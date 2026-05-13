SoftBank lãi 46 tỷ USD nhờ canh bạc OpenAI

SoftBank lãi lớn nhờ khoản đầu tư vào OpenAI.

Tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank vừa ghi nhận một năm tài chính bùng nổ nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo, với phần lớn lợi nhuận đến từ khoản đầu tư vào OpenAI.

Theo báo cáo tài chính công bố hôm thứ Tư, Vision Fund của SoftBank đạt khoản lãi khoảng 46 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Riêng trong quý đầu năm 2026, quỹ này mang về gần 20 tỷ USD lợi nhuận, gần như toàn bộ đến từ việc định giá OpenAI tăng mạnh.

SoftBank cho biết đã đầu tư hơn 30 tỷ USD vào OpenAI và khoản đầu tư này hiện mang lại mức lợi nhuận khoảng 45 tỷ USD. Trước đó, vào tháng 2, tập đoàn Nhật Bản cam kết rót tổng cộng hơn 60 tỷ USD vào công ty AI do Sam Altman điều hành, qua đó nắm khoảng 13% cổ phần.

Động thái này cho thấy SoftBank đang đặt cược rất lớn vào cuộc đua AI toàn cầu. Chủ tịch kiêm CEO Masayoshi Son nhiều lần khẳng định AI sẽ trở thành nền tảng công nghệ cốt lõi trong thập kỷ tới và OpenAI đang là quân bài chiến lược quan trọng nhất của tập đoàn.

Tháng 3 vừa qua, OpenAI hoàn tất vòng gọi vốn do SoftBank đồng dẫn đầu, đưa định giá công ty lên khoảng 852 tỷ USD. Đây là một trong những mức định giá cao nhất thế giới dành cho một công ty AI tư nhân, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Google và Anthropic.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng nóng của OpenAI cũng kéo theo nhiều lo ngại đối với SoftBank. Việc tập trung quá lớn vào một khoản đầu tư AI khiến các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cảnh báo về áp lực tài chính và nợ vay của tập đoàn Nhật Bản.

Tháng 3/2026, S&P Global Ratings đã hạ triển vọng tín nhiệm của SoftBank từ “ổn định” xuống “tiêu cực”. Cơ quan này cho rằng khả năng thanh khoản tài sản, chất lượng danh mục đầu tư và sức khỏe tài chính của SoftBank có thể suy giảm do quy mô đầu tư quá lớn vào OpenAI.

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Để có nguồn vốn cho thương vụ AI lớn nhất lịch sử của mình, SoftBank đã liên tục bán bớt tài sản trong danh mục. Tập đoàn này đã giảm tỷ lệ sở hữu tại T-Mobile và Nvidia nhằm bổ sung dòng tiền cho các khoản đầu tư AI.

Trong năm tài chính vừa qua, SoftBank thu về khoảng 218,1 tỷ yên, tương đương 1,4 tỷ USD, từ hoạt động bán tài sản và các khoản đầu tư khác. Tuy nhiên, nếu loại bỏ ảnh hưởng từ Vision Fund cùng các yếu tố tỷ giá và chi phí, tập đoàn vẫn ghi nhận khoản lỗ đầu tư khoảng 472,1 tỷ yên.

Ở chiều ngược lại, nhiều khoản đầu tư khác của Vision Fund tiếp tục gây thất vọng. Các công ty như Coupang, DiDi Global và Klarna đều không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Giám đốc tài chính Yoshimitsu Goto cho biết SoftBank hiện nắm khoảng 3,5 nghìn tỷ yên tiền mặt, đủ để đáp ứng nghĩa vụ mua lại trái phiếu trong hơn hai năm tới. Ông nhấn mạnh tập đoàn vẫn duy trì “kỷ luật tài chính” dù đang đẩy mạnh đầu tư vào AI.

Tính chung toàn tập đoàn, SoftBank đạt lợi nhuận ròng khoảng 5 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2025, chủ yếu nhờ Vision Fund và mảng viễn thông.

Giới phân tích cho rằng SoftBank đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất kể từ sau thương vụ Alibaba. Thành công hay thất bại của OpenAI trong vài năm tới có thể quyết định tương lai tài chính của cả đế chế đầu tư do Masayoshi Son xây dựng.