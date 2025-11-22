Bước chuyển mình của nghề sáng tạo: Khi AI trở thành 'trợ lý' đồng hành góp phần kết nối tới cộng đồng

Nhờ sự nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ, Trà My tối ưu được thời gian lên ý tưởng, sản xuất và phân tích dữ liệu, từ đó giữ được nhịp độ hoạt động đều đặn mà vẫn đảm bảo chất lượng.

AI giúp My phân tích xu hướng và nhu cầu người xem nhanh hơn nhiều so với cách làm truyền thống. Việc theo dõi chủ đề thịnh hành, dự đoán nội dung phù hợp theo thời điểm hay đánh giá mức độ quan tâm của khán giả đều được tự động hoá, giúp cô tập trung nhiều hơn vào phần cảm xúc – điều khiến người xem nhớ đến cô trên mỗi buổi livestream.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Trà My chuẩn bị cho một buổi phát live của mình. Ảnh: NVCC

Các ứng dụng AI trong dựng video, tạo phụ đề, làm sạch âm thanh hay hỗ trợ hình ảnh cũng giúp My tiết kiệm thời gian, giải phóng khối lượng công việc lặp lại và tăng hiệu suất sản xuất đáng kể. Đặc biệt, dữ liệu phân tích sau mỗi buổi livestream giúp cô hiểu rõ khán giả hơn: họ thích điều gì, phản ứng ra sao, thời điểm nào tương tác mạnh nhất. Nhờ vậy, mỗi buổi phát sóng của Trà My đều có sự điều chỉnh tinh tế, phù hợp và gần gũi.

Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại là những góc khuất ít người thấy. Trà My là một trong những creator trẻ sớm cảm nhận rõ ràng mặt trái của việc phụ thuộc vào công nghệ.

Khi AI trở thành “tiêu chuẩn mới”, creators buộc phải liên tục cập nhật, học hỏi và thay đổi để không bị tụt lại. “Nhiều lúc áp lực không đến từ khán giả, mà đến từ việc công nghệ thay đổi quá nhanh, bạn chậm một nhịp thôi đã bị xem là lạc hậu”, My chia sẻ. Có giai đoạn cô cảm thấy mình như chạy đua cùng thuật toán, đôi khi đánh mất cảm xúc thật vì quá tập trung vào dữ liệu. Việc AI gợi ý xu hướng liên tục cũng khiến không ít creators bị cuốn theo sự tối ưu hoá, dễ rơi vào cảm giác mọi thứ mình làm đều phải “đúng trend”, “đúng thuật toán”, thay vì đúng với phong cách cá nhân.

Công nghệ AI trợ giúp các nhà sáng tạo nội dung trong mỗi buổi phát sóng. Ảnh: NVCC

Một góc khuất khác là nỗi lo về sự so sánh giữa con người và AI. Khi các công cụ tạo giọng hát, chỉnh giọng, hoặc tạo visual ảo ngày càng hoàn hảo, nhiều creator, trong đó có Trà My không tránh khỏi câu hỏi: “Khán giả thích mình hay thích những phiên bản được AI làm đẹp hoàn hảo hơn?” Chính những suy nghĩ này đôi khi khiến My mất tự tin, phải dành nhiều thời gian tìm lại cảm xúc thật, cân bằng giữa hỗ trợ công nghệ và giá trị tự nhiên của bản thân.

Dẫu vậy, Trà My học cách không để AI “dẫn dắt” công việc mà xem nó như một “trợ lý thầm lặng”. Cô đặt mình ở vị trí trung tâm, coi cảm xúc, giọng hát và sự chân thành mới là nền tảng giữ chân khán giả. “AI có thể giúp mình nhanh hơn, giỏi hơn, tối ưu hơn, nhưng chỉ cảm xúc của con người mới chạm được vào trái tim người xem”, My nói. Chính sự tỉnh táo trong cách sử dụng công nghệ đã giúp cô giữ được bản sắc, duy trì kết nối bền chặt và phát triển cộng đồng theo hướng lành mạnh.

Hành trình của Nguyễn Trà My cho thấy AI là một cơ hội lớn nhưng cũng là thử thách của thế hệ creator mới: hỗ trợ mạnh mẽ nhưng luôn có những mặt khuất đòi hỏi sự tỉnh táo, bản lĩnh và lựa chọn khéo léo. Và với My, tận dụng AI để nâng tầm công việc nhưng không đánh mất bản thân chính là con đường cô chọn để tiếp tục trưởng thành trong nghề idol TikTokLIVE.