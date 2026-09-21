Kinh tế số

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp

Phạm Anh

Phạm Anh

10:00 | 21/09/2026
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Chương trình sẽ mở ra những cơ hội mới cho người sáng tạo nội dung, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, kiến thức nghiệp vụ và trách nhiệm trong hoạt động truyền thông, thương mại trên nền tảng số.
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Được biết, tại Việt Nam, Livestream và Social Commerce đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để trở thành một kênh thương mại chủ lực. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn phiên livestream bán hàng diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đồng thời cả nước hiện đã có hơn 5 triệu người bán hàng trực tuyến, trong đó một lực lượng lớn là Creator, KOL/KOC hoạt động theo mô hình Affiliate và tiếp thị liên kết.

Đứng trước sự tăng trưởng này, việc đưa Creator từ vị trí người sản xuất nội dung trở thành một mắt xích trong chuỗi truyền thông - phân phối - bán hàng của thương hiệu đã được đặt ra. Tuy nhiên, yêu cầu đối với người làm nghề vì thế không còn dừng ở khả năng sáng tạo, mà mở rộng sang kiến thức về truyền thông, nền tảng số, nghiệp vụ Livestream, pháp lý, thuế và vận hành thương mại.

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp
Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp

Việc chuẩn hóa nghề sẽ yêu cầu người tham gia phải hiểu được những bất cập mà ngành nghề đang gặp phải, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân, tránh đi vào vết xe đổ, cũng như có được những định hướng nghề nghiệp một cách bền vững hơn.

Thứ nhất, nghề phát triển tự phát, chưa có chuẩn năng lực chung. Phần lớn Creator và Livestreamer vào nghề qua con đường tự học và kinh nghiệm cá nhân. Ngành chưa có một khung nghiệp vụ thống nhất, cũng như chưa có cơ chế ghi nhận chính thức năng lực của người làm nghề. Việc tuyển chọn, hợp tác và đánh giá giữa thương hiệu và Creator do đó chủ yếu dựa trên chỉ số hiển thị thay vì năng lực nghiệp vụ.

Thứ hai, khoảng trống về kiến thức pháp lý và thuế. Hành lang pháp lý cho hoạt động quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng số đang được hoàn thiện với tốc độ nhanh: Nghị định 117/2025/NĐ-CP quy định sàn thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh; Luật Quảng cáo sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đặt ra nghĩa vụ rõ ràng hơn đối với người chuyển tải sản phẩm quảng cáo – từ việc gắn nhãn nội dung quảng cáo, kiểm chứng thông tin sản phẩm, lưu giữ hồ sơ pháp lý đến trách nhiệm liên đới với thương hiệu. Trong khi đó, nhiều người làm nghề chưa được tiếp cận các kiến thức này một cách hệ thống.

Thứ ba, niềm tin của người tiêu dùng chịu sức ép. Tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng, thông tin sản phẩm thiếu kiểm chứng hoặc không phân biệt rõ nội dung quảng cáo với nội dung cá nhân vẫn còn xuất hiện trên các nền tảng. Khi niềm tin suy giảm, chi phí hợp tác của thương hiệu tăng lên và cơ hội nghề nghiệp của những Creator làm nghề nghiêm túc cũng bị ảnh hưởng.

Có thể nói nói ngành Creator đang đứng trước một yêu cầu tất yếu, đó là chuyển từ tăng trưởng dựa trên lưu lượng sang tăng trưởng dựa trên năng lực và chuẩn mực nghề nghiệp.

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp
Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thúc đẩy nghề Creator cần chính thống và chuyên nghiệp

Bên cạnh đó thì một trong những yêu cầu cấp thiết để chuẩn hóa nghề nghiệp cho những người đang theo đuổi ngành Creator đó chính là Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Điều này có nghĩa là livestream bán hàng đã được định danh như một hoạt động thương mại có điều kiện, với những yêu cầu cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện phiên live:

Xác thực danh tính: người livestream bán hàng phải cung cấp thông tin để nền tảng xác thực danh tính trước khi thực hiện phiên phát trực tiếp.

Kiểm chứng thông tin sản phẩm: chỉ giới thiệu sản phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý chứng minh điều kiện kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng; sản phẩm thuộc nhóm có điều kiện phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi giới thiệu.

Trung thực trong nội dung: không cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, nguồn gốc, chất lượng, giá, khuyến mại và điều kiện bảo hành; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, hành vi trái thuần phong mỹ tục.

Trách nhiệm xử lý: dừng phát hoặc gỡ bỏ nội dung ngay khi phát hiện vi phạm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Dữ liệu được lưu vết: nền tảng có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu hình ảnh, âm thanh của phiên livestream tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm phát, phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp.

Như vậy, chỉ trong vòng một năm, người làm nghề Creator và Livestream tại Việt Nam sẽ vận hành trong một hành lang pháp lý hoàn toàn mới. Việc trang bị kiến thức nghiệp vụ và pháp lý một cách bài bản không còn là lựa chọn, mà trở thành điều kiện để làm nghề bền vững.

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp
Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp
Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp

Hội thảo “Future of Creator Economy” đã tập trung vào những thay đổi của ngành, sự hình thành và phát triển của nghề Content Creator, xu hướng Social Commerce và mối quan hệ giữa Platform - Creator - Brand - Education trong một hệ sinh thái đang định hình.

Và hội thảo “Future of Creator Economy” đã tập trung vào những thay đổi của ngành, sự hình thành và phát triển của nghề Content Creator, xu hướng Social Commerce và mối quan hệ giữa Platform - Creator - Brand - Education trong một hệ sinh thái đang định hình.

“NEXLY mong muốn trở thành một đơn vị kết nối trong hệ sinh thái Creator Economy, nơi Creator, thương hiệu, nền tảng và các đối tác cùng tạo ra giá trị. Chúng tôi hướng đến việc thúc đẩy một hệ sinh thái chuyên nghiệp hơn – nơi Creator có thể phát triển nghề nghiệp bài bản, thương hiệu có thể hợp tác hiệu quả và các bên cùng hướng tới Sustainable Growth.” Bà Xuân Nhi - Founder NEXLY chia sẻ.

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp
Bà Xuân Nhi - Founder NEXLY

Trong khuôn khổ sự kiện, VTV College và NEXLY Academy đã chính thức khai giảng Khóa 01 - Chứng chỉ Nghiệp vụ Livestream & Truyền thông trên nền tảng số. Chương trình hướng đến Creator, KOL/KOC, Livestreamer, người dẫn Livestream và nhân sự đang hoạt động trong lĩnh vực Digital Media, Social Commerce.

Trong đó, nội dung đào tạo kết hợp kiến thức chuyên môn và thực hành, trong đó có các nội dung về nghiệp vụ Livestream, truyền thông trên nền tảng số và những kiến thức liên quan đến pháp lý, thuế trong hoạt động nghề nghiệp. Khung nội dung được xây dựng bám sát các yêu cầu mới của Luật Quảng cáo sửa đổi và Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, giúp người học sẵn sàng trước thời điểm các quy định này được áp dụng.

Đáng chú ý, chứng chỉ sẽ được số hóa và tích hợp trên VNeID, hướng tới việc ghi nhận quá trình đào tạo nghiệp vụ của người học và góp phần thúc đẩy quá trình chuẩn hóa nguồn nhân lực trong lĩnh vực Livestream và Truyền thông số.

Sự hợp tác giữa NEXLY và VTV College hướng tới việc bổ sung mắt xích còn thiếu trong hệ sinh thái Creator Economy: Education, nơi kinh nghiệm thực chiến của thị trường được hệ thống hóa thành chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra, và được ghi nhận bằng chứng chỉ của một cơ sở đào tạo thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp
Chương trình kỳ vọng tạo ra giá trị cho cả bốn nhóm trong hệ sinh thái

Chương trình kỳ vọng tạo ra giá trị cho cả bốn nhóm trong hệ sinh thái:

Với Creator: một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, kiến thức nghiệp vụ và pháp lý được cập nhật theo quy định hiện hành, cùng chứng chỉ được số hóa và tích hợp trên VNeID – cơ sở để người làm nghề khẳng định năng lực một cách minh bạch.

Với thương hiệu: một căn cứ khách quan hơn khi lựa chọn đối tác truyền thông, giúp giảm rủi ro tuân thủ trong các chiến dịch Livestream và Affiliate.

Với nền tảng: một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, góp phần nâng chất lượng nội dung thương mại và trải nghiệm người tiêu dùng.

Với ngành và cơ quan quản lý: một mô hình tham chiếu cho việc chuẩn hóa nguồn nhân lực Livestream và Truyền thông số, kết nối giữa đào tạo chính quy và nhu cầu thực tế của thị trường.

Chuẩn hóa creator chuyên nghiệp, hướng tới hệ sinh thái creator chuyên nghiệp
Khóa 01 là bước khởi đầu của một chương trình đào tạo hướng tới hình thành một chuẩn nghiệp vụ được thị trường công nhận

Ở tầm nhìn dài hạn, NEXLY và VTV College kỳ vọng Khóa 01 là bước khởi đầu của một chương trình đào tạo được duy trì và mở rộng, hướng tới hình thành một chuẩn nghiệp vụ được thị trường công nhận cho nghề Creator và Livestream tại Việt Nam.

Thông qua sự kiện này, NEXLY và VTV College sẽ góp phần xây dựng nguồn nhân lực Creator và Digital Media chuyên nghiệp hơn, đồng thời thúc đẩy một hệ sinh thái sáng tạo nội dung phát triển theo hướng bài bản, minh bạch và bền vững.

Chuẩn hóa creator Future of Creator Economy Trường Cao đẳng Truyền hình Trường Cao đẳng Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam NEXLY Livestream và Social Commerce Affiliate và tiếp thị liên kết

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Thứ năm, 24/09/2026 00:00
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Hải Phòng

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Thứ tư, 23/09/2026 18:00
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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360 ▼50K 14,710 ▼50K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,020 ▼50K 14,620 ▼50K
Trang sức 99.99 14,030 ▼50K 14,630 ▼50K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 14:00
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AUD 18000 18274 18850
CAD 18039 18314 18928
CHF 30950 31327 31973
CNY 0 3841 3937
EUR 29212 29432 30508
GBP 33991 34381 35308
HKD 0 3184 3386
JPY 158 162 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14570 15158
SGD 19848 20130 20696
THB 696 759 812
USD (1,2) 25746 0 0
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