SoftBank chi 4 tỷ USD thâu tóm DigitalBridge, tăng tốc tham vọng siêu trí tuệ nhân tạo

Thế Kiên

Thế Kiên

09:11 | 30/12/2025
Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận mua lại công ty đầu tư trung tâm dữ liệu DigitalBridge với giá khoảng 4 tỷ USD, động thái mới nhất nhằm củng cố hạ tầng cho tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô toàn cầu.
CEO kiêm Chủ tịch SoftBank, Masayoshi Son, cho biết thương vụ mua lại này sẽ củng cố nền tảng cho các trung tâm dữ liệu AI thế hệ tiếp theo. Ảnh: Getty.

Theo thông báo ngày thứ Hai 29/12, SoftBank sẽ mua lại toàn bộ cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của DigitalBridge với mức giá 16 USD/cổ phiếu, thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Thương vụ đã được ủy ban đặc biệt thuộc hội đồng quản trị DigitalBridge nhất trí thông qua và dự kiến hoàn tất vào nửa cuối năm tới.

Mức giá chào mua cao hơn khoảng 15% so với giá đóng cửa ngày 26/12 của cổ phiếu DigitalBridge. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu công ty đã tăng gần 10%, trong khi trước đó đã bật tăng tới 50% khi Bloomberg đưa tin SoftBank đang đàm phán thâu tóm.

Củng cố nền tảng hạ tầng cho AI thế hệ mới

Phát biểu về thương vụ, Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm CEO SoftBank, cho biết việc mua lại DigitalBridge sẽ giúp tập đoàn Nhật Bản xây dựng nền tảng vững chắc cho các trung tâm dữ liệu AI thế hệ tiếp theo.

“Khi trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi các ngành công nghiệp trên toàn thế giới, nhu cầu về năng lực tính toán, kết nối, nguồn điện và cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng sẽ ngày càng lớn,” ông Son nhấn mạnh, đồng thời khẳng định SoftBank đang hướng tới vai trò nhà cung cấp nền tảng ‘siêu trí tuệ nhân tạo’ hàng đầu.

DigitalBridge hưởng lợi từ tầm nhìn và nguồn lực SoftBank

Về phía DigitalBridge, CEO Marc Ganzi đánh giá việc hợp tác với SoftBank sẽ mở ra cơ hội tăng tốc đầu tư hạ tầng AI trong dài hạn.

“Xây dựng cơ sở hạ tầng AI là một trong những cơ hội đầu tư quan trọng nhất của thế hệ chúng ta,” ông Ganzi nhận định. Theo ông, tầm nhìn chiến lược, tiềm lực tài chính và mạng lưới toàn cầu của SoftBank sẽ giúp DigitalBridge linh hoạt hơn trong đầu tư và phục vụ tốt hơn các tập đoàn công nghệ đang mở rộng tham vọng AI.

Theo giới thiệu, DigitalBridge là doanh nghiệp chuyên về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, hiện quản lý khoảng 108 tỷ USD tài sản tính đến cuối tháng 9.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh làn sóng đầu tư toàn cầu vào hạ tầng trung tâm dữ liệu và AI đang bùng nổ. Đáng chú ý, SoftBank gần đây đã bán toàn bộ cổ phần tại Nvidia, đồng thời rót 5,83 tỷ USD vào OpenAI, cho thấy tập đoàn đang tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tập trung sâu hơn vào hệ sinh thái AI.

SoftBank DigitalBridge trung tâm dữ liệu AI Masayoshi Son hạ tầng trí tuệ nhân tạo openAI đầu tư công nghệ

