - thiên nhiên được phát huy và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

Từ một vùng biển giàu tiềm năng, Trà Cổ đang từng bước hình thành diện mạo của một điểm đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm và lưu trú mới tại vùng địa đầu Đông Bắc.

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort Trà Cổ Long Beach Luxury Trà Cổ

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ tư, 23/09/2026 00:00
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Thứ tư, 23/09/2026 06:00
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Thứ tư, 23/09/2026 18:00
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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 23/09/2026 00:00
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Thứ bảy, 26/09/2026 03:00
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Thứ bảy, 26/09/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,020 ▼50K 14,620 ▼50K
Trang sức 99.99 14,030 ▼50K 14,630 ▼50K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
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